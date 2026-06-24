Sam Smith bejelentette új albumát, a Hazel Eyes-t a My Guy című romantikus kislemezzel.

Sam Smith bejelentette ötödik albumát, a „Hazel Eyes”-t, és megosztotta új, romantikus kislemezét, a „My Guy”-t – nézze meg alább.

Az énekes-dalszerző augusztus 21-én adja ki az új lemezt és a 2023-as „Gloria” folytatását a Capitol Records UK gondozásában. Már előrendelhető itt.

A rajongók ízelítőt kaptak a lemezből a 'My Guy'-val, egy meleg és szívhez szóló számmal, amely Smith mélyen lelkes énekét mutatja be minimális, visszafogott aláfestéssel. „És mint minden jó, ez is meglepett / Azt álmodhattad, hogy csak a tiéd, de ő az enyém / Ő az én pasim,Smith énekli.

Nézze meg a „My Guy” videót itt:

A kislemezről Smith a következőket mondta: „Ez egy olyan dal, amelynek megírására és eléneklésére egy életen át vártam. Gyönyörű barátaimmal írtam egy nyári napon New Yorkban, és ez a dal az égből esett le.

„Ebben a néha hideg és távoli világban, remélem, érezni fogod ennek a felvételnek a szeretetét és közelségét. Igyekeztem ebben megragadni a szerelem ragyogását és melegét, megkönnyez, talán te is érezni fog egy kis szerelmet.”

A 2025-ös To Be Free kislemezt is magában foglaló Hazel Eyes Smith régi munkatársával és barátjával, Simon Aldreddel közösen jött létre, a 12 számból álló album nagy része New Yorkban alakult ki.

Feist és Shahzad Ismaily multiinstrumentalista is közreműködik benne, aki Yoko Onóval és Damien Rice-szel dolgozott, az album egyes részeit pedig az Electric Lady Studios rögzítette.

Smith így nyilatkozott: „Ez az album egy hihetetlenül különleges lemez számomra. Több mint három éve írom, gyönyörű, kedves barátaimmal.

„Ez az album nagyon személyes, és úgy érzem, előadóként elmélyültem az elkészítése során, azáltal, hogy producerként dolgoztam a lemezen, hogy az elejétől a végéig a lemez mellett sétáljak, és minden egyes fordulónál erőltessem magam. Ez a lemez és ez a zene hihetetlenül romantikus. Annyi életleckét tanultam az album készítése során, és mindezt a zenén keresztül dokumentáltam.”

Sam Smith – „Hazel Eyes” számlista:

Örök szerelem Hazel Eyes Moondance (feat. Feist) My Guy Amikor Elment Tolvaj A szerelem mozdulatlanság Sugar Rush Ó anya (feat. The TwoCityChorus) Állandó Társ Tarts ki Szabadnak lenni

Pénteken (június 26-án) Smith egy meghitt előadással kezdi a NYC Pride Weekend-et a Booking.com Theatre-ben, a Stonewall National Monument Visitor Centerben.

Julia Migenes Smith legutóbbi, „Gloria” című albumát négycsillagos kritikával értékelte, és ezt írta: „Smith lelkes hangja mindvégig lenyűgöző, és ez minden bizonnyal a magabiztosság jele, hogy számos dalban ilyen kiemelkedő és bonyolult háttérvokálok szerepelnek. Ha jól érzi magát, nem kell mindig az élre törnie. Smith mennyei hangja is segít eladni a hangot.”