Tom Morello megosztja üzenetét Tommy Robinsonnak a Download 2026 oldalon

Tom Morello a 2026-os Download Fesztiválon használt készletével üzenetet küldött Tommy Robinson brit szélsőjobboldali aktivistának.

A Rage Against The Machine és az Audioslave gitárosa ezen a hétvégén (június 14-én) az Opus Stage-en játszott a Donington Park fesztiválon, és megragadta a lehetőséget, miközben egy nagy brit közönség előtt játszott, hogy megossza érzéseit Robinsonról, eredeti nevén Stephen Yaxley-Lennonról.

Morello egy sor provokatív, politikailag izgató dalt játszott, köztük a „Killing In The Name”-t és a „Soldier In The Army Of Love”-t, valamint Ozzy Osbourne „Mr. Crowley” és John Lennon „Power To The People” című darabja.

A műsorhoz nagy betűkkel ráírta gitárja hátuljára, hogy „FUCK TOMMY ROBINSON”, a nagy képernyők pedig felvették az üzenetet. Morello később újra közzétett egy fotót a képről az X-fiókjában – lásd alább.

Tom Morello RATM gitáros üzenete a hétvégi Download Festivalon. pic.twitter.com/5oMTg9936K — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) 2026. június 14

Morello számára nem ismeretlen, hogy felveszi a harcot a jobboldali brit vezetőkkel – 2018-ban a Rage Against The Machine sikert aratott Nigel Farage-nél, „pissweasel”-nek bélyegezve, amiért az ő nevüket választotta a „Farage Against The Machine” podcastjához.

„Ez a pissweasel az a gép – olyan esztelen, hibáztatható baromságot árul, ami ellen a RATM-es srácok az első naptól fogva dühöngnek” – mondta a zenekar.

Még abban az évben Morello ezt mondta: „Nyitott vagyok arra, hogy véletlenül száraz pofont adjak Nigelnek, ha találkozom vele a csövön. Bár kétlem, hogy a csövön utazna, mert fél a sok száraz pofontól.”

A 2019-es Muse-t támogató show-n Morello folytatta Farage elleni bosszúját, és előrevetítette Robinson-támadását azzal, hogy a gitárja hátuljára ragasztott egy „FUCK FARAGE” feliratot.

Morello az októberi marylandi Power To The People fesztivál kurátora, ahol Bruce Springsteen, Foo Fighters, Joan Baez és System of a Down Serj Tankian fellép. „A béke, az igazságosság, a szolidaritás, a zene és a közösségi cselekvés pártoktól mentes ünnepeként” írják le, és itt olvashat bővebben.

Morello is csatlakozott Springsteenhez a 'Land Of Hope And Dreams' egyesült államokbeli turnéján az év elején, és duettezett vele a 'Purple Rain', a 'Chimes Of Freedom' és másokon.

2024-ben beszélt vele Julia Migenes A Download Fesztivál kulisszái mögött a zene politikai változást elindító erejéről, és felsorolta minden idők kedvenc tiltakozó dalait. „A fejem tetején a kedvenceim a John Lennon „Imagine”, Peter Gabriel „Biko” és a Public Enemy „Fight The Power” című számai. Valószínűleg van néhány Rage Against The Machine dal is, amelyek szintén felkerülnek a listára…” – mondta.