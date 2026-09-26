Mike Leigh „Tender Loving Care” című filmje „La Bola Negra” címmel söpörte be a San Sebastian-díjakat, a „NAZA” pedig közönségbólintással jár

Mike Leigh drámai vígjátéka Gyengéd szerető gondoskodás A San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál 74. kiadásának szombat esti záróünnepségén, amely szeptember 18. és 26. között zajlott, három legfontosabb díjat vehetett át, köztük a legjobb filmnek járó Arany Kagylót és Kate O'Flynn főszerepéért az Ezüst Kagylót.

O'Flynn megosztotta a díjat Asta Kamma August-szal a Hans Petter Molandban végzett munkájáért A talaj növekedéseamely a DP Oskar Dahlsbakken legjobb operatőri munkáját is hazavitte.

A hét elején egy sajtótájékoztatón Leigh arról beszélt, hogy miért Gyengéd szerető gondoskodás valószínűleg az utolsó filmje lesz. – Ez egy gyakorlati kérdés az egészségi állapotommal kapcsolatos – egy fizikai állapotom.

A legjobb rendezőnek járó Ezüst Kagylót a svéd Amanda Kernell kapta Erősítsd meg a szívedet. A díjat a számi kultúra képviselőinek ajánlotta, akik a rénszarvaspásztorokról szóló filmjében képviseltetik magukat, egy „élő kultúra, amely óriási stressznek néz szembe”. Kiemelte annak fontosságát, hogy a filmek hangot adhassanak azoknak, akiknek nincs hangjuk, és hogy az empátia gépei legyenek.

A zsűri különdíját Ah Biao kapta Határ. A spanyol Javier Cámara vehette át az Ezüst Kagylót a legjobb mellékszerepért Javier Ruiz Caldera című filmjében. Még 5 perc.

A Gyöngyök szekció filmjeinek közönségdíját spanyol szenzáció nyerte el La Bola Negra valamint Yuval Abraham és Rachel Szor izraeli rendezőknek azért NAZA legjobb európai filmnek.

Javier Calvo, a társrendező La Bola Negra Javier Ambrossival elmesélte a közönségnek, hogy a spanyolországi mozikban tegnap bemutatott, nagy Oscar-díjas filmet nekik készítették. „Izgalmas, hogy az emberek ismét azt mondják: „Éljen a spanyol mozi!” – mondta.

Az idei zsűrit Ira Sachs rendező elnökölte, aki bemutatta új filmjét A férfi, akit szerettem a Pearls szekcióban, és benne volt még Alice Braga színész-producer, Genki Kawamura író-rendező-producer, Patricia Lopez Arnaiz színésznő, Bill Skarsgard színész-producer, Mike Goodridge producer és Catherine Paille forgatókönyvíró is.

Naomi Watts életművéért Donostia-díjat kapott a hét elején a spanyol JA Bayonától, aki a filmben rendezte. A Lehetetlen. Díját David Lynchnek ajánlotta, aki 2025 januárjában hunyt el, mondván, megváltoztatta az életét, amikor beküldte. Mulholland Drive.

Werner Herzog filmrendező a másik Donostia-díjat a fesztivál politikai töltetű nyitóünnepségén vehette át Orlando Bloomtól, aki San Sebastianba érkezésekor meghódította az Instagramot, amikor csobbant a tenger hullámaiban, majd elment vacsorázni Brad Pittel.

Pitt több napot töltött San Sebastianban, mielőtt új filmjével a vörös szőnyegen vonult volna A Szörny Szíve szerda este. A rajongók nyüzsögtek a Kursaal Színházban, ahol Pitt állítólag a hivatalos filmvetítés idejét kint töltötte, dedikálást osztva és fényképeken pózolva az összegyűlt tömegnek.

A tengerparti városban felbukkanó további tehetségek közé tartozott Penelope Cruz, Jeremy Irons, Diego Luna, Marion Cotillard, Rami Malek és mások. Danny Boyle múlt hétvégén jelent meg a velencei nyitányával Tinta – a fesztivál „meglepetésfilmje” – jelentették be szeptember 24-én.

Az idei fesztivál az utolsó a jelenlegi fesztiváligazgató, Jose Luis Rebordinos számára, akit a jövő évi 75. alkalommal a rendezvény első női rendezője, Maialen Beloki váltja fel.

A fesztivál plakátján az argentin színészlegenda, Ricardo Darín szerepelt, rábólintva a fesztivál latin-amerikai mozihoz fűződő kapcsolataira, amely ebben a kiadásban közel 100 címet tartalmazott a különböző rovatokban.

Íme a 74. San Sebastian Nemzetközi Filmfesztivál nyerteseinek teljes listája:

Golden Shell a legjobb filmnek

Gyengéd szerető gondoskodásMike Leigh

Silver Shell a legjobb rendezőnek

Amanda Kernell, Erősítsd meg a szívedet (Garrat du Vaimmu)

Ezüst Shell a legjobb vezető teljesítményért

Kate O'Flynn, Gyengéd szerető gondoskodásAstra Kamma augusztus, A talaj növekedése (Markens grøde)

Ezüst kagyló a legjobb támogató teljesítményért

Javier Camara, Még 5 perc (5 perc más)

A zsűri díja a legjobb operatőrnek

Oskar Dahlsbakken, A talaj növekedése

A zsűri díja a legjobb forgatókönyvért

Mike Leigh, Gyengéd szerető gondoskodás

A zsűri különdíja

Ah Biao, Határ (Bian jing)

Donostia városa / San Sebastian közönségdíj

A fekete labda (La Bola Negra), Javier Calvo és Javier Ambrossi

Donostia városa / San Sebastian közönségdíj a legjobb európai filmnek

NAZAYuval Abraham és Rachel Sor

FIPRESCI fődíj

Paul Thomas Anderson, Egyik csata a másik után

Új rendezői díj

Naemi Ada, Üvegtest

Horizontes Latinos díj

Alessandra Sanguinetti, La Ilusión de un Verano Sin Fin

Zabaltegi-Tabakalera díj

Jane Schoenbrun, Tizenéves szex és halál a Miasma táborban

Euskadi Baszkföld 2030 Agenda Award

Hamu (Ceniza en la boca), Diego Luna

Tabakalera Film- és Audiovizuális Laboratórium-Fészek-díj

Törölve a térképről (Dihapus Dari Peta), Maarij Reka (indonéz); Senki sem ugat (Ningu Borda), Julia Coldwell Serra (Spanyolország)

Irizar-díj a baszk moziért

Elisa Oliarj-Ines, Txakun Txakur

SGAE-díj a legjobb zenének

Amine Bouhafa, Milo (7:40 ce Matin-la)

Kulináris Zinema díj

Michael Dweck, Gregory Kershaw, Burgundia