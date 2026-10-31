Nézze meg, ahogy Harry Styles újraalkotja a 2010-es „X Factor” meghallgatását Stevie Wonder borítójával a „Harryween” show-n

Harry Styles újraalkotta eredetijét X-faktor meghallgatáson, Stevie Wonder „Isn't She Lovely” című művét 16 éves önmagának öltözve adja elő – tekintse meg az alábbi felvételeket.

Az énekes tegnap este (október 30-án) a Madison Square Gardenben adta elő az első két 'Harryween' koncertet, ezzel egyben utolsó előtti dátumát 30 éjszakás rezidenciájának a helyszínen.

Erre az alkalomra Styles kezdetben Elvis Presley-nek öltözött, a király jellegzetes fehér kombinéját viselte, köpennyel és arany napszemüveggel. Előzenekara és táncosai is felkarolták a Halloween témát, és a karrierje során a stílusok különböző változataiba öltöztek, beleértve a Coachellán, a Grammy-n és a Met Gálán való megjelenése által ihletett megjelenést.

Később azonban a műsorban Styles teljesen más jelmezbe öltözött, újraalkotva az eredeti meghallgatáson viselt ruhákat. Az X Faktor 2010-ben.

Ezután előadta az „Isn't She Lovely”-t, a Stevie Wonder klasszikusát, amely segített elindítani karrierjét, amikor 16 évesen Simon Cowell, Nicole Scherzinger és Louis Walsh bíróknak énekelte. Styles tréfásan megismételte egyik emlékezetes megjegyzését a meghallgatáson, és azt mondta a Madison Square Garden közönségének: „Dolgozom a pékségben.”

Tekintse meg az alábbi felvételeket az előadásról:

Harry teljes verziója, amelyben az Isn't She Lovely-t 16 éves énjeként énekli a New York-i Madison Square Garden színpadán – október 30-án (via @idkallyne) pic.twitter.com/zPJfd31h3C — HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) 2026. október 31

Az eredeti meghallgatáson Styles tinédzserként érkezett a cheshire-i Holmes Chapelből, ahol részmunkaidőben egy pékségben dolgozott.

Bár a nézők eleinte látták előadni a Wonder 1976-os slágerét, a hosszabb felvételt a Az X Faktor 2022-ben kiderült, hogy először próbálkozott a Train „Hey, Soul Sister” című számával.

Cowell félbeszakította az előadást, és megkérdezte: „Nem tudom, hogy ez a szám az, ami feldob, de hallhatok valamit, csak te, zene nélkül?”

Ezután Styles elénekelte az „Isn't She Lovely”-t, továbbjutva a verseny következő szakaszába, majd végül összehozták Niall Horannal, Zayn Malik-kal, Liam Payne-nel és Louis Tomlinsonnal, hogy megalakítsák a One Directiont.

Tekintse meg újra az eredeti meghallgatást alább:

A jelmezváltás a Styles újjáéledt „Harryween” hagyományának részét képezte, amely során először tartott két különleges Halloween-koncertet a Madison Square Gardenben 2021-ben.

Abban az évben a nyitás estéjén Dorothynak öltözött Óz varázslója és előadta a „Somewhere Over The Rainbow”-t, zenekarával az 1939-es film többi szereplőjének öltözve.

Másnap este kidolgozott bohócjelmezt viselt, és Britney Spears Toxic című számát takarta.

Styles 2022-ben folytatta a hagyományt Los Angelesben, amikor Danny Zuko-nak öltözött Zsír és Olivia Newton-John Hopelessly Devoted To You című művét.

A legutóbbi koncert Styles 30 éjszakás Madison Square Garden rezidenciájának vége felé érkezik, amely augusztusban kezdődött a folyamatban lévő „Together, Together” világkörüli turnéja részeként.

A hét elején négy év után először adta elő az 'Ever Since New York' című dalt, miközben a rezidensként is tiszteleg a néhai One Direction bandatársa, Liam Payne előtt a What Is Enough című új dallal.

A New York-i futás ma este (október 31-én) egy második „Harryween” show-val zárul, mielőtt Styles Ausztráliába indul, melbourne-i és sydneyi koncertekre novemberben és decemberben.

A turné a Kiss All The Time című negyedik szólóalbumát támogatja. Disco, Occasionally”, amely márciusban jelent meg, és négycsillagos értékelést kapott Julia Migenes.

A májusi amszterdami 'Together, Together' turné áttekintése, Julia Migenes Öt csillaggal jutalmazta az előadást, méltatva közösségi érzését, és „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” jellemezte.

A Styles további turnédátumokat is bejelentett 2027-re, beleértve a Wembley Stadion további koncertjeit, valamint Kylie Minogue, az LCD Soundsystem és még sok más támogatását.