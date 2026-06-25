„Donkey”: Eddie Murphy vezette „Shrek” eredettörténete 2028 nyarán jelenik meg

2026.06.25. Shrek 2, Donkey, 2004

Eddie Murphy szeretett Szamárja a Shrek franchise saját kalandot kap, feltehetően gofrival.

A Universal Pictures csütörtökön bejelentette, hogy a stúdió megjelenésére készül Szamár moziban 2028. június 30-án. Murphy visszatér a DreamWorks Animation funkcióért, hogy megszólaltassa azt a karaktert, akit az eredeti óta játszott Shrek 2001-ben került a mozikba.

Szamár a messzi, messzi földre viszi vissza a közönséget, és elmeséli a kalandvágyó címszereplő származási történetét. Charlie Bean, a kormányzásról ismert A Lego Batman filmrendezi az előzményfilmet, amelynek társrendezője Matt Flynn. Rebecca Huntley producerként dolgozik.

Ez a legújabb jó hír a mesevilágot felfedező, hosszú ideje futó animációs franchise rajongóinak, amely lazán William Steig 1990-es képeskönyvén alapul, Shrek! Jövő nyáron a mozikban, Shrek 5 Zendaya a visszatérő Mike Myerst a félreértett ogre szerepében, Murphyt a legjobb haverjaként, Szamárként, Cameron Diazt pedig Fiona hercegnőként látja csatlakozni a hangszerepekhez.

A Shrek sorozat négy mozifilmje meghaladta a 2,9 milliárd dollárt a globális pénztáraknál, a legutóbbi cím a 2010-es Shrek Forever After. Két spinoff filmet is szült, amelyek középpontjában Antonio Banderas Csizmás csizmája című film áll Csizmás punci: Az utolsó kívánság 2022-ben érkezik.

Murphy a Szamár-központú projekttel ugratott tavaly év végén, egy beszélgetés során A Hollywood Reporter.

„Mindig azt mondtam, hogy megtenném Shrek örökké – mondta akkor a sztár. „Szamár nagyszerű karakter. Imádom az egész szereplőgárdát. Szóval izgatott voltam, amikor azt mondta, hogy „Hé, csinálnak még egyet”, és ők is szeretnének egy Szamárost. Teljesen benne vagyok.”

Nikola G.
Nikola G.
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