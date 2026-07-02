Ouka Leele és barátai az Alcalá 31-ben, a La Movida-i görögök

Jövőre lesz negyven éve, hogy Ouka Leele-nek sikerült megbénítania a Cybele-i forgalmat, hogy ott újrateremtse Hippomenes és Atalanta mitológiai portréját, amelyet művében ábrázolt. Rapelle toi, Barbara!amely egyben az előadás (a kompozíció szereplői által megvalósított), a fényképezés (amely a pillanattól készült) és a festmény (amivel a kép közbeszólt) vizuális találkozását is formát ad. Nemzedékük alkotói számára létfontosságú lenne a közösségben lévő három médium, akárcsak a klasszikus világ, a „Modern mitológiák: Ouka Leele & Co” című kiállítás tengelye, amely Julio Pérez Manzanares kurátora.

Ez a művész és ez a munka egy olyan kiállítás tengelye, amely azonban mindenekelőtt kórus jellegű, és amely a nyolcvanas évek legjelentősebb művészeit egyesíti egy rágógumi rózsaszín templom körül. tholos körlevél középpontjában a főszereplők Paloma Chamorro-val készült interjúinak felvételei foglalják el a műsorban Az aranykor; A legkisebbek így megismerhetik arcukat és hangjukat. Bárbara Allende elfoglalja azt, ami annak a templomnak a feje lenne; Művésznevét az El Hortelano képregényről vette Európa Rekviemezen a kiállításon is, és itt láthatjuk pályafutásának rövid áttekintését, technikáinak és érdeklődési körének összefoglalóját, amely kiemeli alkotásainak intellektuálisabb és kevésbé spontán aspektusát, beszéljünk fényképekről, festményekről vagy módosított fekete-fehér fényképekről.

Több önarcképe is szerepel, melyeket két, a túrán nagyon is jelenlévő mítoszhoz köthetünk: a belé szerelmes Nárciszéhoz és a sicióni Butades fazekas lányához, aki a festészet művészetéhez adott volna okot azáltal, hogy az indulni készülő szeretője sziluettjét követte volna. Első rajzait a hetvenes évek végéről láthatjuk majd, abban az időszakban, amikor találkozott Ceesepe-vel és El Hortelanóval, és kezdett figyelni a képregényekre, a mozira, az albumborítókra és a többszörös utcai hivatkozásokra, kulturális és nem, valamint múzeumi és galériás látogatásainak súlya; Az egyik leghíresebb sorozata is ekkoriból származik, Fodrászatszürrealista hangulatú és új kisajátítási technikákhoz kapcsolódik. Az övé volt a hazai misztikumsaját kifejezésével, amelyben azt kívánta bizonyítani, hogy a mindennapi élet bizonyos elemei képesek elérni a klasszikus transzcendenciát, és akár barokk kulcsokkal is szövetségesek.

Elképzelhető, hogy ha egy akkori, mitológiához kötődő művészre kell gondolnunk, akkor hamarosan Carlos Franconál, aki a madridi Plaza Mayor téren található Casa de la Panadería homlokzatának díszítésére kiírt pályázatot megnyerte a város kulturális fővárosára tekintettel 1992-ben, egy erre vonatkozó javaslattal. Az irodalom és a klasszikus mítoszok vágyhoz és érzékiséghez legmélyebben kötődő aspektusa döntően befolyásolta teljes produkcióját: kompozícióival többféle szenzációt kívánt felkelteni, ezért a tehénfogat is beépítette, ha a féltékenységből fakadó fogcsikorgatásra akart utalni.

Az új madridi figurációhoz kapcsolódva alkotása a szimbólumok és az álmok felé nyit, klasszicista kifinomultságával és narratív komplexitásával szembetûnik a tárlaton részt vevõ társai folyamatos médiára és utcai levegõjére való tekintettel. Olyannyira, hogy ha nem figyelünk nagyon a Casa de la Panadería figuráinak részleteire – egyes tervei az Alcalá 31-ig is eljutottak –, talán messziről nem vesszük észre, hogy alkotója kortársunk.

Sok művének még nincs vége: évtizedekkel később is folytatja a módosításokat.

Talán ellenpontja a kiállításon Ceesepe (Carlos Sánchez Pérez), aki koszos képregényekből, fanzinekből és Madrid legmocskosabb, sőt erőszakosabb oldalából merített az átalakulás idején – a kiállításon szereplő drogok nem jelennek meg semmiféle explicitséggel, de azért itt-ott. Ez a szerző olyan kiadványok olvasói számára ismertté vált, mint pl Vipera, csillag, Madriz bármelyik Madrid holdjaés azt is tudta, hogyan kell előnyben részesíteni a popot az underground felett, ha olyan filmekhez kellett plakátot raknia, mint pl. A vágy törvényeAlmodóvar.

Ugrása az akkor hívott magas kultúra Közvetlenül a nyolcvanas években érkezett, egy 1979-es kiállítása után a Buades galériában; valójában ő volt az egyik legnépszerűbb szerző az ARCO első kiadásaiban. Soha nem hagyta el teljesen a stílust pép és nyers, de alkalmazta a mítoszok és a klasszikus művek újraértelmezésére is, sok fronton hibridizálva: amikor New Yorkba, az akkori kreatív mekkába ment, saját portékaváltozatát javasolta a Reggeli a fűben írta Manet.

Ritkán hallani Ceesepe nevét anélkül, hogy El Hortelano (Alfonso Morera Ortiz) nevéhez fűznénk, akinek kezdetei ugyanilyen mélyen kötődnek az undergroundhoz, a fanzinokhoz és a képregényekhez, és aki hozzá hasonlóan nagyon közeli barátja volt Ouka Leele-nek és García Alixnak, és felvette a kapcsolatot a barcelonai ellenkultúra köreivel. Nála az a lázadás párosult az égitestek, a természet és a neoexpresszionizmus nyelvezetének vagy az ún. Rossz festés; Azért jött, hogy tisztelegjen a romantikus művészek előtt, és New York is része volt mitikus konstellációinak.

Sigfrido Martín Begué teszi teljessé azon művészek névsorát, akik az Alcalá 31. földszintjén található rózsaszín templomban laknak, és ez sokak számára meglepetés lehet. A pillanat egyik legrelevánsabb (és legkifinomultabb) szerzője volt, annak ellenére, hogy 2010-ben bekövetkezett halála után bizonyosan feledésbe merült.

Valójában az ő műveinek értelmezéséhez jól tennénk, ha elolvasnánk Vasarit és Albertit, és felszívnánk azt, ami Duchamp óta a képi mezőben történt, mert ő festette Pandorát, Nárciszt, Las Meninas duchmpiai tárgyakká alakítva kivont a Nagy üvegSzent Lúcia a látókerék előtt vagy Butades lánya olyan jelenetekben, amelyek a festészet felfogására mint szenvedélyre és Giulio Romano Eroszára utalnak. Egy festményén még Ingres aktjainak klasszicizmusát ill A forrás Duchampiana, a figuráció és a konceptuális művészet emblémája; Továbbá Hippomenes és Atalanta történetét is képviselte.

Az Alcalá 31 felső emeletén általában diszkrét formátumú darabokat találunk, de Pérez Manzanares ebből az alkalomból gyakorlatilag az ellenkező gyakorlatot választotta. A két galéria mindegyike az alulreprezentált érzékenységtől a nyolcvanas évekig (homoerotika, női művészek) és a szimbólumként vagy szórakoztatásként tekintett városig szóló mitológiáknak szentelődik. Így Pérez Villalta klasszikus és enteriőr témáival találkozhatunk, az egyik akkori szerző, aki leginkább Görögországot és Rómát tekintette (Nárciszra, Ganymedesre és Velázquezre is a tér elmélyültségében); a nagyon élénk Costus, népszerű, de eddig kevéssé elemzett; Ana García Pan és városa, régészeti és modern; Julio Yuste és fallikus New York-ja; a pop és a görög-latin közötti fogyasztást vizsgálja Miluca Sanz; Carlos Alcolea egészen különös látomásai A részegek és a festő és a modell, Hockney szitált; Nárcisz a vízi örvényben rekedt, a háttérben egy görög templommal, Alfonso Albacete; Pablo Sicet poszt-pop lendületei; a tisztelgés a csillagos éjszaka Patricia Gadea vagy a művész feladatáról vászonra vitt elmélkedések Dis Berlinből.

A Soriano pontosan ezt a montázst csúcsosítja ki egy kis formátumú multiplexszel, amely arra emlékeztet, hogy a kiállításon látható vizuális kultúra egy mindenki által ismert környezet része volt: nem volt idegen vagy távoli a hétköznapi közönségtől, hanem részben onnan eredt.

„Modern mitológiák: Ouka Leele & Co”

ALCALÁ SZOBA 31

C/ Alcalá, 31

Madrid

2026. július 2-tól október 18-ig