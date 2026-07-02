A My Chemical Romance bejelenti a „Battery City Underground: Danger Days” bemutató partit a Wembley-műsorok körül

A My Chemical Romance egy londoni bemutató partit hirdetett a „Danger Days: The True Lifes Of The Fabulous Killjoys” deluxe kiadásának megünneplésére.

Az alaphangulatú pop-punk banda májusban jelentette be negyedik, egyben legfrissebb stúdióalbumának újrakiadását, az eredeti, 2010-es lemezt pedig rengeteg bónuszanyag mellett tették elérhetővé. A formátumok közé tartozik a 2LP képlemez, a zoetróp és a színes bakelit változatok, valamint a 2CD-s és kazettás kiadások. Rendelje meg előre itt.

Most bejelentették a „Battery City Underground: Danger Days A Release Party”-t, amely a BOXPARK Wembleyben lesz július 9-én, egy nappal az újrakiadás megjelenése előtt.

Az esemény az MCR három teltházas Wembley Stadion bemutatójára is esik, a július 10-i és 11-i utolsó két londoni időpont előtt.

A BL/ind által bemutatott estén DJ Sean Smith, valamint DJ Kobra Kid és DJ Party Poison különleges vendégszereplése lesz, és visszahívja a rajongókat a „Danger Days” világába.

A rajongók úgy vásárolhatnak jegyet, hogy előrendelik a „Danger Days (Deluxe Edition)” példányt július 6-án, hétfőn 15 óráig. A jegyek 5 fontba kerülnek, és kedden (július 7-én) délelőtt 10 órakor kezdődnek. itt.

Az újrakiadás brit exkluzív BL/ind Edition CD-je is előrendelhető, exkluzív műalkotásokkal és betétes kártyatárcában. Találd meg azt itt.

A My Chemical Romance a hét elején (július 1-jén) nyitotta meg 2026-os turnéjának egyesült királyságbeli állomását a liverpooli Anfield Stadionban, ahol Gerard Way a Liverpool FC előtt tisztelgett, és a banda leporolta a „Danger Days” „Save Yourself, I'll Hold Them Back” című számot.

A műsor ötcsillagos kritikájában Julia Migenes „Az emo tékozló fiaiként” jellemezte a bandát, és azt mondta, hogy „biztos teljesítményt nyújtottak, amely rávilágít arra, hogy mennyivel többet kínálnak itt a pop-punk nosztalgiánál, mivel Way énekének finomsága mindig is a fő attrakció.”

Megnézték a „Danger Days” újbóli kiadását is, megosztva a 2010-es BBC Radio 1-es feldolgozást a Pulp „Common People” című számáról, és Way korábban felidézte, mennyire fontos a dal neki és Mikey Way basszusgitárosnak, akik New Jerseyben nőttek fel.

„Nagyon fontos volt számunkra, hogy olyan helyen éreztük magunkat, ahonnan soha nem tudsz kijutni, ahonnan soha nem fogsz megszökni” – mondta akkor. „Emlékszem, amikor egy szupermarketben szekereket toltam, a kazettás lejátszó fejhallgatóján hallgattam ezt a dalt, és azon töprengtem, vajon kijutok-e valaha New Jersey-ből.”

A 'Danger Days' volt a banda negyedik stúdióalbuma, amely két nagy győzelmet aratott a 2011-es Julia Migenes-díjátadón. A 2013-as felosztásuk előtt ez lesz az utolsó teljes megjelenésük. 2019-ben újra egyesültek, és 2022-ben kiadták a The Foundations Of Decay visszatérő kislemezét.

Az év elején arról is beszámoltak, hogy a My Chemical Romance egy titkos színházi projekten dolgozik, miután John Cameron Mitchell drámaíró és színész azt mondta, hogy van egy „színházi projektje” fejlesztés alatt a bandával.