„Donkey”: Eddie Murphy vezette „Shrek” eredettörténete 2028 nyarán jelenik meg

Eddie Murphy szeretett Szamárja a Shrek franchise saját kalandot kap, feltehetően gofrival.

A Universal Pictures csütörtökön bejelentette, hogy a stúdió megjelenésére készül Szamár moziban 2028. június 30-án. Murphy visszatér a DreamWorks Animation funkcióért, hogy megszólaltassa azt a karaktert, akit az eredeti óta játszott Shrek 2001-ben került a mozikba.

Szamár a messzi, messzi földre viszi vissza a közönséget, és elmeséli a kalandvágyó címszereplő származási történetét. Charlie Bean, a kormányzásról ismert A Lego Batman filmrendezi az előzményfilmet, amelynek társrendezője Matt Flynn. Rebecca Huntley producerként dolgozik.

Ez a legújabb jó hír a mesevilágot felfedező, hosszú ideje futó animációs franchise rajongóinak, amely lazán William Steig 1990-es képeskönyvén alapul, Shrek! Jövő nyáron a mozikban, Shrek 5 Zendaya a visszatérő Mike Myerst a félreértett ogre szerepében, Murphyt a legjobb haverjaként, Szamárként, Cameron Diazt pedig Fiona hercegnőként látja csatlakozni a hangszerepekhez.

A Shrek sorozat négy mozifilmje meghaladta a 2,9 milliárd dollárt a globális pénztáraknál, a legutóbbi cím a 2010-es Shrek Forever After. Két spinoff filmet is szült, amelyek középpontjában Antonio Banderas Csizmás csizmája című film áll Csizmás punci: Az utolsó kívánság 2022-ben érkezik.

Murphy a Szamár-központú projekttel ugratott tavaly év végén, egy beszélgetés során A Hollywood Reporter.

„Mindig azt mondtam, hogy megtenném Shrek örökké – mondta akkor a sztár. „Szamár nagyszerű karakter. Imádom az egész szereplőgárdát. Szóval izgatott voltam, amikor azt mondta, hogy „Hé, csinálnak még egyet”, és ők is szeretnének egy Szamárost. Teljesen benne vagyok.”