Ron Howard és Brian Grazer ugratja a „Grinch” folytatását („Valami, amin már régóta gondolkodtunk”), és mérlegeli a YouTube-filmesek sikerét

2026.06.19. Ron Howard and Brian Grazer attend the 12th Breakthrough Prize Ceremony at Barker Hangar on April 18 in Santa Monica.

Friss hír, hogy Ron Howard és Brian Grazer fejleszti a 2000-es slágerük folytatását Hogyan lopta el a Grinch a karácsonyta pár leült egy széles körű beszélgetésre az UCLA Entertainment Symposiumon, ahol egy kis kedvcsinálót adtak az új filmről.

hozzászólni A Hollywood Reporter Maer Roshan főszerkesztő csütörtökön Howard – aki visszatér Jim Carrey rendezésébe a klasszikus Dr. Seuss-szereplő, a Grinch szerepében – azt mondta, hogy a folytatás „olyan dolog, amin régóta gondolkodunk, és tudod mit, ez egy ötlet, amely az agytröszt mind az öt-hat tagját izgalomba hozta. Szóval megér egy próbát”.

Carrey annak ellenére szeretne visszatérni, hogy híresen megküzdött a produkcióval, ahogy Grazer és Howard – akik 40 éve partnerek az Imagine Entertainment produkciós cégben – elmesélték, hogy a sztár forgatása után két héttel azt mondta nekik, hogy nem bírja tovább a Grincsé válásához szükséges kiterjedt sminket és kapcsolatokat, és kamatostul visszaadja 20 millió dolláros fizetését.

Grazer elmagyarázta, hogy azt mondta Carreynek, hogy gondolja át a hétvégét, mielőtt hivatalosan kilép, és közben: „Találkoztam valakivel, aki megtanítja a külügyminisztérium embereit, hogyan éljék túl a kínzást.” A szakértő azon a hétvégén kirepült, hogy találkozzon Carrey-vel, és úgy tűnt, ez bevált. „Kipróbáltam előtte dolgokat, például képregényeket, hogy beszélgessünk Jimmel, és próbáljam szórakoztatni” – jegyezte meg Grazer, de a találkozó után „hétfőn azt mondta: „Nem, maradok ennél.” Kidolgoztak egy módszert Jim számára a fájdalom eloszlatására.

Howard hozzátette: „Leginkább csak keményen végighúzta magát rajta, és nem rontotta le a jelmezt, vagy nem hordta volna azokat a kontaktlencséket; ez még azelőtt volt, hogy a CGI könnyen kicserélhette és befesthette volna a szemét és hasonlókat. Végigment ezen, sokat tanult ettől a szakértőtől, sokat beszélt róla és támaszkodott ezekre a technikákra, és még soha többet nem jártam rajta. színész, aki karaktert és teljesítményt alkot bármely filmben, amit készítettem.”

A csevegés más részében a duó reagált a legutóbbi sikerre Megszállottság, Hátsószobák és a mögöttük álló fiatal YouTube-filmesek.

„Azt hiszem, ebben a pillanatban van egyfajta egy Easy Rider pillanatban” – mondta Howard, megjegyezve, hogy évekkel azelőtt kezdett dolgozni fiatal YouTube-szerzőkkel, hogy divatba jöttek volna. „Szerintem mostanában generációváltás zajlik – néhány nagyszerű példa a YouTube-on született, tehetséges filmesekre és az általuk szereplő személyekre, valamint az általuk megírt jelenetek típusaira, valamint az általuk elért izgalmas és hatékony kulturális hangnemre.” Így folytatta: „Ez történt Briannel és velem, valamint a Baby Boomer generációk egész generációjával – volt egy pillanat, amikor az iparág a mi korunkbeli emberek felé fordult, és azt mondta: „Szükségünk van rád, tudsz valamit, amit mi nem egészen tudunk.”

Grazer egy kicsit szkeptikusabb volt, és ragaszkodott hozzá, hogy Hollywood, aki egyszerűen csak a YouTubereket kergeti, „nem fog működni”, és „a formátum nem különbözik annyira más dolgoktól, amelyek generációkkal korábban történtek, ez csak egy újabb verzió”. Howard hozzátette: „Azok az emberek, akik most áttörnek, órákat, órákat és órákat töltöttek, és beszélnek a 10 000 órájukról. Már forgattak – vannak cuccaik, de a nagy kérdés az, hogy a megfelelő sztorikat választják-e?”

A beszélgetésen szó esett arról is, hogy a sztárok milyen filmeket készíthetnek vagy törhetnek meg (Grazer Leonardo DiCapriót és Zendayát kiáltotta ki, mint két kiemelkedőt), a streamerek kockázatkerülő üzleti modelljéből fakadó kihívásokat és az amerikai kormány lomha válaszát az iparág gazdasági problémáira. Roshan megkérdezte, hogy Trumpnak nagyobb hatalma van-e az iparág felett, mint Ted Sarandosnak, amire Grazer azt válaszolta: „Jelenleg”, és azt rótta fel a kormánynak, hogy nem tesz többet Hollywood kisegítéséért jelenlegi gondjaiból.

Mindkét férfi azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia elkerülhetetlennek tartja, amely képes segíteni Hollywoodnak, és árt is neki. „Az AI-t használom történetek felépítésére, és ez valójában nagyon felgyorsítja a dolgokat. Tehát ha van ötletem egy filmre – íróként kezdtem, Ron is ezt tette –, akkor Claude-dal együtt fel tudod építeni az ötleted, és az egészet hihetetlen körvonalakra építheted” – mondta Grazer. „Még mindig szükséged van egy forgatókönyvíróra – én mindig azt gondolom, hogy 100 százalékosan szükséged van egy forgatókönyvíróra, de egy hetet is igénybe vehet, ha egy forgatókönyvírót felveszünk egy ötlettel, ahol bemutatjuk.

Howard megjegyezte: „Sok ígéret van, és jelenleg nem látok olyan sok hatékonysági előnyt, amelyet ma valóban alkalmazni lehetne egy projektben… a mi feladatunk az is, hogy megvizsgáljuk ezeknek az eszközöknek és a legjobb gyakorlatnak az etikus használatát, és felelősséget vállaljunk érte.”

A pár – akik azt állítják, hogy négy évtizedes partnerségük alatt egyszer sem kiabáltak egymással – azt is elárulta, hogy nem terveznek visszavonulni, ahogy Grazer is hangsúlyozta: „Ha leáll az üzlet, akkor abbahagyom, de nekem majdnem – idén öt-hat filmet készítettünk, de úgy érzem, ez egy hobbi. Szeretem, szeretem a rejtvényfejtést, ezt-azt.”

Howard a maga részéről hozzátette: „Az egyetlen dolog, amit mindig is mondtam magamnak, az az, hogy sokan akarják a munkámat, és ha eljutok odáig, hogy dühös vagyok miatta, betelefonálok, lusta vagyok, nem akarok szembenézni vele, akkor megengedem nekik a munkát. De most nem bánom, hogy hajnali ötkor felkelek az életem és az üzlet. tapasztalatokat, és mindenekelőtt élvezem az együttműködéseket.”

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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