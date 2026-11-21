Hamarosan fél évszázada lesz – idén ünnepli 49. kiadását -, holnap nyitja meg kapuit az IFEMA, ötödik pavilonjában, a FERIARTE-ban: nyolcvan hazai és nemzetközi galéria és régiségkereskedő állít ki ismét Madridban festményeket, szobrokat, régészetet, ékszereket, dizájnt, könyveket és díszítőművészeti alkotásokat, akiket korábban egy szakértői bizottság felügyelt. hitelessége, minősége és történeti-művészeti vonatkozása.

A plasztikai művészetek terén a megszokott Artur Ramón Art, Stephane Renard Fine Art, Colnaghi, Caylus, Ana Chiclana és Gonzalo Eguiguren Galéria sem lesz hiány; és a Palau Antiguitats, az Escorial Fine Arts és a Fabbri Arte visszatér a kiállításra. A modern és kortárs művészet terén Guillermo de Osma Galería és Mayoral csatlakozik, amely a klasszikusokat Jordi Pascualt, Jorge Juant, Imaginartot, Jorge Alcoleát és David Cervellót kíséri majd. A nemzetközi centerek mindenekelőtt Portugáliából, Franciaországból és Olaszországból érkeznek: Alexandra Matias, D'Orey Tiles, Bessa Pereira, Luis Alegria, Miguel Arruda Antiguidades és Tomás Branquino érkezik a madridi vásárra.

Standjaikon és Hispánica standjain Lorena Ruiz a Villa Contemporary Artból vagy Sergi Sànchez vár minket Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Diego Rivera, Joaquín Sorolla, Fernando Botero, Yayoi Kusama, Antoni Tàpies, Orge Eduardo, Equipo Chópeiza, Equipo Lópeica Antonio Saura, Luis Feito, Sol LeWitt, Juan Genovés vagy Julie Mehretu és visszatekintve Pierre Bonnard, Claudio de Lorena, Jean Pillement, Francisco Pacheco, Francisco de Goya és Giovanni Salvi Il Sassoferrato vagy Felice Boselli. Egy lehetséges Rembrandt is.

Az útvonalat kiegészítve a Gonzalo Eguiguren Galéria a 18. és 19. századi szobrokat és festményeket fogja össze, amelyek a latin-amerikai művészeti örökséghez kapcsolódnak, beleértve Torcuato Ruiz del Peral és Miguel Cabrera műveit.

A díszítőművészet és a formatervezés terén kiemelkedik a Ladrón de Guevara Fine Artsnál a Jacob Desmalter francia bútorasztalos által készített komód, amely egy dán neoklasszikus krátert is kiállít az Ipsen műhelyből és egy bronzot is. Libafiú öntött Barbedienne; egy francia marquise XVI. Lajos stílusában és a 18. századi optikai nézetekkel, amelyeket a Grand Tour kirándulások ihlettek, Zulaicában; Jean Gillon és Joaquim Tenreiro brazil tervezők darabjai a Bessa Pereirában; századi történelmi bútorok és dizájnok válogatása, többek között Jaume Tresserra és Geoffrey Harcourt alkotásaival, Ulysse Art Deco stílusban.

Az antik szerelmesei a perzsa és az iszlám művészetet fedezhetik fel Morales Muñizban, ahol szafavida, kadzsar és oszmán darabok láthatók, beleértve a kerámiákat és az iráni udvarokhoz kapcsolódó tárgyakat; Japán darabok a Meiji korszakból, egy váza Émile Gallé aláírásával és egy rézfestmény a 17. századból a Loval Antiques-ban; egy római mozaik Tyche istennő ábrázolásával, a Kr.u. 2. és 3. század között keltezett a Fuentenebro Galériában; történelmi könyvek és kéziratok, valamint ajánlatok aranyból, platinából és gyémántból készült finom ékszerekre (Agurcho Iruretagoyena).

A dokumentáció iránt érdeklődők a maguk részéről kivételes példákat láthatnak a Moleiro – A tökéletesség művészete című térben, amely a Diderot és D'Alembert Encyclopedia első kiadásának ad otthont, valamint számos, a 16. század elejéről származó párizsi órakönyvet, amelyek az európai olvasástörténet releváns tanúságai.

Hasonlóképpen, a FERIARTE ismét új közönségekhez hozza el a gyűjtést a #YourArt-tel, amely a kiállítók által kiválasztott 8000 euró alatti alkotásokat fogja össze. Ezeknek a kezdő nézőknek is szánják a nyílt napot, ingyenes belépéssel november 24-én.

A vásár kezdete óta a hitelesség, a kiválóság, a specializáció és a bizalom a négy alappillére, amelynek vezetői az elmúlt években mindenekelőtt a nemzetközivé váláson és a szakmabeliek jelenlétének növelésén fáradoztak.

FERIARTE 2026

IFEMA. Madridi Vásár

5. pavilon

Madrid

2026. november 21-től 29-ig