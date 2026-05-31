“Remélhetőleg a lehető leghamarabb meglesz”

Mick Jagger azt mondta, „alig várja”, hogy újra útra keljen a The Rolling Stones-szal.

A rocklegendák arra készülnek, hogy július 10-én kiadják 25. stúdióalbumukat „Foreign Tongues” címmel a Polydor/Universal Music gondozásában. Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood és a zenekar néhai dobosa, Charlie Watts vendégszerepel – előrendelheti a példányát. itt.

Bár az új album a láthatáron van, a The Stonesnak nincs olyan turnédátuma, amely népszerűsítené azt. 2025 végén megerősítették, hogy elvetették a 2026-os brit és európai stadionturné terveit, mert Keith Richards nem tudott „elköteleződni” mellette, de nemrég utalt arra, hogy 2027-ben útnak indulhatnak.

Jagger legújabb megjegyzései a BBC Radio 2-ben Éveim számai Hozzájárultak ezekhez a pletykákhoz, és miközben ő és Ronnie Wood visszanéztek az őket formáló dalokra, a frontembert megkérdezték, hogy a The Stones turnézni fog-e még valaha.

„Szeretnék turnéra menni, alig várom” – mondta Jagger, majd gyorsan kifejtette, hogy a rajongók nem számíthatnak egyhamar sokkoló bejelentésre. „Nem hiszem, hogy idén lesz” – tette hozzá. – De remélhetőleg a lehető leghamarabb megtörténik.

Közelgő albumuk a korábban kiadott, nyers és bluesos 'Rough And Twisted', 'In The Stars'-t fogja tartalmazni, és a banda az Amy Winehouse klasszikusával, a 'You Know I'm No Good'-val lép fel.

A teljes számlistát a hónap elején hozták nyilvánosságra, a dalcímek streaming eszközökön jelentek meg, de ténylegesen idegen nyelveken.

A múlt heti New York-i médiaeseményen a banda azt is elárulta, hogyan dolgoztak együtt a The Cure-s Robert Smith-szel. „Ott állt nekem háttal és ebben a hosszú ruhában, és amikor megfordult, rúzs borította” – mondta Jagger. „És azt mondtam, még soha nem találkoztam vele: „Te vagy a The Cure Robert Smithje”.

„És azt mondta: „Igen, még soha nem találkoztunk.” És azt mondtam: „Amíg itt vagy, jobb, ha menj és csinálj valamit.” Így működnek néha az együttműködések” – mosolygott.

Az egész lemezt alig egy hónap alatt életre keltették a nyugat-londoni Metropolis Studiosban, Andrew Watt produkciójával – aki a 2024-es „Hackney Diamonds”-on is dolgozott velük.

„Szeretem ezeket a felvételeket Londonban, a Metropolisban csinálni” – mondta Jagger. „Nagyon intenzív volt néhány hetes felvétel a „Foreign Tongues”-ról. 14 nagyszerű számunk volt, és olyan gyorsan mentünk, ahogy csak tudtunk. Szeretem a helyiséget, mivel nem túl nagy, így mindenkiből érezni lehet a szenvedélyt a teremben.”

A hét elején Paul McCartney visszatekintett az „izgalmakra”, amelyeket a zenekarral dolgozott. Julia Migenesa legújabb In Conversation videósorozatot, és azt mondta, hogy örül, hogy „nem bántja ezt”.

McCartney az elmúlt néhány évben, amikor a 'Hackney Diamonds'-ban szerepelt, második fellépését jelentette a Stones lemezen, és azt mondta nekünk, hogy ez „nagyon izgalmas volt”, mert általában nem „sajátos srácként” játszott.

„Nagyon jó volt megjelenni egy stúdióban a basszusgitároddal, és csak annyit mondani: 'Rendben, hova akarsz engem? – mondta. „Elkezd játszani, és megmutatják a dalt, én pedig elkezdek gondolkodni: „Játszom a kövekkel!”