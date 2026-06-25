Tom Morello lemondott további európai randevúkat, miután a 102 éves anyát újra kórházba szállították

Tom Morello további európai randevúkat mondott le, miután közölte, hogy 102 éves anyja, Mary ismét kórházban van.

A Rage Against The Machine gitárosának ezen a héten kellett volna folytatnia jelenlegi brit és európai szólófutását, de most megerősítette, hogy hazamegy, hogy segítsen vigyázni édesanyjára.

A bejelentés azt jelenti, hogy Morello többé nem jelenik meg holnap (június 26-án) az oslói Tons Of Rock Fesztiválon vagy szombaton (június 27-én) a bilbaói BBK Music Legends Festivalon. Az átrendezett londoni és párizsi műsoraiért a vásárlás helyén is visszatérítésre nyílik lehetőség.

Az Instagramon ma este (június 25-én) megosztott nyilatkozatában Morello ezt írta: „Kedves barátaim, rajongóim és elvtársak, drága anyukám, Mary Morello visszatért a kórházba, én pedig hazamegyek, hogy segítsek vigyázni rá. Hihetetlen volt egész nyáron együtt ringatni veletek az Egyesült Királyságot és Európát, és alig várom, hogy újra veletek lehessek, és folytathassam ezt a mozgalmat, amelyet egységben és nagy szeretettel indítottunk.”

A Tons Of Rock azóta megerősítette, hogy a The Hellacopters váltja Morellot a norvég fesztiválon, míg a BBK Music Legends bejelentette, hogy a Beat – az Adrian Belew-t, Tony Levint, Steve Vait és Danny Carey-t felvonultató projekt – teljes 120 perces előadásra bővíti szombati programját.

A legújabb frissítés azután jött, hogy Morello korábban elhalasztotta a londoni Electric Brixton és a párizsi Bataclan bemutatóit édesanyja rossz egészségi állapota miatt. Ezeket a műsorokat eredetileg június 29-re és 30-ra rendezték át, de a legutóbbi frissítést követően mindkettőre visszatérítésre kerül sor.

„Sajnálom, hogy ki kellett hagynom néhány előadást anyám egészsége miatt” – írta a múlt héten. „A hihetetlenül kitartó, megunhatatlan Mary Morello 102 évesen már valamivel jobban érzi magát, és visszaparancsolt a harcba, egyszerre hat húrral megrendítve téged és a fasizmus elleni harcot. Úton vagyok, és fellépek a Pink Pop-on, és ha Isten is úgy akarja, azon túl is.”

Morello a múlt hétvégén visszatért a hollandiai Pinkpop színpadára, majd a legutóbbi lemondás előtt egy nijmegeni randevúzással és a dániai Copenhellben való megjelenéssel folytatta.

Morello legutóbbi fellépése során fellépett a 2026-os Download Festivalon, ahol a készletével üzenetet küldött Tommy Robinsonnak, a „FUCK TOMMY ROBINSON” felirattal a gitár hátulján.

A gitáros a közelmúltban Serj Tankiannal és Romanjával is összeállt egy erőteljes új kislemezen, melynek címe 'Adjourn It'.

Morello bejelentette új Power To The People fesztiválját is – a felállásban Tankian is büszkélkedhet olyanokkal, mint Bruce Springsteen és Foo Fighters.

Morello Springsteennel turnézott a legendás művész „Land Of Hope And Dreams” amerikai turnéján idén. A Boss élő videót adott ki Prince 'Purple Rain' című dalának feldolgozásáról, amelyben Morello szerepel, és egy minneapolisi koncerten forgatták.