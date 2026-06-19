Megtalálták a Beatles eltűnt 1964-es „Top Of The Pops” fellépését

Rég elveszett filmfelvételek a The Beatlesről a BBC-n Top Of The Pops állítólag megtalálták és helyreállítják.

A banda 1964. március 19-én jelent meg az ikonikus show-ban, hogy rögzítsék a „Can't Buy Me Love” és a „You Can't Do That” című számokat, a másnap megjelent kislemez A- és B-oldalát, amely a negyedik helyen végzett az Egyesült Királyságban.

Mint sok korai epizód Top Of The Popsa felvételt azonban nem őrizte meg a BBC, és évtizedek óta nem volt látható.

A Film Is Fabulous filmmegőrző csoport most azt mondta, hogy 35 mm-es BBC negatívot mutattak be a brit filmgyűjtők találkozóján Surreyben.

Állításuk szerint egy elhunyt egykori iparági szakember családja továbbadta nekik az értékes filmet, és azon fognak dolgozni, hogy helyreállítsák a felvételt, és visszaküldjék a BBC archívumába. „Megbeszéléseket folytatnak a vállalat más részeivel is, hogy a tartalom széles közönség számára elérhető legyen” – írta a Film Is Fabulous a Facebookon.

A Beatles a ToTP-ken A film mesés! örömmel erősíti meg a 35 mm-es negatívot, amelyet John Franklinnek mutattak be a közelmúltban, Oxtedben rendezett filmes kongresszuson, és tartalmazza a The Beatles első megjelenését a Top of Tops-on. pic.twitter.com/hPvOjqPR8u — filmesfabulous (@filmisfabulous) 2026. június 18

A felvételt a csoport így nyilatkozta: „1964. március 19-én a BBC Television Theatre-ben (azóta The Shepherd's Bush Empire néven) rögzítették Londonban, a betétek gyönyörűen megörökítették a Fab Fourt a Beatlemania csúcsán.”

„A felvétel részein a stúdió, a technikusok és a sminkes hölgyek láthatók. Az első, a Can't Buy Me Love dalból négy felvétel készült, kettőt pedig technikai hibák miatt félbeszakítottak. A szünetekben a Beatles nyíltan viccelődött, és látni lehetett őket táncolni, hogy szórakoztassák magukat.”

Hozzátették: „A másik dal, a 'You Can't Do That', két felvételt tartalmazott. A második felvételen John Lennon vicces arcot vágott, amikor a kamera „közelkép”-hez kapcsolt. Ez egy mulatságos darab a Beatle történetéből.”

A BBC rutinszerűen törölte és újrahasznosította a szalagokat az 1960-as években, aminek eredményeként számos legnépszerűbb műsoruk számtalan epizódja elveszett, köztük Top Of The Pops. Ha sikeresen helyreállítják, ez lenne a legrégebbi fennmaradt felvétel a Fab Fourról a bemutatón.

Más Beatles-hírek szerint június 25-e a Beatles globális napja, annak a napnak az emlékére, amikor 1967-ben a zenekar négy tagja rögzítette az All You Need Is Love nemzetközi műholdas TV-adását.

A Beatles és az Apple Corps Ltd. online és személyes rendezvényeket indít világszerte a zenekar ünneplésére, és először jelenik meg a közvetítés színes változata is.

A Fab Four Sam Mendes egy négyfilmes sorozatának is témája lesz, amelyet egyidejűleg 2028 áprilisában mutatnak be. A főszerepben Paul Mescal, Paul McCartney, Harris Dickinson, John Lennon, Joseph Quinn George Harrison és Barry Keoghan, mint Ringo Starr, a zenekar más-más nézőpontjából meséli el a zenekar történetét.

McCartney a múlt hónapban dobta le új albumát, a „The Boys of Dungeon Lane”-t, amelyen élete első duettje volt Starrral a „Home To Us”-ban. McCartney leült vele Julia Migenes hogy előre és hátra tekintsen rendkívüli karrierjére, megossza „izgalmát” az új The Rolling Stones albumon való közreműködés miatt, és azt is elárulja, tervezi-e visszavonulását.