Nézze meg Bruce Springsteen csatlakozását a Bon Jovihoz a „Who Says You Can't Go Home” és a „The Promised Land” című filmekben a Madison Square Gardenben

Bruce Springsteen csatlakozott a Bon Jovihoz, hogy előadja a „Who Says You Can't Go Home” és a „The Promised Land” című dalokat a Madison Square Gardenben – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A New Jersey-i rockveteránok „Forever” rezidenciájuk kilencedik, egyben utolsó estéjét fejezték be az ikonikus New York-i helyszínen tegnap este (július 26-án), amikor Springsteen fellépett a show utolsó két dalára.

„New Jersey nagy államának királyaként” bemutatva Jon Bon Jovi üdvözölte a The Bosst a színpadon a banda 2005-ös „Who Says You Can't Go Home” című számának feldolgozására.

A két énekes megosztotta a vokált a dalban, mielőtt a koncertet Springsteen 1978-as klasszikusának, a „The Promised Land”-nek a feldolgozásával zárták volna.

Tekintse meg mindkét előadás felvételét alább.

Az előadás a legújabb volt a két New Jersey-i zenész együttműködésének sorozatában. A múlt hónapban Jon Bon Jovi csatlakozott Springsteenhez, a Public Enemyhez és másokhoz a Bruce Springsteen amerikai zenei központ megnyitóját ünneplő sztárshow-ban.

Springsteen a 'Hollow Man'-on is megjelent, amely Bon Jovi 'Forever' című közös albumán szerepelt tavaly.

A megjelenés is csak három nappal azután történt, hogy Jon Bon Jovi egy orrmelléküreg-fertőzés miatt kénytelen volt megszakítani a zenekar előző Madison Square Garden show-ját. A frontember körülbelül 90 perc elteltével fejezte be a koncertet, és azt mondta a rajongóknak: „Tudom, hogy cserben hagylak titeket, és nem tetszik, hogy ezt csinálom.”

„Csinálunk még egy dalt, és szükségem lesz a segítségedre” – folytatta. – Lehet, hogy le kell hűtnünk, mert rohadtul fáj. Arra kérte a rajongókat, hogy tartsák meg jegyeiket, és azt mondta, hogy a zenekar „kitalál valamit” a lerövidített előadással kapcsolatban.

A 'Forever' turné jelzi Bon Jovi visszatérését a nagyszabású turnéhoz Jon Bon Jovi 2022-es nagy hangszálműtéte után. A múlt hónapban az énekes megerősítette, hogy mára „teljesen felépült” a műtétből.

A banda a következő hónapban az edinburgh-i Murrayfield Stadionban kezdi a turnéját az Egyesült Királyságban és Írországban, augusztus 28-án. Ezután a dublini Croke Parkban játszanak, majd a Wembley Stadionban három fellépéssel zárják a futást. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A Bon Jovi 2026-os turnéjának hátralévő dátumai:

AUGUSZTUS

28 – Edinburgh, Skót Gas Murrayfield Stadion

30 – Dublin, Croke Park

SZEPTEMBER

4 – London, Wembley Stadion

6 – London, Wembley Stadion

9 – London, Wembley Stadion

Springsteen másutt továbbra is Donald Trump és kormánya ellen emelt szót. A hónap elején „hazafiként” jellemezte magát, aki hisz a „kritikus hazaszeretetben”.

Megjegyzéseit később a Journey Jonathan Cain bírálta, aki a The Bosst „bosszantó, keserű öregembernek” nevezte, akinek „el kéne hallgatnia” a politikát.