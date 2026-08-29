A sci-fi amely csődbe vitte a stúdióját és ma a műfaj legnagyobb klasszikusa

2026.08.29.

A némafilmkorszak egyik legmerészebb álma egyszerre volt óriási ugrás és vakmerő kockázat. Egy látomásos rendező, egy óriásstúdió, és egy jövőváros, amelyben a fény és a sötét ipari gépek egymásba harapnak. A premier után a nézők egy része tapsolt, a kasszák viszont némák maradtak. A pénz elfogyott, a hírnév megmaradt. Aztán évtizedekkel később kiderült: a bukás nem vég, hanem egy korszakot meghatározó kezdet volt.

Egy vízió ára: UFA a szakadék szélén

Fritz Lang monumentális filmje, a Metropolis, az UFA számára szinte felfoghatatlanul drága vállalkozás lett. A költségvetés az egekbe szökött, a forgatás évekig elhúzódott, és a stúdió minden tartalékát felemésztette. A 1927-es premier fényes csillogása után gyorsan jött a pénzügyi kijózanodás.

A veszteségek a stúdiót a csőd szélére sodorták, átalakítások és fájdalmas lemondások következtek. Az UFA nem roppant azonnal össze, de hitelek, terjesztési alkuk és tulajdonosi átrendeződések árán maradt talpon. A film lett a „túl nagy, túl korán” iskolapéldája – és egyszerre a jövő próféciája.

Miért nem értették meg 1927-ben?

A korabeli közönség a látványos díszletek és a gigantikus tömegjelenetek ellenére sokszor tanácstalan volt. A tempó túl lassú, az üzenet „túl naiv”, a szerkezet túl monumentális – így hangzott a sok bírálat. „Túl sok pénz, túl kevés történet” – sóhajtottak a csalódott kritikusok.

A külföldi forgalmazás kedvéért a filmet durván megvágták, több karakterív és kulcsjelenet eltűnt. A szétszabdalt verziók rontották a befogadást, és a mozirajongók nem azt látták, amit a rendező álmodott. A legenda mégis ekkor kezdett épülni: a hiányérzet titokzatos aurává változott.

A forma forradalma

A film a 20. század vizuális nyelvét alakította. A miniatűr városmakettek, a füstös műterek, és a Schüfftan-eljárás optikai trükkjei az elképzelhetetlent tették láthatóvá. A kamera acél-üveg kanyonokon suhan át, a tömegek mechanikus ritmusa összeér a gépek ütemes dobbanásával.

Brigitte Helm kettős alakítása – a szent Mária és a démoni Maschinenmensch – a némafilmes színjátszás ikonja maradt. A díszletek expresszionista geometriája és a társadalmi allegória egyszerre üti rá bélyegét a képekre. „Az ész és a kéz között a közvetítő a szív” – hangzik el, és ez a mondat azóta is kultikus jelszó.

Újjászületés hosszú vágások után

A film az 1930-as és 1950-es évek között sokféle változatban keringett, gyakran rossz minőségben. A 1980-as években Giorgio Moroder popzenei kísérettel újraálmodta, ami vitát, de új közönséget is hozott. A döntő fordulatot a 2008-ban Buenos Airesben előkerült, csaknem teljes kópia hozta.

A 2010-es restaurált változat végül közel a rendezői vízióhoz állította vissza a filmet. A hiányzó mozaikok a helyükre kerültek, és a történet újra lélegezni kezdett. 2001-ben az UNESCO a világ emlékezetének részeként ismerte el, a „kudarc” pedig örökséggé nemesült.

Miért lett alapművé?

Mert a város mint élő, lélegző mechanizmus egyszerre esztétikai és társadalmi képlet .

egyszerre esztétikai és társadalmi . Mert a technikai újításokból később ipari szabvány és filmes grammatika lett.

és filmes lett. Mert a „közvetítő” etikai paradoxonja ma is időszerű kérdés .

ma is időszerű . Mert a képi ikonográfia – tornyok, hidak, gépszörnyek – a popkultúra közös álomtára.

Visszhang a popkultúrában

A későbbi sci-fik – a neonfényes noir-városok, a felhőkarcolók közti légifolyosók, a gépek és emberek határvidéke – mind innen merítettek. A képregények, az anime, a futurista videoklipek és a videojátékok mind-mind a Metropolis DNS-ét hordozzák. „A jövő itt van, csak egy századdal korábban vetítették le” – mondaná egy mai néző.

A város arctalan tömege és az egyén morális dilemmája ma is eleven. A film nem válaszokat, hanem képeket ad, és a képekből születnek a kérdések. Ez a dialógus a nézővel teszi időtálló mesterművé.

A paradoxon ereje

Van abban valami megrendítő, hogy egy film, amely majdnem térdre kényszerítette a támogatóját, végül egész műfajokat emelt fel. A látvány és a gondolat szövetsége drága mulatság volt, de hosszú távon bőséges hozam született. „Némely mű nem bukik meg – csak a saját kora nem áll készen rá” – suttogja a mozitörténet.

Azóta a gépek üteme nem halkult, csak a ritmus változott. A város tovább lüktet, a képek tovább izzanak, és minden vetítésnél új nézők értik meg a régi törvényt: ahol az ész és a kéz találkozik, ott a mozi még mindig a szívre céloz.