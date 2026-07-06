Paolo Roversi a MOP Alapítványnál, kétségből született

2026.07.06. Paolo Roversi. Sara Grace. París, 1918

Paolo Roversi 1947-ben született a legfényesebb bizánci műemlékeknek otthont adó európai városban: Ravenna bazilikájában a természetes fény több tízezer arany- és üvegcsempével kölcsönhatásba lép, olyan különleges hangulatot teremtve, amely a látogatást a spiritualitásra nyitott élménnyé varázsolja. Véletlenül vagy nem, a fotóit benépesítő modellek a árnyékszínházahogy a szerző párizsi műhelyére hivatkozik, ahol az egyes képek által megkívánt lassúsággal dolgozik, mindig kapkodás nélkül, meg van győződve arról, hogy a szépség csak a maga korának engedelmeskedik. Az ülései órákig vagy napokig tartanak, és ritkán ismeri a gyümölcsét, csak estig; Inkább hagyja pácolódni, amíg más szemmel át tudja nézni őket.

Idén nyáron az olaszok főszereplője a „Kétségek”, az A Coruña MOP Alapítványának új kiállítása egy divatfotósnak: ez egy körút az egész pályafutásáról, amelyen leghíresebb képei és néhány kiadatlan képe is elénk kerül, ameddig csak lehet, szeretett Polaroid 8×10-el készült, amelyben folyamatosan felfedezte a kísérletezés lehetőségeit. A kiállítás kilenc részre oszlik, amelyek esztétikájának sok más aspektusának is megfelelnek –Színház, Megjelenések, Árnyak, Kétségek, Emberek, Jelenlét, Kegyelem, Szépség és elhalványul-, de a valóságban úgy is olvashatjuk őket, mint egy folyamatos frízt, amelyben a művész hagyja magát elragadni a kételkedéstől és a kutatástól, bizonyos abban, hogy a bizonyosságok bezárják a kaput a kreativitás előtt.

Paolo Roversi. Elhalványuló Paolo. Párizs, 1984

Paolo Roversi. Elhalványuló Paolo. Párizs, 1984

Spanyolország azért fontos hely Roversi karrierjében, mert itt, Sevillában és egy családi nyaralás alatt, gyermekkorában készítette első fényképét: egy feketébe öltözött férfit örökített meg a fehér fal előtt, átlós árnyékot generálva, és elnevezte. Nap és árnyékutalva ennek a városnak a bikaviadal környezetére. Nem része ennek az antológiának, de nem is hiányzik túlságosan, tekintve, hogy a Coruña-i montázsban nagyszámú névtelen személy szinte azonosítható pillanatfelvételekben szerepel, akik olyan hírességekkel és modellekkel osztják meg a reflektorfényt, akik nem ismeretlenek. Ezeknek a kompozícióknak egy része utcaszinten, fotófülkékben készült, ahol még azok is megkeresték magukat, akik nem szívesen hagyták magukat megörökíteni: Roversihez hasonlóan bíztak abban, hogy természetes barátság ami a megfigyelők és azok között keletkezik, akik hagyják magukat elemezni; Mindkettő, ez a rövid idő egymás számára, a világ közepe.

Ez a kép, mint majdnem minden, ami később jön, mindenesetre elmélkedésből és csendből született; továbbá az a vágy, hogy az álmot és az irreálist bevezesse műveibe, általában elmosódottan, elmosódottan vagy telített tónusokkal, rendszeres olvasóként olyan címlapokon, mint pl. Vanity Fair, Marie Claire bármelyik Divat. A nagyobb márkák, mint a Dior, az Yves Saint Laurent és a Valentino is megvolt vele.

Ez az oneirizmus és a finom intimitás iránti szeretet kétségbe vonja a nézőket, hogy fényképeket vagy vásznat néznek-e, ezt a benyomást támasztja alá a fotós chiaroscuro iránti hajlama is: zseblámpákkal dolgozott a sötétben, hogy kiemelje jeleneteinek érzelmi súlyát, modelljeit pedig fehérre festse, hogy időtlen és múlandó lényekké változtassa őket. Így folyamataiban a műszaki és a kézműves összefolyik.

Paolo Roversi. Olaf. Párizs, 2005Paolo Roversi. Olaf. Párizs, 2005

Paolo Roversi. Olaf. Párizs, 2005

Paolo Roversi. Molly. Párizs, 2015Paolo Roversi. Molly. Párizs, 2015

Paolo Roversi. Molly. Párizs, 2015

Paolo Roversi. Sara Grace. Párizs, 1918Paolo Roversi. Sara Grace. Párizs, 1918

Paolo Roversi. Sara Grace. Párizs, 2018

Paolo Roversi. Kétségek. Párizs, 2026Paolo Roversi. Kétségek. Párizs, 2026

Paolo Roversi. Kétségek. Párizs, 2026

„Paolo Roversi. Kétségek»

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Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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