Ron Howard és Brian Grazer ugratja a „Grinch” folytatását („Valami, amin már régóta gondolkodtunk”), és mérlegeli a YouTube-filmesek sikerét

Friss hír, hogy Ron Howard és Brian Grazer fejleszti a 2000-es slágerük folytatását Hogyan lopta el a Grinch a karácsonyta pár leült egy széles körű beszélgetésre az UCLA Entertainment Symposiumon, ahol egy kis kedvcsinálót adtak az új filmről.

hozzászólni A Hollywood Reporter Maer Roshan főszerkesztő csütörtökön Howard – aki visszatér Jim Carrey rendezésébe a klasszikus Dr. Seuss-szereplő, a Grinch szerepében – azt mondta, hogy a folytatás „olyan dolog, amin régóta gondolkodunk, és tudod mit, ez egy ötlet, amely az agytröszt mind az öt-hat tagját izgalomba hozta. Szóval megér egy próbát”.

Carrey annak ellenére szeretne visszatérni, hogy híresen megküzdött a produkcióval, ahogy Grazer és Howard – akik 40 éve partnerek az Imagine Entertainment produkciós cégben – elmesélték, hogy a sztár forgatása után két héttel azt mondta nekik, hogy nem bírja tovább a Grincsé válásához szükséges kiterjedt sminket és kapcsolatokat, és kamatostul visszaadja 20 millió dolláros fizetését.

Grazer elmagyarázta, hogy azt mondta Carreynek, hogy gondolja át a hétvégét, mielőtt hivatalosan kilép, és közben: „Találkoztam valakivel, aki megtanítja a külügyminisztérium embereit, hogyan éljék túl a kínzást.” A szakértő azon a hétvégén kirepült, hogy találkozzon Carrey-vel, és úgy tűnt, ez bevált. „Kipróbáltam előtte dolgokat, például képregényeket, hogy beszélgessünk Jimmel, és próbáljam szórakoztatni” – jegyezte meg Grazer, de a találkozó után „hétfőn azt mondta: „Nem, maradok ennél.” Kidolgoztak egy módszert Jim számára a fájdalom eloszlatására.

Howard hozzátette: „Leginkább csak keményen végighúzta magát rajta, és nem rontotta le a jelmezt, vagy nem hordta volna azokat a kontaktlencséket; ez még azelőtt volt, hogy a CGI könnyen kicserélhette és befesthette volna a szemét és hasonlókat. Végigment ezen, sokat tanult ettől a szakértőtől, sokat beszélt róla és támaszkodott ezekre a technikákra, és még soha többet nem jártam rajta. színész, aki karaktert és teljesítményt alkot bármely filmben, amit készítettem.”

A csevegés más részében a duó reagált a legutóbbi sikerre Megszállottság, Hátsószobák és a mögöttük álló fiatal YouTube-filmesek.

„Azt hiszem, ebben a pillanatban van egyfajta egy Easy Rider pillanatban” – mondta Howard, megjegyezve, hogy évekkel azelőtt kezdett dolgozni fiatal YouTube-szerzőkkel, hogy divatba jöttek volna. „Szerintem mostanában generációváltás zajlik – néhány nagyszerű példa a YouTube-on született, tehetséges filmesekre és az általuk szereplő személyekre, valamint az általuk megírt jelenetek típusaira, valamint az általuk elért izgalmas és hatékony kulturális hangnemre.” Így folytatta: „Ez történt Briannel és velem, valamint a Baby Boomer generációk egész generációjával – volt egy pillanat, amikor az iparág a mi korunkbeli emberek felé fordult, és azt mondta: „Szükségünk van rád, tudsz valamit, amit mi nem egészen tudunk.”

Grazer egy kicsit szkeptikusabb volt, és ragaszkodott hozzá, hogy Hollywood, aki egyszerűen csak a YouTubereket kergeti, „nem fog működni”, és „a formátum nem különbözik annyira más dolgoktól, amelyek generációkkal korábban történtek, ez csak egy újabb verzió”. Howard hozzátette: „Azok az emberek, akik most áttörnek, órákat, órákat és órákat töltöttek, és beszélnek a 10 000 órájukról. Már forgattak – vannak cuccaik, de a nagy kérdés az, hogy a megfelelő sztorikat választják-e?”

A beszélgetésen szó esett arról is, hogy a sztárok milyen filmeket készíthetnek vagy törhetnek meg (Grazer Leonardo DiCapriót és Zendayát kiáltotta ki, mint két kiemelkedőt), a streamerek kockázatkerülő üzleti modelljéből fakadó kihívásokat és az amerikai kormány lomha válaszát az iparág gazdasági problémáira. Roshan megkérdezte, hogy Trumpnak nagyobb hatalma van-e az iparág felett, mint Ted Sarandosnak, amire Grazer azt válaszolta: „Jelenleg”, és azt rótta fel a kormánynak, hogy nem tesz többet Hollywood kisegítéséért jelenlegi gondjaiból.

Mindkét férfi azt mondta, hogy a mesterséges intelligencia elkerülhetetlennek tartja, amely képes segíteni Hollywoodnak, és árt is neki. „Az AI-t használom történetek felépítésére, és ez valójában nagyon felgyorsítja a dolgokat. Tehát ha van ötletem egy filmre – íróként kezdtem, Ron is ezt tette –, akkor Claude-dal együtt fel tudod építeni az ötleted, és az egészet hihetetlen körvonalakra építheted” – mondta Grazer. „Még mindig szükséged van egy forgatókönyvíróra – én mindig azt gondolom, hogy 100 százalékosan szükséged van egy forgatókönyvíróra, de egy hetet is igénybe vehet, ha egy forgatókönyvírót felveszünk egy ötlettel, ahol bemutatjuk.

Howard megjegyezte: „Sok ígéret van, és jelenleg nem látok olyan sok hatékonysági előnyt, amelyet ma valóban alkalmazni lehetne egy projektben… a mi feladatunk az is, hogy megvizsgáljuk ezeknek az eszközöknek és a legjobb gyakorlatnak az etikus használatát, és felelősséget vállaljunk érte.”

A pár – akik azt állítják, hogy négy évtizedes partnerségük alatt egyszer sem kiabáltak egymással – azt is elárulta, hogy nem terveznek visszavonulni, ahogy Grazer is hangsúlyozta: „Ha leáll az üzlet, akkor abbahagyom, de nekem majdnem – idén öt-hat filmet készítettünk, de úgy érzem, ez egy hobbi. Szeretem, szeretem a rejtvényfejtést, ezt-azt.”

Howard a maga részéről hozzátette: „Az egyetlen dolog, amit mindig is mondtam magamnak, az az, hogy sokan akarják a munkámat, és ha eljutok odáig, hogy dühös vagyok miatta, betelefonálok, lusta vagyok, nem akarok szembenézni vele, akkor megengedem nekik a munkát. De most nem bánom, hogy hajnali ötkor felkelek az életem és az üzlet. tapasztalatokat, és mindenekelőtt élvezem az együttműködéseket.”