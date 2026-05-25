A Netflix lezárja az amerikai szerződést a Penélope Cruz-zal és Glenn Close-val közös „The Black Ball” Cannes-i versenyfilmre

A Netflix meg akarja szerezni a Cannes-i Filmfesztivál versenyének címét A fekete labda (La Bola Negra), A források szerint Penélope Cruz és Glenn Close mellékszerepekben az Egyesült Államokban.

A spanyol nyelvű filmet Javier Ambrossi és Javier Calvo, a szülőhazájukban Los Javis néven ismert kreatív páros és egykori pár rendezte, csütörtök este mutatták be Cannes-ban, heves, hosszan tartó ováció kíséretében.

La Bola Negra a kreatív duó első játéka 2017 óta Szent tábor! A furcsa eposz három férfi történetét meséli el három különböző időszakban – 1932, 1937 és 2017 –, amelyeket Federico García Lorca spanyol költő utolsó művei kapcsolnak össze.

Az Elastica októberben mutatja be a filmet Spanyolországban, a franciaországi moziban pedig a társproducer, Le Pacte bonyolítja le a filmet.

A Netflix még nem erősítette meg hivatalosan a megállapodást. A film spanyol producere, a Movistar Plus elmondta A Hollywood Reporter a tárgyalások még folynak.

A fekete labda premierje egy elragadtatott fogadtatásban zajlott ezen a héten Cannes-ban, és a fesztivál leghosszabb 20 perces ovációjával. A kritikusok is hasonlóan lelkesek voltak. Az övében Hollywood Reporter Richard Lawson kritika szerint a filmet „annyi elveszett melegtörténelem figyelembevételének” nevezte, dicsérte a rendezők „a kortárs popérzékenység és a klasszikus filmgyártás káprázatos keverékét…”.[executing] ez a hatalmas vízió izgalmas technikai bravúrral.” Lawson megjegyezte, hogy „az olyan fesztiválokra, mint a Cannes, részben azért jön, hogy szemtanúja legyen a nagy új filmesek érkezésének, és A fekete labda ez csak egy ilyen esemény.”