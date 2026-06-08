Primada: a toledói székesegyház nyolcadik századik évfordulóját ünnepli

Idén, 2026-ban Toledo gótikus katedrálisa építésének nyolcadik századik évfordulójára emlékezik, III. Szent Ferdinánd uralkodása alatt és a francia modellek első hatására. Korábban katolikus templomként működött, és jelképesen ma is viseli a címet Spanyolország prímása a régi Királyság első egyházmegyéjének székhelye és hierarchikus felsőbbrendűsége miatt; Így a „Primadát” az évfordulót ünneplő kiállításnak is nevezik, amely októberig látogatható.

Benito Navarrete és Javier Martínez de Aguirre kurátora, történelmét a tervezésben és díszítésben részt vevő európai művészeken, valamint azokon a vásárlásokon, ajándékokon és felajánlásokon keresztül követi nyomon, amelyek a katedrális örökségét elsöprő művészeti, történelmi és áhítatos gyűjteményré teszik.

A kiállítás olykor ritkán látogatható terekben jelenik meg, és olyan alkotásokat is tartalmaz, amelyeket eddig nem mutattak be, vagy nemrégiben tulajdonítottak. Két részre oszlik: egy elsőre, amelyet a kolostor felső részéről érünk el, amely a 13. és 15. század közötti időszakot, az egymást követő érsekek akkori személyiségét és a kapott megbízásokat vagy kincseket öleli fel; és egy második, már magában a templomban, amely a 16. és 19. század közötti időszakot tanulmányozza, és ennek a felosztásnak a tengelye Cisneros. Ezekben az évszázadokban az ereklyék kultusza rendkívüli módon fejlődött (és ezért az ereklyetartók igen magas színvonalú kidolgozása és a toledói zarándoklatok növekvő száma); Szent Ildefonzóét azonban nem sikerült visszaszerezni, így különösen nagy tisztelet övezi a származási köveket, ahol a Szűzanya rótta volna rá az üdvöskéjét.

A katedrális előtti vizigót bazilika és mecset, amint a kiállítás kezdetétől fogva a maradványok és a tervek emlékeztetnek, a toledói templomnak Jiménez de Rada püspök volt a támogatója. Ez a város egyike volt annak a négy nagyvárosi székhelynek, amely abban az 1226-ban létezett, ahol a gótikus templom építése megkezdődött, Tarragona, Braga és Santiago de Compostela mellett (három másik mentesített székhely volt, amelyek közvetlenül a pápától függtek: Burgos, León, Oviedo); hogy elismerése prímás Ennek sok köze volt az eljövendő kulturális gazdagsághoz.

Püspökei, akik általában kulturáltak és jó kapcsolatokkal rendelkeznek, amint azt a turné didaktikai szövegei nagyon jól elmagyarázzák, általában biztosították ezt a nagyszerűséget, miközben általában politikai és háborús szerepeket játszottak. Elgondolkodunk Mendoza bíboros portréján, akit Juan Rodríguez de Segovia püspökök vesznek körül, más néven A Hold mestere; Carrillo igen gazdag keresztje; Jiménez de Rada temetési trousseau-ja; vagy válogatott viaszpecsétek, amelyek az adott püspökök címeres emblémáit tartalmazták. Arcképét azonban alig őrizzük, ezért is kiemelkednek a temetésiek, mint például a Palenciai katedrális számára faragott Sancho de Rojas imádkozó szobra, ahol Toledo előtt prelátus volt.

Mivel a székesegyházat mindig is a Szűz tiszteletére szentelték, a kiállítás egyik első fejezete a Mária-képekhez szól, amelyek hol fenségesek, hol kevésbé ünnepélyesek, és inkább a Mária és Jézus közötti gyengéd kapcsolat megtestesülését célozzák. Különleges lelkesedést kapott a 13. század óta a kanonok kórusában, később Palenciában sokszorosított Fehér Szűz, míg az itteni talaverai kollégiumi templom Szűzanya gyermekével a korabeli minőségi faragványokat képviseli az egyházmegye egészében.

A késő középkor vallásosságának különböző áramlatai, mint a krisztocentrizmus vagy a hit belsővé tétele, amely jellemző modern áhítatbefolyásolta a keletkezett új képeket. A szenvedélyt korábban durván mutatták a meditáció népszerűsítésére, a figurák méretaránya valóságos volt, a tekintetek pedig felerősítettek: ezek jól láthatóak Caudilla tondóján, Veronika szobrán vagy a fekvő krisztus Egas Cueman a guadalupe-i kolostorból érkezett. A szentek képei is szaporodtak.

Az isteni szövegeket, illetve Krisztus és a szentek ereklyéit őrző kéziratok és ereklyetartók területén Toledóban minden kiadást indokoltnak ítéltek, és ez a költség több millió maravedíet ért el. Meglátjuk a kivételeseket Szent Lajos Bibliaamelyet Blanca de Castilla rendelt IX. Lajos számára, amely később Alfonso kezébe került Poliglott Biblia amelybe Cisneros maga fektetett be 50 000 arany escudot. Emellett a Székesegyházi Könyvtár részét képező tizenegy, gazdagon illusztrált és változatos kronológiájú kéziraton is elgondolkodunk, amelyek megfelelnek a középkori liturgia két rendszerének: a szentségi és az isteni hivatalnak.

Ha már ereklyetartókról beszélünk, meg kell említenünk Szent Jenő bárkáját, amelyet életének jelenetei díszítenek, és a tengeri elemeket reprodukáló hajók, láthatóan gazdag anyagokból készült kancsók, dobozok, poharak és ugyanolyan erényes mesteremberek.

Ami Szent Jenőt illeti, a „Primada” oltárképe tábláinak negyedét mutatja be, amely a székesegyház régi főoltárképéről, Juan de Borgoña y de Starnina festőjéről származik, aki a Prado Múzeum mostani kiállításán, „Olasz pecsét módjára” című festőjének alkotása, megtudtuk, hogy az olaszországi pecséthez hasonlóan később a firenzei refrénekhez is visszatért. országát. Ezekben a kompozíciókban Agnolo Gaddi, Antonio Veneziano és előttük Taddeo Gaddi lenyomatát láthatjuk.

A kiállítás második fejezetébe lépve áttekintjük a háborús diadalok tanúságtételeit, amelyeket a katedrálisban mutattak be, hálából a győzelmek közvetítőjének tartott isteni közbenjárásért, valamint az Ochavo építésének folyamatát Gaspar de Quiroga bíboros, egyben érsek támogatásával. Ez egy nagy ereklyetartó volt (Sacrariumszázadban készült ), amely Szent Jenő és Szent Leocadia maradványainak adott otthont, és amelyből a Sátor Szűzanya felszentelése is született. Építése eseménydús volt, tervezésében Nicolás de Vergara el Mozo, Juan Bautista Monegro, Toribio González, Jorge Manuel Theotocópuli, El Greco fia és Lázaro Goiti vettek részt. Eredeti festményeit Francisco Rizi és Juan Carreño de Miranda készítette, míg fel nem váltották Mariano Salvador Maella freskóival, aki III. Károly kamarafestője volt.

Szólnak a székesegyház 16. századi presztízséről is, egy akkor Mexikóból érkezett tollas gérről, amely a Vasco de Quiroga püspök által Michoacánban népszerűsített műhelyhez kapcsolódik, és amely adományok, vagy a Sansovino műhely szobrászati ​​modelljei révén Toledóba kerülhet.

A toledói székesegyház másik nagy népszerűsítője Ausztriai Albert volt, II. Maximilian fia, II. Fülöp unokaöccse, majd később az utóbbi veje, amikor feleségül vette lányát, Isabel Clara Eugeniát. Gaspar de Quirogát felmentette érsekként, rövid időre, Hollandia főkormányzójává való kinevezéséig; Ebből a pillanatból származik az a portré, amelyet Pourbus neki szentelt, és amelyet a Descalzas Reales őriz. Mindig is kedvelte Toledót olyan fontos adományokkal, mint a pajzsát viselő oltár homlokzata vagy a Krisztus tövisének ereklyéje, amelyet egy ezüstbe öntött, drágakövekkel és zománcokkal gazdagított angyal őriz. Eközben Bernardo de Sandoval y Rojas érsek a 17. század elején egy kifejező szobrot adományozott Keresztelő Szent János írta: Martínez Montañés.

A montázs a Székesegyház ólomüveg ablakai alatt kiemeli a fenséget A Tabernákulum Szűzanya csodálatos képe ősi trónján Francisco Rizi, amelyről egészen a közelmúltig csak okirati bizonyítékok voltak, és amelyet Eduardo Lamas azonosított. Diego de Arce y Reinoso inkvizítor megbízásából Rizi a templom hivatalos festőjeként készítette el, és a Descalzas de San Ildefonso-ban őrzik.

Egyéb hírek: a „Primada” számára a Szűz mennybemenetele és a Krisztus mennybemenetelemindkettő Francesco Albani, minden bizonnyal Rómában a fent említett Sandoval y Rojas megrendelésére. Az elsőt 1970-ben mutatták be a Pradóban; a másodikat nemrégiben Lorenzo Pericolo Albaninak tulajdonította. És egy kép róla Szent Marina hogy Sandoval maga kérte a temetési kápolnáját.

A kiállítás igen figyelemreméltó díszlete az, amely a Szűzanya által Szent Ildefonzóra rótt kegytemplom ikonográfiájának aktualizálását bizonyítja e szent kultuszának maga a székesegyház által hirdetett megújításából. Velázquez, Zurbarán és El Greco jelentősebb darabjait láthatjuk majd, utóbbit faragott; és Gaspar de Borja y Velasco rövidke érsek portréja, egyértelműen valósághű, szintén a sevillai környezetéből származik.

Utódja Moscoso Sandoval és Pascual de Aragón lett, aki a katedrálist adományozta. Krisztus keresztsége Lucas Jordán, a Krisztus temetése Giovanni Bellini, Raphael Madonna és gyermeke című művének másolata vagy a Dávid király most Domenico Fettinek ítélték oda, Daniel Seghers füzérein, Mario dei Fiori vázáin vagy Pietro del Po kiváló rézein kívül.

Utóda Fernández Portocarrero volt, aki II. Károly idején államtanácsos, az uralkodó halála után régens volt. Alakja ellentmondásos volt (megtiltotta a gazdag arany-ezüst monstrancia felvonulását a Corpus Christiben), de megbízatása alapján Lucas Jordán a fő sekrestye mennyezetét egy másik, a kasztíliai barokk alapkompozíciójával egészítette ki: Szent Ildefonsóra állította fel a templomot. A Salzburgi Múzeum kölcsönözte ennek a festménynek az erre az alkalomra soha ki nem állított vázlatát.

A „Primada”-ból nem hiányzik az akkor Lorenzo Vaccaro által ismert négy kontinensnek dedikált cizellált ezüstdarabok csoportja, amelyet Mariana de Neoburgo adományozott. Szent Lucia misztikus eljegyzéseAgustín González, egy kompozíció, amelynek témáját most Alejandro Martínez határozta meg. Sem azokat a vázlatokat, amelyeket Bayeu és Maella a katedrális alsó kolostorához festett Lorenzana érsek megbízásából; Olyan ciklusról beszélünk, amely Toledo szentséggel és annak egymást követő érsekeivel kapcsolatos kapcsolataihoz kapcsolódik.

Ez adja az utolsó simítást a kiállításon – nagyon teljes, jól elmesélt és funkcionálisan és diszkréten felszerelve, ahogy azt mindig is szeretnénk elvárni a kiállításoktól ezeken a helyszíneken. Krisztus letartóztatása amelyet Goya, élő tisztelgés A rablás El Greco és Rembrandt fényessége, amely szintén a katedrálishoz tartozik.

(Nem kapcsolódó gyakorlati problémák: hiányzik egy jegypénztár, ahol QR-kódok és jelzések igénybevétele nélkül lehet jegyeket vásárolni, amelyek az útvonal második felét jelzik). A „Primada” kivételes kiállítás.

„Prímás. A toledói székesegyház VIII. századik évfordulója»

TOLEDÓI SZÁMSZÁM

Mollete kapu

C/ Arco del Palacio

Toledo

2026. május 25-től október 14-ig