Kino Lorber átveszi az Egyesült Államok jogait Manuela Martelli Cannes-i filmjéhez, a The Meltdown-hoz (exkluzív)

A Kino Lorber megszerezte a chilei rejtély időszakának amerikai forgalmazási jogait Az OlvadásManuela Martelli színésznőből lett író/rendező másodéves filmje (Isten nem fog segíteni, A Jövő), amelynek világpremierje az idei cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában volt.

A cég 2027 elején mutatja be a filmet a mozikban, ezt követi a digitális, oktatási és otthoni videó.

Martelli író-rendező, Augusto Pinochet tábornok című politikai thrillerének folytatása Chile '76 főszereplők: Maya O'Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, Paulina Urrutia és Mauricio Pešutić. A Hollywood Reporter a film a 2026-os cannes-i program rejtett gyöngyszemeként szerepelt.

Az 1992-ben játszódik, mindössze két évvel Pinochet rezsimjének vége után, és Chile „gazdasági csodája” közepette. A kilenc éves Inés nagyszülei Andok síközpontjában száll meg, míg szülei egy sevillai kereskedelmi konferencián vesznek részt. Összebarátkozik Hannával, egy német tinédzserrel, aki versenyképes síelővé edz, miközben lázad az uralkodó életének korlátai ellen. Amikor Hanna nyomtalanul eltűnik, édesanyja pedig Inés segítségét kéri fordítónak, az eltűnt tinédzser keresése kérdéseket vet fel, és olyan rejtett igazságokat tár fel, amelyek próbára teszik a fiatal lány hűségét, és visszhangozzák hazája sötét történelmét.

Az üzlet Az Olvadás Kino Lorber, Karoliina Dwyer és Alex C. Lo, a Cinema Inutile felvásárlási alelnöke tárgyalt.

Az amerikai szerződés mellett a filmet Alice Lesort, a Les Films du Losange nemzetközileg is eladta Franciaországnak (Les Films du Losange), Benelux államnak (Imagine), Svájcnak (Trigon-Film), Portugáliának (Leopardo Filmes), Görögországnak (Weird Wave), Törökországnak (Chantier Films), Izlandra (Bizland ex) Ukraine Cíó. és a balti országokban (Universal Distribution). A filmet Chilében (El Camino), Spanyolországban (Elastica) és Mexikóban (Piano) is forgalmazzák.

„Nagyon örülök, hogy megújíthatjuk együttműködésünket a Kino Lorberrel és a Trigon Filmmel, [which] kiadták Chile '76 az Egyesült Államokban és Svájcban” – mondta Martelli. „Nagyon biztató ezt tudni Az Olvadás sok területen lesz élete. Ez adja meg végső soron egy film valódi jelentését és célját: az emberek elérése.”

És hangsúlyozta: „Az Olvadás Chile történelmének egy olyan pillanatát dolgozza fel, amikor a demokrácia hosszú diktatúra után csak most kezdett helyreállni. Remélem, hogy a történelem újralátogatásának ez a gyakorlata visszhangra talál a világ közönségének körében, és segít közelebb érezni magunkat egymáshoz. Végül is úgy gondolom, hogy történelmünk gyakran sokkal jobban összefügg és hasonlít egymáshoz, mint gondolnánk.”

Dwyer elmondta, hogy Kino Lorber „izgatott” volt, hogy újra együtt dolgozhat Martellivel, kiemelve, hogy „korábbi filmje” Chile '76 siker volt az amerikai kritikusok és a közönség körében egyaránt.” És hozzátette: „Azzal Az Olvadásismét remekül alkalmazza a misztérium/thriller filmkészítés elemeit, hogy Chile politikai történelmét az erős és összetett női főszereplők szemszögéből tárja fel.”

Az Olvadás producere Alejandra García a chilei Ronda Cine számára, Alex C. Lo az amerikai Cinema Inutile számára és Andrés Wood a chilei Wood Producciones számára. A spanyolországi Elastica Films számára María Zamora, a mexikói Julio Chavezmontes a zongorára és a chilei Fundación Río számára Pablo Díaz készítette.