Pilar Albarracín, Országos Plasztikai Művészeti Díj 2026

A Kulturális Minisztérium ma délelőtt bejelentette, hogy Pilar Albarracín a 2026-os Országos Plasztikai Művészeti Díjjal kitüntetett művész. A díj 30 000 eurót ér.

Armengol Jiménez, a Centre d'Art La Capella igazgatója a zsűri, amelynek elnöke Ángeles Albert, a Kulturális Örökség és Képzőművészet főigazgatója, valamint Jesús Carrillo, a vizuális művészetek és a kortárs alkotás vezérigazgató-helyettese; Semíramis González, a LABoral igazgatója. Művészeti és Ipari Alkotó Központ; Gilberto González, a sevillai CAAC és a córdobai C3A művészeti igazgatóhelyettese; Teresa Grandas, a barcelonai MACBA kiállítási kurátora; María López-Fanjul, az Asztúriai Szépművészeti Múzeum ügyvezető igazgatója; Pedro de Llano Neira, a Santiago de Compostelai Egyetem művészettörténet professzora; Elena Jiménez Moreno művész pedig „a kortárs spanyol művészet egyik legegyedibb és legfelismerhetőbb pályájának felépítéséért” emelte ki a művészt, valamint azért, mert „performanszokon, fotókon, videón és installáción keresztül kritikusan áttekintette a spanyol kulturális képzeleteket, foglalkozva a nemekkel, hagyományokkal, folklórral, kollektív identitással és hatalmi struktúrákkal kapcsolatos kérdésekkel”.

Albarracín, aki átveszi ezt a díjat Fina Miralles-tól, Teresa Lancetától, Rogelio López Cuencától, Dora Garcíától, José María Yturraldétől, Àngels Ribé-től, Ángel Badostól, Ángela de la Cruztól és Juan Hidalgotól, a sztereotipikus cselekvések és az installáció eszméinek disszidálása, alapvetően disszidálása érdekében folyamodott. – Spanyolság. Alkotásait feminista és nyitott megközelítést követve iróniával, teátrálisan és általában éles társadalomkritikával kezeli.

Általában ő maga válik számos akciójának főszereplőjévé, első személyben mutatja be alkotásait, mind képből, mind tapasztalatból, és mélyebbre, hétköznapi vagy játékos szemszögből, sohasem hivalkodóan mélyedt el olyan témákban, amelyek a vulgáris megfontolásokon túl nem mindig alkalmasak humorra: a nemi erőszak, az élet keménysége bizonyos vidéki területeken, a felsőbbrendűség a vidéki világ felé, a városiasság, a flancos vagy a városi víziók felé. bizonyos szempontból még mindig él. külföldről hazánkba. Hisz a deszakralizált művészetben, a felszabadult vallási és népszokásokban, valamint a női társadalmi fejlődés iránti egyéni és kollektív elköteleződés szükségességében (1997-ből ott vannak a síráshoz való zsebkendői: mert fájdalmat érzel a szabadság elvesztése miatt, sírni a magányban, mert nem találsz szavakat, sírni az unalomtól vagy sírni lilát).

Legünnepeltebb javaslatai között említhetjük Éljen Spanyolországegy előadás, amelyben maga Albarracín kelt át Madrid utcáin, miközben zaklatott egy zenekar, amely azt a dalt adta elő; Táncolok a sírodonkoreográfia a nemek harca körül, négykézláb; és ami az egyik legemblematikusabb munkája: Pöttyösamelyben a művész fehér Sevillanas ruhában jelenik meg, amely a gombostűkkel megszúrva pirosra válik.

Bizonyítékok arra, hogy az archetípusból való munka hogyan segít belülről és iróniával szembenézni a klisékkel, és egyben lehatárolni a határait a régi hagyományokkal és az egészséges folklórral. Saját teste mindeddig a leggyakoribb eszköze, amikor rituálékra és transzra hivatkozik, a megszokott narratívákat eljátssza.