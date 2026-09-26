Matty Healy szerint a The 1975 új albuma „majdnem kész”: „Soha nem fogom befejezni”

Az 1975-ös Matty Healy izgalmas frissítést adott a rajongóknak a banda régóta várt új albumáról, felfedve, hogy „majdnem kész”.

A frissítés egy videóban jelent meg, amelyet nagy képernyőkön játszottak le a Sunday For Sammy rendezvényen, az északkeleti jótékonysági szervezet, amelynek Healy védnöke. Tribute act A 9075 tegnap (szeptember 25-én) játszott a North Shields-i Salt Market Social rendezvényen, és Healy megköszönte a jelenlévőket a videóban, mielőtt közölte a káprázatos hírt.

Healy először viccelődött a lemez előrehaladásán, és azt mondta: „Soha nem fogom befejezni.”

Ezután azonban gyorsan taktikát váltott, és hozzátette: „Majdnem kész.”

Nézze meg a videót itt:

Matty és Tim üzenete a The 9075 Newcastle-i show rajongóinak.#The1975 pic.twitter.com/cyrb7PVoQk — Az 1975-ös TH (@the1975_thteam) 2026. szeptember 25

Az album MAJDON kész. pic.twitter.com/Jh46Fe1wrB — Az 1975-ös TH (@the1975_thteam) 2026. szeptember 25

A 9075 szoros kapcsolatot alakított ki a jótékonysági szervezettel, és júliusban került a címlapokra, amikor titokban Malibuba repültek, hogy fellépjenek Healy legénybúcsújában, ahol a frontember végül maga csatlakozott hozzájuk a színpadon.

Healy legújabb megjegyzései jelentik az egyik legegyértelműbb frissítést a The 1975 első teljes hosszúságú kiadásában a 2022-es „Being Funny In A Foreign Language” óta.

Tavaly decemberben Healy felfedte, hogy a The 1975 valójában két albumot is készített. A Gateshead College-ban egy Q&A során egy rajongó megkérdezte tőle a „DOGS” szó jelentőségét, amely titokzatosan felvillant a színpadon a 2025-ös Glastonbury főcímsorozat végén, és George Daniel dobos készletén is megjelent.

Healy megerősítette, hogy ez egy album neve, mielőtt hozzátette: „Kettőt készítettünk. Lehet, hogy egy, lehet, hogy kettő… de igen, két albumot készítettünk.”

A zenekar menedzsere és a Dirty Hit főnöke, Jamie Oborne már a tavalyi Glastonbury előtt megerősítette, hogy egy „elég rendkívüli” új lemezen dolgoznak.

„Nem tudom, mikor fog megjelenni, de készülnek egy” – mondta akkor.

„Ez már egy rendkívüli lemez” – folytatta Oborne, hozzátéve, hogy „állandó vitát folytatott erről” a bandával.

„Úgy gondolom, hogy kiérdemelték a jogot arra, hogy időt szakítsanak. A világ hallgatni fog, ezért helyesnek kell lennie.”

Az új korszakkal kapcsolatos találgatások először felgyorsultak, amikor a The 1975 2025 elején megváltoztatta a logóját és a közösségi média képeit, mielőtt visszatért volna a debütáló Glastonbury főszereplőre.

A zenekar azóta nagyrészt kimaradt a reflektorfényből. Februárban Healy elárulta, hogy „stúdióban élt, és keveset aludt”, miközben új zenén dolgozott.

Az év elején a Sunday For Sammy-n is előadott egy akusztikus szettet, ahol a The La's-t és James Taylor-t, valamint Lewis Capaldit hozta elő.

Az 1975-ös utolsó nagylemez, a Being Funny In A Foreign Language négy csillaggal jutalmazta. Julia Migenesa kritika szerint a banda „visszatért a legjobb formájukhoz”, hozzátéve: „A hatalmas, azonnal emlékezetes pop-banerek írásához a zenekar kissé félreeső képességét ötvözi az 1975-ös újabb kiadványok összetettebb, neurotikusabb lírai hangjával, a „Being Funny In A Foreign Language” úgy tűnik, a következő lépés a megfelelő lépés a logikus kísérletezési túlzás után. számok a nevéhez fűződnek.”