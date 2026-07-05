Nézze meg, hogy az ex-Dead Kennedys legenda, Jello Biafra néhány hónappal agyvérzés után visszatér a színpadra

A Dead Kennedys egykori frontembere, Jello Biafra néhány hónappal agyvérzés után tért vissza a színpadra.

A punk ikon, valódi nevén Raymond Pepperell június 27-én, San Franciscóban, a TentacleFest-en lépett fel meglepetésszerűen, és csatlakozott a Kerekesszékes Sporttáborhoz a „Make It Make Sense” című kollaborációjuk előadására.

Az Alternative Tentacles, az 1979-ben alapított független Biafra kiadó által megosztott felvételeken Biafra először tér vissza a színpadra a márciusi agyvérzés óta.

„Nemcsak a TentacleFest volt egy csodálatos show, hanem Jello Biafra visszatérése is a színpadra” – írta a kiadó a klip mellé. „Nézze meg ezt a klipet arról, hogy Jello a Kerekesszékes Sporttáborban elénekli a „Make It Make Sense”-t!”

A megjelenés néhány hónappal azután jelent meg, hogy Biafrát kórházba szállították, miután magas vérnyomás okozta vérzéses stroke-ot kapott.

Az Alternative Tentacles akkor azt mondta, hogy a 67 éves férfi stabil állapotban van, míg Biafra később azt magyarázta, hogy összeesett, miután felkelt az ágyból.

„Kipattantam az ágyamból, mert pisilnem kellett, a bal lábam pedig összeesett alattam, és a földre estem” – mondta.

A családja egy későbbi frissítése szerint a beszéde „többnyire teljes egészében visszatért”, és „kognitív szempontból olyan, mintha meg sem történt volna a stroke”, bár testének bal oldala gyenge maradt.

Az Alternative Tentacles azonban azóta arra buzdította a rajongókat, hogy ne olvassanak túl sokat a TentacleFest megjelenésében, és elmagyarázta, hogy Biafra csak körülbelül 10 percig volt a színpadon, és az esemény végére „láthatóan kimerült és sápadt volt”.

„Még hosszú utat kell megtennie a felépüléséig” – tette hozzá a kiadó.

Biafra visszatérése mindazonáltal biztató mérföldkő a befolyásos punk úttörő számára, aki 1978-tól a Dead Kennedys élén állt, egészen a banda 1986-os szétválásáig, majd hosszú karrierbe kezdett, amely a szóbeli előadásokat, együttműködéseket és az Alternative Tentacles-t is magában foglalja.

Dead Kennedys azzal vádolta Biafrát, hogy visszatartotta a jogdíjakat egy 1998-as perben. Biafra két évvel később elvesztette a jogi csatát, és volt bandatársának kiemelkedő jogdíjakat és büntető kártérítést kellett fizetnie.

Ezenkívül kénytelen volt átadni Dead Kennedys hátsó katalógusának többségének jogait. Ez lehetővé tette a fennmaradó tagok számára, hogy újra kiadják korábbi albumaikat, beleértve a „Fresh Fruit For Rotting Vegetables” című debütáló lemezük 2022-es újrakiadását. Biafra szerint ezt „szándékosan” tették a háta mögött.

Tavaly Biafra csatlakozott a King Gizzard & The Lizard Wizard-hoz a Dead Kennedys klasszikusának, a „Police Truck”-nak a színpadi előadására az ausztrál psych-rock banda rezidenciája alatt a New York-i Forest Hills Stadionban.