Ray LaMontagne-t kezelték, miután összeesett a színpadon Nashville-ben

Ray LaMontagne-t kezelték, miután összeesett a nashville-i színpadon.

A folk énekes-dalszerző a nashville-i Ryman Auditoriumban lépett fel szombaton este (szeptember 5-én), amikor összeesett a színpadon, így a show korán véget ért.

Az eset a Jolene című dalának előadása közben történt. A rajongók által készített felvételek azt mutatják, hogy a férfi hanyatt esik, mielőtt a földet érné. Ezután csapatának tagjai siettek a segítségére, majd lesegítették a színpadról, és a koncert korán véget ért.

A sorozat elején LaMontagne kétszer is megállt a 'Hannah' feldolgozása közben, miután elvesztette a helyét. Ezután bocsánatot kért a tömegtől, mielőtt továbbment. Később rövid időre elhagyta a színpadot, mielőtt visszatért, hogy elkezdje a 'Jolene'-t.

LaMontagne vezetősége azt mondta, hogy hővel összefüggő kiszáradás miatt kezelik, és „most jól van”.

A műsort követően több rajongó arról számolt be, hogy aznap este különösen meleg volt a helyszínen.

@RayLaMontagne most esett össze a színpadon @theryman . A műsornak vége. Imádkozni Ray-ért. — Nick Schafer (@NickSchafer24) 2026. szeptember 6

Az énekes csapata ezt írta Instagram-sztorijában: „Köszönjük mindenkinek, aki eljött a ma esti show-ra a Rymanben”, hozzátéve: „Ray jó kezekben van a helyi mentőszolgálattal, és hővel kapcsolatos kiszáradása miatt kezelik, most jól van, és hálás mindenki megértéséért.”

Hozzátették, hogy „már alig várja, hogy holnap este színpadra léphessen Louisville-ben”. Vasárnap (szeptember 6-án) visszatért, hogy fellépjen a Louisville-palotában.

A műsorok a „Trouble” 20th Anniversary Tour részeként érkeznek, amely során 2004-es debütáló albumát teljes egészében előadja a katalógusából származó anyagok mellett. A Meteorológiai Állomás minden időpontban támogatóként szolgál.

További előadásokra Philadelphiában, Detroitban, Bostonban, Portlandben, New Yorkban és más helyeken kerül sor, és megtalálja a fennmaradó jegyeket. itt.

A „Trouble” megjelenése óta LaMontagne nyolc további albumot osztott meg – a legutóbbi a 2024-es „Long Way Home” volt.