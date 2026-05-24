Nézze meg, hogyan fogadja Miley Cyrus csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán

Miley Cyrus pénteken (május 22-én) kapta meg csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán – tekintse meg a pillanatról készült felvételeket lentebb.

Az énekesnőhöz Anya Taylor-Joy színésznő és Donatella Versace dizájner is csatlakozott a ceremónia során, Taylor-Joy pedig beszédet mondott, amelyben Cyrust dicsérte, mondván, hogy „soha nem kért engedélyt a fejlődéshez”, hanem „szépen, bocsánatkérés nélkül és mindig, mindig hitelesen” tette.

Versace, aki felöltöztette Cyrust a ceremóniára, hozzátette: „Egy csillag az, ami vagy. Ragyogsz erőddel, elkötelezettségeddel és szereteteddel.”

Cyrus, aki a 2845. sztár kitüntetettje a Hírességek Sétányán, ezt követően saját beszédében hivatkozott a Walk of Fame című 2025-ös dalára, amely a következő sort tartalmazza: „Örökké élni fogsz.”

„Ez a csillag valahogy a halhatatlanságot képviseli, és bár szeretem a dalszöveget, az a tény, hogy nem fogom, az okozza a sürgősséget, ami lángra lobbantja a szívemet” – magyarázta.

„Apám azt szokta mondani, hogy a felhőkarcoló légkalapáccsal kezdődik – ahogy egyébként egy csillag is a Hírességek sétányán –, és nem az erőről van szó, hanem az ismétlésről. Ami számomra annyira különleges ebben a csillagban, hogy az odaadás halmozódása.”

„A sztár nem olyasvalami, amit úgy nyersz, mint egy szezonális játékot. Nem olyasvalami, amit üldözhetsz vagy begyűjthetsz. Nem olyasmi, amiért megcsinálod a következő rekordot, majd trófeaként cipeled magaddal” – mondta.

„Egy órakor vége lesz ennek a pillanatnak, és ez egy nyüzsgő utca lesz, tele egyedi emberekkel, és olyan emberekkel, akik először fedezik fel itt a városunkat, amelyben mindannyian osztozunk, és amelyet annyira szeretünk. A mai nap után elkötelezem magam, hogy folytatom a teremtéssel teli kört, mert valóban ezért élek.

„Azt remélem, amit magam mögött hagyok, továbbra is hatással lesz a következő generációk szívére, olyanokra, amelyeket nem leszek itt, hogy megtapasztaljam” – tette hozzá. „Remélem, valami nyers és tökéletlen, szexi, elbűvölő és örömteli dolog felébred, amikor szükség van rá.”

Beszéde befejezése előtt közvetlenül a rajongóihoz fordult, és azt mondta: „Ti vagytok azok a sztárok, akik minden nap valóra váltják az álmomat szeretetetekkel és támogatásotokkal, és köszönöm nektek.”

– Ez az a pont, ahol ez megfog – folytatta Cyrus, visszatartva a könnyeit. „A családomnak, a leendő családomnak, a szüleimnek, az anyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak, a munkatársaimnak köszönöm, hogy nemcsak a döntéseimet szeretitek és támogattátok, hanem a félelmeimet is, majd szembenéztek velük – a mai nap egy olyan dolog, amit soha nem fogok elfelejteni, és mindig is ápolni fogok. Nagyon szeretlek titeket, köszönöm.”

Amikor először bejelentették, hogy megkapja a sztárt, Cyrus az Instagramon egy gyerekkori anekdotát osztott meg arról, hogy apjával, Billy Ray Cyrus-szal gyermekként a Hollywood Boulevardon töltötte az időt.

„Amikor kislányként először érkeztem Los Angelesbe Nashville-ből, a családom a Hollywood Blvd egyik szállodájában szállt meg, én pedig késő esti sétákra mentem apámmal, amikor senki sem ismerte fel” – írta.

„Az ajándékboltokat magunknak tartanánk, és megvásárolnánk az Oscar- és Marilyn Monroe-termékeket. Egy álomnak érzem magam ezen a legendás körúton, körülvéve az engem inspiráló ikonokkal” – folytatta. „Ez a pillanat örökké élni fog, köszönöm mindenkinek az életemben, aki lehetővé tette. Hálás vagyok, hogy megoszthatom veletek ezt a csillagot.”

Cyrus tavaly májusban adta ki kilencedik stúdióalbumát, a „Something Beautiful”-t – ez a lemez Julia Migenes egy négycsillagos értékelésben „újabb elég nagy lendületként” emlegették.

„A „Something Beautiful” terjengős, és láthatóan nem zavarják a kortárs listatrendek” – írtuk. „Bár a „Something Beautiful” valószínűleg nem Cyrus legslágeresebb albuma, mégis teljesen megvalósított művészi kijelentésnek tűnik.”

Az album tartalmazta a „Secrets” című számot, amely a Fleetwood Mac-es Mick Fleetwooddal és Lindsey Buckinghammel közösen készült. Cyrus ezután apjának, Billy Ray Cyrusnak szentelte a számot, mondván: „Ez a dal békeajánlatként íródott valakinek, akit egy ideig elvesztettem, de mindig is szerettem. Tapasztalataim szerint a megbocsátás és a szabadság egy és ugyanaz.”

Más hírekben Cyrus azt mondta, még mindig nincs „kedve” turnézni, és kijelentette, hogy „ő volt az első ember, akit talán valaha is töröltek”.