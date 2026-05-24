A Cannes-i Arany Pálmát Renate Reinsve, Sebastian Stan Starrer „Fjord” kapja

Cristian Mungiu-é Fjorda román rendező angol nyelvű debütálása Renate Reinsve és Sebastian Stan főszereplésével, a román vallásos szülők szerepében, akik egy kis norvég faluba költöznek, és gyermekbántalmazással vádolják magukat, elnyerte az Arany Pálmát a 79. Cannes-i Filmfesztiválon.

A győzelemmel Mungiu 2007-es győzelmét követően csatlakozik Cannes elit kétszeres klubjához. 4 hónap, 3 hét és 2 napaz illegális abortuszról szóló beszámolója a kommunista korszak Romániájában.

Azok számára, akik megtartják a pontszámot, ez már a hetedik éve, hogy a Neon sikeresen kiválasztja a Pálma győztesét. Tom Quinn független ruhája felkapott Fjord hazai megjelenésre az idei fesztivál előtt.

A közvetlenül a ceremónia utáni sajtótájékoztatón Park Chan-wook dél-koreai rendező, a 2026-os verseny zsűrijének vezetője viccelődött, hogy senkinek nem akarja odaadni az Arany Pálmát, „mert ez egy olyan díj, amelyet én magam még soha nem kaptam meg”. Aztán egy hosszú szünet után, és az utolsó filmjére hivatkozva, beállt az ütési sorba. – De volt Nincs más választás.”

Andreï Zvjagincev Minotaurusza Chabrol's átdolgozása A hűtlen feleség makulátlan hazai thrillerként a kortárs Oroszország ellen játszva elnyerte Cannes második helyezettjét, a Grand Prix-t. A film egy vezetőt követ nyomon, akinek alá kell írnia alkalmazottait, hogy ágyútöltelékként szolgáljanak az orosz háborús erőfeszítésekhez Ukrajnában. Ugyanakkor arra gyanakszik, hogy feleségének viszonya lehet.

Zvjaginsztev üdvözlő beszédével felidézte Vlagyimir Putyin orosz elnököt és háborúját. „Emberek milliói számára a művészettel való kapcsolat jelenleg egyetlen dologról szól: arról, hogy végre véget érjen az emberek értelmetlen gyilkolása. És az egyetlen ember, aki megállíthatja ezt a húsdarálót, Ön, az Orosz Föderáció elnöke úr. Vessen véget ennek a mészárlásnak. Az egész világ erre vár.”

A legjobb rendezés díját Javier Calvo és Javier Ambrossi, a spanyol zenés dráma társrendezői osztották meg. La Bola Negraegy García Lorca ihletésű furcsa eposz, amely korszakokat ível át Penélope Cruzzal és Glenn Close-szal, valamint Paweł Pawlikowskival Haza1949-ben játszódó hideg, bánatos film, Thomas Mann (Hanns Zischler) regényíró és lánya, Erika (Sandra Hüller) után, akik visszatérnek a háború utáni Németországba, miután évekig amerikai száműzetésben éltek.

A legjobb színész díját az újoncok, Emmanuel Macchia és Valentin Campagne kapták, akik Lukas Dhont filmjében a főszerepet alakítják. Gyávaaz első világháborús dráma a furcsa szerelemről a lövészárokban.

A legjobb színésznő díját is megosztották Virginie Efira francia színésznő és a japán Tao Okamoto között, aki Ryusuke Hamaguchi érzelmes drámájának főszerepét alakítja. Hirtelen. Mindkét előadó könnyezni kezdett, amikor felléptek a színpadra, hogy elfogadják a színésznő Palmét.

Emmanuel Marre nyerte a legjobb forgatókönyvért Korának Emberekorabeli drámája, saját dédnagyapja, a fasiszta Vichy-rezsim melletti író és mérnök élete alapján készült.

Valeska Grisebach német rendező nyerte el a zsűri díját Az álmodott kalandegy Bulgáriában játszódó, lassan égő thriller, amelyet a fesztivál utolsó napján vetítettek.

A hivatalos válogatáson a legjobb első filmvetítésnek járó Aranykamera díjat kapta Ben'Imana Clémentine Dusabejambo rendezőtől, az első ruandai rendezőtől, aki Cannes-ban versenyzett. A film az ország népirtásának túlélőinek igazságszolgáltatásra és megbékélésre való törekvését dolgozza fel.

A ceremónia a legendás Barbra Streisand életműdíjjal, a tiszteletbeli Arany Pálmával kezdődött. A térdsérüléssel bajlódó Streisand nem tudott jelen lenni, de kérésére Isabelle Huppert legendás francia színésznő tiszteleg élete és karrierje előtt. Huppert nemcsak Streisand hihetetlen filmes, zenei és színpadi eredményeit emelte ki, hanem az LMBTQ+ közösség, valamint a vallási és etnikai kisebbségek támogatását is. Huppert beszédét Streisand több mint öt évtizedes filmes filmje követte Vicces lány (1968) és Csillag születik (1976) -ig Yentl (1983) és Ismerje meg Fockereket (2004).

Streisand videón keresztül köszönetet mondott a cannes-i filmfesztiválnak „ezért a csodálatos díjért”. Eszébe jutott, hogy a helyi moziban, az Astorban megnézte első külföldi filmjeit. „Elvarázsoltak azok a képek a képernyőn. Olyan erősek voltak, hogy még mindig a fejemben vannak. Színésznő akartam lenni, és azokban az érdekesebb világokban élni.”

Pályafutása csúcspontjairól mesélve Streisand azt mondta, hogy nőnek lenni és „rendezni akaró színésznőnek” komoly akadályt jelentett, és megjegyezte, hogy 15 évbe telt, míg elhozta szenvedélyes projektjét. Yentla képernyőre. „De meg kellett csinálnom a filmet” – mondta. A mozi ünneplésével zárta, mondván: „a filmnek megvan az a varázslatos képessége, hogy egyesítsen bennünket, és megnyitja szívünket és elménket. Ezt ünnepeljük Cannes-ban. Merci beaucoup pour cet honneur et vive le cinéma!”

Cannes gyakran bizonyult a díjszezon erős előrejelzőjének. Több tavalyi nyertes, köztük Jafar Panahi Csak egy baleset voltJoachim Trier Szentimentális értékKleber Mendonça Filho's A titkos ügynök és Oliver Laxe-é Siratmind Oscar-jelölést kapott, azzal Szentimentális érték elnyerte a legjobb nemzetközi film Oscar-díját.

A 2026-os Cannes-i díj nyerteseinek teljes listája az alábbiakban olvasható.

Arany Pálma

Fjorddir. Cristian Mungiu

Nagydíj

Minotauruszdir. Andrej Zvjagincev

A zsűri díja

Az álmodott kalanddir. Valeska Grisebach

Legjobb rendező

Javier Calvo, Javier Ambrossi, for La Bola Negra; Paweł Pawlikowski számára Haza

Legjobb forgatókönyv

Emmanuel Marre érte Korának Embere

Legjobb színésznő

Virginie Efira, Tao Okamoto Hirtelendir. Ryusuke Hamaguchi

Legjobb színész

Emmanuel Macchia, Valentin Campagne Gyáva, dir. Lukas Dhont

Arany fényképezőgép a legjobb első filmnek

Ben'Imanadir. Clémentine Dusabejambo

Arany Pálma a legjobb rövidfilmnek

Para Los Contincantes (Az Ellenfeleknek), dir. Federico Luis

Un Certain Regard díj a legjobb filmnek

Minden alkalommalSandra Wollner

Un Certain Regard zsűri díja

Elefántok a ködbenAbinash Bikram Shah (első film)

Un Certain Regard zsűri különdíja

VasfiúLouis Clichy

Un Certain Regard legjobb színészr

Bradley Fiomona Dembeasset, Kongói fiúdir. Rafiki Fariala

Un Certain Regard legjobb színésznő

Marina de Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas, Siempre Soy Tu Animal Maternodir. Valentina Maurel

Ezt a történetet eredetileg május 23-án 11 órakor tették közzé