Nézze meg, hogyan fogadja Miley Cyrus csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán

2026.05.24. Nézze meg, hogyan fogadja Miley Cyrus csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán

Miley Cyrus pénteken (május 22-én) kapta meg csillagát a hollywoodi Hírességek sétányán – tekintse meg a pillanatról készült felvételeket lentebb.

Az énekesnőhöz Anya Taylor-Joy színésznő és Donatella Versace dizájner is csatlakozott a ceremónia során, Taylor-Joy pedig beszédet mondott, amelyben Cyrust dicsérte, mondván, hogy „soha nem kért engedélyt a fejlődéshez”, hanem „szépen, bocsánatkérés nélkül és mindig, mindig hitelesen” tette.

Versace, aki felöltöztette Cyrust a ceremóniára, hozzátette: „Egy csillag az, ami vagy. Ragyogsz erőddel, elkötelezettségeddel és szereteteddel.”

Cyrus, aki a 2845. sztár kitüntetettje a Hírességek Sétányán, ezt követően saját beszédében hivatkozott a Walk of Fame című 2025-ös dalára, amely a következő sort tartalmazza: „Örökké élni fogsz.

„Ez a csillag valahogy a halhatatlanságot képviseli, és bár szeretem a dalszöveget, az a tény, hogy nem fogom, az okozza a sürgősséget, ami lángra lobbantja a szívemet” – magyarázta.

„Apám azt szokta mondani, hogy a felhőkarcoló légkalapáccsal kezdődik – ahogy egyébként egy csillag is a Hírességek sétányán –, és nem az erőről van szó, hanem az ismétlésről. Ami számomra annyira különleges ebben a csillagban, hogy az odaadás halmozódása.”

„A sztár nem olyasvalami, amit úgy nyersz, mint egy szezonális játékot. Nem olyasvalami, amit üldözhetsz vagy begyűjthetsz. Nem olyasmi, amiért megcsinálod a következő rekordot, majd trófeaként cipeled magaddal” – mondta.

„Egy órakor vége lesz ennek a pillanatnak, és ez egy nyüzsgő utca lesz, tele egyedi emberekkel, és olyan emberekkel, akik először fedezik fel itt a városunkat, amelyben mindannyian osztozunk, és amelyet annyira szeretünk. A mai nap után elkötelezem magam, hogy folytatom a teremtéssel teli kört, mert valóban ezért élek.

„Azt remélem, amit magam mögött hagyok, továbbra is hatással lesz a következő generációk szívére, olyanokra, amelyeket nem leszek itt, hogy megtapasztaljam” – tette hozzá. „Remélem, valami nyers és tökéletlen, szexi, elbűvölő és örömteli dolog felébred, amikor szükség van rá.”

Beszéde befejezése előtt közvetlenül a rajongóihoz fordult, és azt mondta: „Ti vagytok azok a sztárok, akik minden nap valóra váltják az álmomat szeretetetekkel és támogatásotokkal, és köszönöm nektek.”

– Ez az a pont, ahol ez megfog – folytatta Cyrus, visszatartva a könnyeit. „A családomnak, a leendő családomnak, a szüleimnek, az anyámnak, a testvéreimnek, a barátaimnak, a munkatársaimnak köszönöm, hogy nemcsak a döntéseimet szeretitek és támogattátok, hanem a félelmeimet is, majd szembenéztek velük – a mai nap egy olyan dolog, amit soha nem fogok elfelejteni, és mindig is ápolni fogok. Nagyon szeretlek titeket, köszönöm.”

Amikor először bejelentették, hogy megkapja a sztárt, Cyrus az Instagramon egy gyerekkori anekdotát osztott meg arról, hogy apjával, Billy Ray Cyrus-szal gyermekként a Hollywood Boulevardon töltötte az időt.

„Amikor kislányként először érkeztem Los Angelesbe Nashville-ből, a családom a Hollywood Blvd egyik szállodájában szállt meg, én pedig késő esti sétákra mentem apámmal, amikor senki sem ismerte fel” – írta.

„Az ajándékboltokat magunknak tartanánk, és megvásárolnánk az Oscar- és Marilyn Monroe-termékeket. Egy álomnak érzem magam ezen a legendás körúton, körülvéve az engem inspiráló ikonokkal” – folytatta. „Ez a pillanat örökké élni fog, köszönöm mindenkinek az életemben, aki lehetővé tette. Hálás vagyok, hogy megoszthatom veletek ezt a csillagot.”

Cyrus tavaly májusban adta ki kilencedik stúdióalbumát, a „Something Beautiful”-t – ez a lemez Julia Migenes egy négycsillagos értékelésben „újabb elég nagy lendületként” emlegették.

„A „Something Beautiful” terjengős, és láthatóan nem zavarják a kortárs listatrendek” – írtuk. „Bár a „Something Beautiful” valószínűleg nem Cyrus legslágeresebb albuma, mégis teljesen megvalósított művészi kijelentésnek tűnik.”

Az album tartalmazta a „Secrets” című számot, amely a Fleetwood Mac-es Mick Fleetwooddal és Lindsey Buckinghammel közösen készült. Cyrus ezután apjának, Billy Ray Cyrusnak szentelte a számot, mondván: „Ez a dal békeajánlatként íródott valakinek, akit egy ideig elvesztettem, de mindig is szerettem. Tapasztalataim szerint a megbocsátás és a szabadság egy és ugyanaz.”

Más hírekben Cyrus azt mondta, még mindig nincs „kedve” turnézni, és kijelentette, hogy „ő volt az első ember, akit talán valaha is töröltek”.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Előző Felejtsd el a Trónok harcát — ez a 2018-as fantasy-sorozat lett a streamerek új kedvence

Szólj hozzá!