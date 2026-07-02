Renny Harlin felidézi, hogy összeveszett Val Kilmerrel a „Mindhunters” című filmben a szemüveg miatt

Renny Harlin kemény és gyors szabálya van a színészek megnyerésére a filmforgatáson: Felkészülés, felkészülés, felkészülés.

A veterán filmes a múlt héten részt vett egy mesterkurzus beszélgetésen a Máltai Mediterrán Filmfesztiválon Vallettában, amelynek során feltárta azt a kreatív folyamatot, amelyre öt évtizeden keresztül közel négy tucat filmet készített, miközben a bolygó legnagyobb filmsztárjaival dolgozott együtt, Bruce Willistől és Samuel L. Jacksontól Sylvester Stallone-ig és Val Kilmerig.

„Az egész az előkészületekről szól. A felkészülés nem kerül semmibe” – mondta Harlin Steven Weintraub moderátornak Ütköző. De Harlin számára a felkészülése túlmutat a forgatókönyveken és a storyboardokon. Azt mondta, azt is megtanulja, hogyan végezze el a filmjei által megkívánt fárasztó mutatványokat. – Akár csinálom Filmsorozat a hegyekben, Die Hard 2 repülőgépeken ill Mélykék tenger víztartályokban, megtanultam hegymászást, búvárkodást, megtanultam a repülőgépek működését. Még azért is FilmsorozatMegtanultam helikoptert vezetni. Számomra a felkészülés a legértékesebb módja annak, hogy eltöltsd az idődet, és ez az, ahol igazán felkészülsz.”

Egy plusz bónusz volt, hogy lehetővé tette számára, hogy megnyerje a „szakma legkeményebb színészeinek” tetszését, és dolgoztam együtt néhány igazán tapasztalt és kemény felfogású színésszel” – mondta Harlin. „Így nyertem meg őket, akár Sylvester Stallone, akár Bruce Willis, akár Samuel Jackson, akár Sir Ben Kingsley és így tovább. Vagy Val Kilmer, aki arról volt híres, hogy nem a legkönnyebb.”

„De mindig sikerült megnyernem őket azzal, hogy amikor megjelenek a filmben, felkészültem, és bármiről bármit feltehetnek, és pontosan tudom, hogy ezek a dolgok technikailag hogyan zajlanak és hogyan működnek” – folytatta Harlin. „Pontosan megmondom nekik, hogy milyen felszerelésre van szükségük, hogyan kell használni, és elnyerem a bizalmukat. Nem titok, de sok színész bizonytalan, mert odaadja magát. Mennek a kamera elé a világ elé, és leleplezik magukat, és sok színész is rendkívül intelligens. És ha úgy érzi, hogy jobban ismeri a filmet és a karakterét, mint a rendező, akkor hajlamosak átvenni a felelősséget, mert akkor hajlamosak átvenni a felelősséget. megkapod azokat a rémtörténeteket, ahol a színészek végigrohanják a rendezőket, és az egész káoszba torkollik.”

Egyszer elkerülte a káoszt, miközben Kilmerrel dolgozott 2004-ben MindhuntersLL Cool J és Christian Slater közreműködésével.

„Áldd meg a lelkét. Jó barátok lettünk” – mondta Harlin a legendás sztárról, aki 2025-ben 65 évesen elhunyt. „Val híres volt arról, hogy mindig tesztelte a rendezőket, mert a Mensa tagja volt, rendkívül intelligens ember és nagyon tehetséges. Stílusa az volt, hogy elég korán próbára tegye a rendezőt. [in the project] hogy ki a legokosabb srác a szobában. Szerintem ő is elég bizonytalan volt, és úgy érezte, hogy ha nem tudja tisztelni a rendezőt, akkor át kell vennie az irányítást, mert különben katasztrófa lesz.”

Harlin aztán felidézte egy feszült pillanatát Mindhuntersamely FBI-gyakornokok egy csoportját követte, akiket egy távoli szigetre visznek szimulációs képzésre. Odaérve rájönnek, hogy egy sorozatgyilkos vadászik rájuk. Kilmer egy Jake Harris nevű FBI-oktatót alakított.

„Már egy napja forgattunk egy jelenetet, és minden rendben ment” – emlékezett vissza Harlin. „Akkor ez volt a második napja ugyanennek a sorozatnak, és készen állok arra, hogy „akciót” mondjak. [Val was] tanulmányozza a forgatókönyvet, és megvan [a pair of glasses] be, és a forgatókönyvet nézi. Az első rendezőasszisztens azt mondta: „Rendben, készen állunk az indulásra, kérem, mindenki foglalja el a helyét.” Val a jeléhez megy, és a kamera készen áll a gurításra. Elteszi a forgatókönyvét, és még mindig rajta van a szemüvege. Azt mondtam: – Hé, Val, csak vedd le a szemüveget. Készen állunk az indulásra. Rám néz, és azt mondja: „Nem”. Olyan vagyok, mint: „Hogy érted azt, hogy nem?” Azt mondja: 'Nos, tegnap este elgondolkodtam a karakteremen, és ő tényleg elég szorgalmas típus. Szerintem hiba volt, hogy tegnap nem volt nálam a szemüveg. Szóval ma reggel kaptam ezt a szemüveget, és ezentúl hordom is.”

Harlin gyorsan közölte, hogy a jelenet felét már úgy forgatták, hogy Kilmer nem visel szemüveget, így a folytonosság kedvéért hirtelen nem lehetett szemüveges. Mire Kilmer így válaszolt: „Nos, azt hiszem, újra le kell forgatnunk, amit tegnap forgattunk, de ezentúl szemüveget fogok hordani.”

Harlinnak nem volt. „Csak az arcához mentem mindenki előtt – a kamerák készen állnak a forgatásra, és az egész szereplőgárda ott van –, és a szemébe néztem, és azt mondtam: „Val, most vedd le a kibaszott szemüveget”. Ez egy próba volt, és nagyon komolyan nézett rám, miközben mindenki szorongott, és azon töprengett, hogy fizikai küzdelem lesz-e, vagy mi fog történni. Levette a szemüvegét, és felvillantotta a Jégember mosolyát Top Gunés azt mondta: Megérte megpróbálni.