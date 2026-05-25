Paris Paloma minden egyesült királyságbeli és európai turnéjegy egy részét a Plan International UK lányjogi jótékonysági szervezetnek adományozza

Paris Paloma a közelgő turnéja minden jegyéből 1 fontot adományoz a lányjogi jótékonysági szervezetnek Plan International UK.

Az indie folk énekes-dalszerző szeptember 4-én készül kiadni második stúdióalbumát, a 'The Fatal Flaw'-t, majd ezt követően novemberben és decemberben nagy-britanniai és európai turnéra indul.

Bejelentette, hogy minden egyes időpontra eladott jegy után 1 fontot vagy 1 eurót adományoznak a jótékonysági szervezetnek, hogy támogassák a nemek közötti egyenlőség, a lányok oktatása, a gyermekházasságok felszámolása és a szegénység elleni küzdelem terén végzett munkáját.

„Ez a jótékonysági szervezet rendkívül fontos munkát végez a lányokért világszerte, beleértve a szegénység és a gyermekházasságok megszüntetését, valamint a lányok oktatásban tartását” – írta.

Így folytatja: „Az a céljuk, hogy a lányokat mindenhol biztonságban és oktatásban tartsák, nagyon fontos dolog számomra, és nagyon izgatott vagyok, hogy ez a turné egy kis része lehet ennek a törekvésnek.”

Rose Caldwell, a Plan International UK vezérigazgatója hozzáteszi: „Hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy Paris Palomával partnerek lehetünk a „The Fatal Flaw Tour”-on. Egy olyan időszakban, amikor a lányok jogai világszerte egyre nagyobb nyomás alatt állnak, ez a támogatás segít abban, hogy folytassuk létfontosságú munkánkat annak érdekében, hogy minden lány tanulhasson, vezessen és dönthessen a saját jövőjéről.”

Paloma turnéja a birminghami O2 Akadémián kezdődik november 11-én, majd Bristolba, Cardiffba, Manchesterbe, Londonba, Glasgow-ba és Dublinba indul, mielőtt körbeutazná a kontinenst. Jegyek már kaphatók, és megtalálhatja a sajátját itt.

Paris Paloma játszik:

NOVEMBER

11 – Birmingham, O2 Akadémia

13 – Bristol, Beacon

14 – Cardiff, Nagyterem

15 – Manchester, O2 Apollo

17 – London, O2 Brixton Academy

24 – Glasgow, O2 Academy

25 – Dublin, Nemzeti Stadion

27 – Párizs, Bataclan

29 – Brüsszel, La Madeleine

30 – Utrecht, TivoliVredenburg

DECEMBER

1 – Amszterdam, Paradiso

3 – München, Backstage Werk

6 – Frankfurt, Zoom

8 – Berlin, Astra Kulturhaus

10 – Koppenhága, Amager Bio

12 – Stockholm, Fryshuset Arenan

13 – Oslo, Rockefeller

Paloma 2024-ben adta ki debütáló albumát, a „Cacophany”-t, és sok zenerajongó figyelmét felkeltette a „London” című kirobbanó vírussláger, amely olyan rajongókat szerzett magának, mint Florence Welch és Emma Thompson. Idén a Florence + The Machine brit és európai állomásán nyitotta meg 'Everybody Scream' arénaturnéját.

hozzászólni Julia Migenes „London sikere idején Paloma azt mondta: „Olyan erős számomra, hogy az emberek ilyen személyes tapasztalatokat alkalmaztak a pályán. Ez az eszköz a nők és a különböző területeken élő emberek számára, hogy rezonáljanak a témával.”

Ezen a nyáron a Reading & Leedsben és a Bilbao BBK-ban is játszik.