Gustavo Torner, formanyomtatványok a láthatatlanok számára a Fundación Bancajában

Tavaly, éppen a századik évfordulóján, Gustavo Torner, a Cuencához kötődő művész, mint Góngora az orrában, meghalt, mert ott született, és tagja volt annak a csoportnak, amely a város nevét adta, és amely az 1950-es években alakult ki, és nagyon közel állt a kortárs El Paso kollektíva szerzőihez. Gerardo Ruedával és Fernando Zóbellel egy olyan művészet lehetőségét szemléltette meg, amely nem veszíti el a való világra való hivatkozásait, mint motívumot és mint alapozót, bármennyire is használja az absztrakt plasztikus szókincset.

Nagyon változatos regisztereket és technikákat – festészetet, szobrászatot, kollázst, rajzot, monotípiát – alkalmazott, melyet a magas építési és térkompozíciós érzék dominált, mivel általában a kollázs gondolatából indult ki, hogy azt az összeállításig emelje. Ez nyilvánvaló diptichonjainak és poliptichonjainak konfigurációjában, amelyek némelyike ​​Jorge Manrique vagy TSElliot előtti plasztikus tisztelgésként készült, de szobrai is; Módszereinek alapja az a vágya, hogy újragondolja a műalkotás fizikai lényegét, és jelentőséget tulajdonítson minden egyes alkotó töredéknek.

Erdőmérnöki képzettségű első, a negyvenes-ötvenes évekre datált munkái akvarellben készült botanikai lapok és fotósorozatok voltak, amelyek témája a természet közeli ábrázolása volt (fenyő- és nyárfatörzsek, vakolt falak, gyökerek, sziklák és száraz bokrok). Ezekben a fotográfiai képekben, elméletileg annyira távol áll a produkciója nagy részétől, azonban ott rejlik kezdeti festményeinek csírája, amelyek címüknél és eljárásuknál fogva a táj, színeinek és felületeinek megszállott újraalkotására utalnak.

Ha már ezekről a festményekről beszélünk, az ötvenes évek vége óta az olaj mellett más, nem művészi anyagokat is felhasznált, például homokot, földpátot, kendert, latexet vagy alumíniumot. Ugyanígy merev kompozíciós szerkezetet hozott létre vásznaiban a felület két mezőre bontásával: a felső, nagyobb mezőben színmezőt alakított ki, míg az alsóban az anyagkísérleteket koncentrálta, és szinte kimerítette az anyagok kifejezőerőforrásait. Torner mind folyamatai, mind a valóságdarabkák műbe illesztéséhez közelítette az informalizmus és az újrealizmus nemzetközi áramlatait. Szobrászi munkásságát tekintve, legyen szó monumentális vagy kisebb darabokról, nem kerülte el a fogalmi és technikai bonyolultságot, hanem éppen ellenkezőleg.

Egész pályafutását most a Bancaja Alapítvány tekinti át a valenciai központjában, egy Alicia Vallina által rendezett kiállításon, amely „A gondolat titkos harmóniája” címet viseli. Kövesse lépéseit azoktól a figuratív kezdetektől a legújabb, rendkívül leegyszerűsített kompozíciókig, áthaladva absztrakt alkotásainak nagy részén.

Negyven, fél évszázados (1955-től 2004-ig tartó) alkotást gyűjtöttek össze, amelyek reprezentálják azokat az eltérő médiákat, amelyekben dolgozott. Spanyol magán- és közgyűjteményekből származnak, és itt négy részre tagolódnak, amelyek annyi esztétikai koncepción alapulnak: a geometria mint misztikus rend, az anyag és az üresség viszonya, a kreatív transzverzalitás és a csend poétikája.

A nyelveket és a randevúzást félretéve, mindegyikben van közös eredet: a természeti világ aprólékos megfigyelése anélkül, hogy megpróbálnánk reprodukálni, sokkal inkább a szemünk számára nagyrészt láthatatlan belső struktúráinak és ritmusainak megragadása.

Gustavo Torner. „A gondolat titkos harmóniája”

BANCAJA ALAPÍTVÁNY

Plaza de Tetuán, 23

Valencia

2026. június 19-től szeptember 20-ig