Nézze meg, ahogy a Sombr a The Cranberries-el együttműködik, és bemutatja a Zombie-t az írországi Electric Picnic-en

Sombr a The Cranberries-el összefogva bemutatta a Zombie-t az írországi Electric Picnic-en tegnap este – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A háromnapos esemény tegnap este (augusztus 28-án) vette kezdetét a Laois megyei Stradbally Hallban, ahol az amerikai popművész egy pompás bejárattal lépett színpadra, és egy Mercedesszel érkezett a színfalak mögé, majd megpróbálta kettévágni a G-t.

Később meglepte a rajongókat azzal, hogy elővette Noel és Mike Hogant a The Cranberries-ből, hogy előadják az 1994-es klasszikus „Zombi”-t – a pillanatról pedig lentebb találsz felvételeket.

Ez a második alkalom, hogy Cranberries crossovert csinál. Márciusban az énekes a „The Late Nights & Young Romance Tour” utolsó estéjét játszotta a dublini 3Arénában, és Mike-ot és Noelt is elhozta az alkalomból.

Ők csatlakoztak hozzá a színpadon 1993-as klasszikus slágerük, a „Linger” feldolgozásához, ami arra késztette a rajongókat, hogy viccelődjenek, hogy az amerikai énekes „megszerezte az ír útlevelét”.

meglepetést kaptunk! sombr „zombi”-t ad elő az áfonyával ma este az elektromos pikniken pic.twitter.com/iCN2rfoaYK — Sombr Argentína (@sombrupdated) 2026. augusztus 28

Az énekesnő beszélt Julia Migenes a 2026-os BRIT-en, ahol jelölték az International Artist and International Song („Undressed”) kategóriába. Sombr azt mondta, „megtiszteltetésnek” érzi, hogy ott lehet a díjakon, és „köszöni a brit népnek, hogy „tárt karokkal” fogadta debütáló albumát.

„Egyszerűen szeretek itt lenni” – mondta nekünk. „Ez az Egyesült Királyságból származó zene (ami kattan rám). Véleményem szerint szeretem Amerikát, de úgy gondolom, hogy az Egyesült Királyságból származó színészek felülmúlják őket az ikonikus fellépések tekintetében.”

Olyanokat idézett, mint a The Beatles, a The Rolling Stones, David Bowie és Elton John, valamint néhány legendás manchesteri banda, mint az Oasis és a The Stone Roses.

Áprilisban Sombr egy újabb meglepetés duettet adott Billy Corgannel a Coachellában, ahol Billy Idollal is fellépett, és egy Radiohead klasszikust is feldolgozott.