Mike Leigh „Tender Loving Care” című filmje „La Bola Negra” címmel söpörte be a San Sebastian-díjakat, a „NAZA” pedig közönségbólintással jár

Mike Leigh drámai vígjátéka Gyengéd szerető gondoskodás A San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál 74. kiadásának szombat esti záróünnepségén, amely szeptember 18. és 26. között zajlott, három legfontosabb díjat vehetett át, köztük a legjobb filmnek járó Arany Kagylót és Kate O'Flynn főszerepéért az Ezüst Kagylót.
O'Flynn megosztotta a díjat Asta Kamma August-szal a Hans Petter Molandban végzett munkájáért A talaj növekedéseamely a DP Oskar Dahlsbakken legjobb operatőri munkáját is hazavitte.
A hét elején egy sajtótájékoztatón Leigh arról beszélt, hogy miért Gyengéd szerető gondoskodás valószínűleg az utolsó filmje lesz. – Ez egy gyakorlati kérdés az egészségi állapotommal kapcsolatos – egy fizikai állapotom.
A legjobb rendezőnek járó Ezüst Kagylót a svéd Amanda Kernell kapta Erősítsd meg a szívedet. A díjat a számi kultúra képviselőinek ajánlotta, akik a rénszarvaspásztorokról szóló filmjében képviseltetik magukat, egy „élő kultúra, amely óriási stressznek néz szembe”. Kiemelte annak fontosságát, hogy a filmek hangot adhassanak azoknak, akiknek nincs hangjuk, és hogy az empátia gépei legyenek.
A zsűri különdíját Ah Biao kapta Határ. A spanyol Javier Cámara vehette át az Ezüst Kagylót a legjobb mellékszerepért Javier Ruiz Caldera című filmjében. Még 5 perc.
A Gyöngyök szekció filmjeinek közönségdíját spanyol szenzáció nyerte el La Bola Negra valamint Yuval Abraham és Rachel Szor izraeli rendezőknek azért NAZA legjobb európai filmnek.
Javier Calvo, a társrendező La Bola Negra Javier Ambrossival elmesélte a közönségnek, hogy a spanyolországi mozikban tegnap bemutatott, nagy Oscar-díjas filmet nekik készítették. „Izgalmas, hogy az emberek ismét azt mondják: „Éljen a spanyol mozi!” – mondta.
Az idei zsűrit Ira Sachs rendező elnökölte, aki bemutatta új filmjét A férfi, akit szerettem a Pearls szekcióban, és benne volt még Alice Braga színész-producer, Genki Kawamura író-rendező-producer, Patricia Lopez Arnaiz színésznő, Bill Skarsgard színész-producer, Mike Goodridge producer és Catherine Paille forgatókönyvíró is.
Naomi Watts életművéért Donostia-díjat kapott a hét elején a spanyol JA Bayonától, aki a filmben rendezte. A Lehetetlen. Díját David Lynchnek ajánlotta, aki 2025 januárjában hunyt el, mondván, megváltoztatta az életét, amikor beküldte. Mulholland Drive.
Werner Herzog filmrendező a másik Donostia-díjat a fesztivál politikai töltetű nyitóünnepségén vehette át Orlando Bloomtól, aki San Sebastianba érkezésekor meghódította az Instagramot, amikor csobbant a tenger hullámaiban, majd elment vacsorázni Brad Pittel.
Pitt több napot töltött San Sebastianban, mielőtt új filmjével a vörös szőnyegen vonult volna A Szörny Szíve szerda este. A rajongók nyüzsögtek a Kursaal Színházban, ahol Pitt állítólag a hivatalos filmvetítés idejét kint töltötte, dedikálást osztva és fényképeken pózolva az összegyűlt tömegnek.
A tengerparti városban felbukkanó további tehetségek közé tartozott Penelope Cruz, Jeremy Irons, Diego Luna, Marion Cotillard, Rami Malek és mások. Danny Boyle múlt hétvégén jelent meg a velencei nyitányával Tinta – a fesztivál „meglepetésfilmje” – jelentették be szeptember 24-én.
Az idei fesztivál az utolsó a jelenlegi fesztiváligazgató, Jose Luis Rebordinos számára, akit a jövő évi 75. alkalommal a rendezvény első női rendezője, Maialen Beloki váltja fel.
A fesztivál plakátján az argentin színészlegenda, Ricardo Darín szerepelt, rábólintva a fesztivál latin-amerikai mozihoz fűződő kapcsolataira, amely ebben a kiadásban közel 100 címet tartalmazott a különböző rovatokban.
Íme a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál nyerteseinek teljes listája:
Golden Shell a legjobb filmnek
Gyengéd szerető gondoskodásMike Leigh
Silver Shell a legjobb rendezőnek
Amanda Kernell, Erősítsd meg a szívedet (Garrat du Vaimmu)
Ezüst Shell a legjobb vezető teljesítményért
Kate O'Flynn, Gyengéd szerető gondoskodásAstra Kamma augusztus, A talaj növekedése (Markens grøde)
Ezüst kagyló a legjobb támogató teljesítményért
Javier Camara, Még 5 perc (5 perc más)
A zsűri díja a legjobb operatőrnek
Oskar Dahlsbakken, A talaj növekedése
A zsűri díja a legjobb forgatókönyvért
Mike Leigh, Gyengéd szerető gondoskodás
A zsűri különdíja
Ah Biao, Határ (Bian jing)
Donostia városa / San Sebastian közönségdíj
A fekete labda (La Bola Negra), Javier Calvo és Javier Ambrossi
Donostia városa / San Sebastian közönségdíj a legjobb európai filmnek
NAZAYuval Abraham és Rachel Sor
FIPRESCI fődíj
Paul Thomas Anderson, Egyik csata a másik után
Új rendezői díj
Naemi Ada, Üvegtest
Horizontes Latinos díj
Alessandra Sanguinetti, La Ilusión de un Verano Sin Fin
Zabaltegi-Tabakalera díj
Jane Schoenbrun, Tizenéves szex és halál a Miasma táborban
Euskadi Baszkföld 2030 Agenda Award
Hamu (Ceniza en la boca), Diego Luna
Tabakalera Film- és Audiovizuális Laboratórium-Fészek-díj
Törölve a térképről (Dihapus Dari Peta), Maarij Reka (indonéz); Senki sem ugat (Ningu Borda), Julia Coldwell Serra (Spanyolország)
Irizar-díj a baszk moziért
Elisa Oliarj-Ines, Txakun Txakur
SGAE-díj a legjobb zenének
Amine Bouhafa, Milo (7:40 ce Matin-la)
Kulináris Zinema díj
Michael Dweck, Gregory Kershaw, Burgundia