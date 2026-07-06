Paolo Roversi a MOP Alapítványnál, kétségből született

Paolo Roversi 1947-ben született a legfényesebb bizánci műemlékeknek otthont adó európai városban: Ravenna bazilikájában a természetes fény több tízezer arany- és üvegcsempével kölcsönhatásba lép, olyan különleges hangulatot teremtve, amely a látogatást a spiritualitásra nyitott élménnyé varázsolja. Véletlenül vagy nem, a fotóit benépesítő modellek a árnyékszínházahogy a szerző párizsi műhelyére hivatkozik, ahol az egyes képek által megkívánt lassúsággal dolgozik, mindig kapkodás nélkül, meg van győződve arról, hogy a szépség csak a maga korának engedelmeskedik. Az ülései órákig vagy napokig tartanak, és ritkán ismeri a gyümölcsét, csak estig; Inkább hagyja pácolódni, amíg más szemmel át tudja nézni őket.

Idén nyáron az olaszok főszereplője a „Kétségek”, az A Coruña MOP Alapítványának új kiállítása egy divatfotósnak: ez egy körút az egész pályafutásáról, amelyen leghíresebb képei és néhány kiadatlan képe is elénk kerül, ameddig csak lehet, szeretett Polaroid 8×10-el készült, amelyben folyamatosan felfedezte a kísérletezés lehetőségeit. A kiállítás kilenc részre oszlik, amelyek esztétikájának sok más aspektusának is megfelelnek –Színház, Megjelenések, Árnyak, Kétségek, Emberek, Jelenlét, Kegyelem, Szépség és elhalványul-, de a valóságban úgy is olvashatjuk őket, mint egy folyamatos frízt, amelyben a művész hagyja magát elragadni a kételkedéstől és a kutatástól, bizonyos abban, hogy a bizonyosságok bezárják a kaput a kreativitás előtt.

Spanyolország azért fontos hely Roversi karrierjében, mert itt, Sevillában és egy családi nyaralás alatt, gyermekkorában készítette első fényképét: egy feketébe öltözött férfit örökített meg a fehér fal előtt, átlós árnyékot generálva, és elnevezte. Nap és árnyékutalva ennek a városnak a bikaviadal környezetére. Nem része ennek az antológiának, de nem is hiányzik túlságosan, tekintve, hogy a Coruña-i montázsban nagyszámú névtelen személy szinte azonosítható pillanatfelvételekben szerepel, akik olyan hírességekkel és modellekkel osztják meg a reflektorfényt, akik nem ismeretlenek. Ezeknek a kompozícióknak egy része utcaszinten, fotófülkékben készült, ahol még azok is megkeresték magukat, akik nem szívesen hagyták magukat megörökíteni: Roversihez hasonlóan bíztak abban, hogy természetes barátság ami a megfigyelők és azok között keletkezik, akik hagyják magukat elemezni; Mindkettő, ez a rövid idő egymás számára, a világ közepe.

Ez a kép, mint majdnem minden, ami később jön, mindenesetre elmélkedésből és csendből született; továbbá az a vágy, hogy az álmot és az irreálist bevezesse műveibe, általában elmosódottan, elmosódottan vagy telített tónusokkal, rendszeres olvasóként olyan címlapokon, mint pl. Vanity Fair, Marie Claire bármelyik Divat. A nagyobb márkák, mint a Dior, az Yves Saint Laurent és a Valentino is megvolt vele.

Ez az oneirizmus és a finom intimitás iránti szeretet kétségbe vonja a nézőket, hogy fényképeket vagy vásznat néznek-e, ezt a benyomást támasztja alá a fotós chiaroscuro iránti hajlama is: zseblámpákkal dolgozott a sötétben, hogy kiemelje jeleneteinek érzelmi súlyát, modelljeit pedig fehérre festse, hogy időtlen és múlandó lényekké változtassa őket. Így folyamataiban a műszaki és a kézműves összefolyik.

„Paolo Roversi. Kétségek»

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2026. június 20-tól szeptember 20-ig