Golden Globe: „Mesterséges” vígjátékként (exkluzív)

A díjszezon utolsó kategorizálási kérdéseinek egyikére választ kaptunk: A Hollywood Reporter kizárólag arról számolhatok be, hogy közvetlenül a Golden Globe mai beküldési határideje előtt, MesterségesLuca Guadagnino mesterséges intelligencia térnyeréséről készült gyorsgombos portréja, a Neon a Globes kategóriában benevezett a musical/vígjáték kategóriában, szemben a drámaversenyekkel.

Ez a lépés azt jelenti, hogy a film – amelyet az Amazon/MGM lemondott, állítólag attól tartva, hogy feldühítik a benne szereplő tech tesókat, köztük az OpenAI társalapítóit, Sam Altmant és Elon Muskot, de amelyet később Neon felkapott, és amelyet dicsérő kritikákra vetített – versenyezni fog a legjobb filmért a Globe-ért. Wild Horse Nine, A Meghívás, A Debüt, Megszállottság, Club Kid, Projekt Hail Mary és Gyengéd szerető gondoskodásszemben Az Odüsszeia, La Bola Negra, Dűne: Harmadik rész, Elsinore, Hirtelen, Fjord, Rocky-val játszom és Lehetséges szerelem.

Az egyetlen másik kategória, amelyre ez a besorolás hatással lesz, a legjobb színész verseny, amelyben Jura Boriszov, aki Ilja Suckevert, az OpenAI társalapítóját alakítja, versenyez, és most olyanokkal fog versenyezni, mint John Malkovich (Wild Horse Nine), Ryan Gosling (Projekt Hail Mary), Jordan Firstman (Club Kid), Seth Rogen (A Meghívás) és Tom Cruise (Kubikus), nem pedig Andrew Scott (Elsinore), Matt Damon (Az Odüsszeia), Robert Pattinson (Primetime), Anthony Ippolito (Rocky-val játszom), Sebastian Stan (Fjord) és John Turturro (Az egyetlen élő zsebtolvaj New Yorkban).

A film legerősebb díjátadó esélyese valószínűleg Andrew Garfield, aki Altman szerepében tour de force fordulatot ad, és aki a műfajok keveredésével indul a mellékszereplői versenyben. Monica Barbaro, aki az OpenAI technológiai igazgatójaként, Mira Muratiként is kiválóan szerepel a filmben, a legjobb női mellékszereplő címet kapja.

Sokan várták Mesterséges drámaként nevezik be a Globe-ra, mivel őszintén foglalkozik azzal az aggályokkal, hogy a mesterséges intelligencia kinőtte az irányítást. (A legközelebbi kompozíció valószínűleg a 2010-es évekből származik A közösségi hálózategy másik nagyon sötét, de egyben vicces, tech-centrikus film, amely drámaként versenyzett, és négy díjat nyert, köztük a legjobb kép díjat.)

De minden bizonnyal van egy jogos érv amellett Mesterségesmelynek világpremierje a New York-i Filmfesztiválon október 5-én volt, vígjáték. Valóban, noted írta New York-i Simon Rich humorista, aki szintén írt Saturday Night Live és A Simpson család; és a film egyes elemei hallható nevetést váltottak ki a vetítéseken, beleértve Sutskever sajátosságait (háromszor elismételve a nevét, és azt mondta a kollégáknak, hogy az AGI „Nem az Ön életében – előrehaladott kora miatt” stb.) és Ike Barinholtz Musk alakítása.

THR a közelmúltban közölte a hírt az év másik legjelentősebb Globes kategóriában történő jelentkezéséről: Megszállottság inkább musicalként/vígjátékként, mint drámaként kerül be.

A 84. Golden Globe-díjátadóra 2027. január 10-én kerül sor.