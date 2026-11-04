Scarlett Johansson megtöri a csendet a „The Batman Part II” szerepében: „Nagyon nehéz volt kitalálni”

Scarlett Johansson titokzatos szerepéről beszél A Batman II. részfelfedve, hogy ez a rész „sok egzisztenciális szorongást” okozott neki.

Egy interjúban Szórakozás ma este, szerdán megjelent, a színésznőt a következő projektjeiről kérdezték, Az ördögűző: Mártírok és A Batman II. részés melyik szerep lökte ki a legmesszebb a komfortzónájából.

– Valószínűleg a szerep A Batman„Valamiért sok egzisztenciális szorongást keltett bennem.”

Johansson kifejtette, hogy a szerepet különösen nehéz volt kitalálni, bár nem tudta pontosan, miért.

„Nagyon nehéz volt kitalálni. Nem tudom, miért, hogy ez csak a szerep volt, vagy csak az, ahol vagyok az életemben, vagy mi történik, de egyszerűen nehéz volt feltörni. És ez minden, amit elmondhatok róla. Sok szempontból nehéz szerep volt” – tette hozzá.

Matt Reeves rendező májusban megerősítette, hogy Johansson csatlakozik 2022-es filmjének folytatásához, amelyben Robert Pattinson alakítja Bruce Wayne-t/Batmant. Az általa alakított karakterrel kapcsolatos részleteket azonban még nem árultak el.

Johansson mellett a folytatásban új szereplők is szerepelnek: Sebastian Stan, Charles Dance, valamint Brian Tyree Henry és Sebastian Koch. (A teljes szereplőgárdát lásd itt.)

Gyártás be A Batman II. rész A DC Studios szerint októberben egy rövid szünetet tartott, miután Reeves eltávozott, hogy egy családi ügyet intézzen. Még abban a hónapban Steven Soderbergh (Ocean's Eleven, Traffic) a stúdió támogatásával lépett közbe, hogy segítsen Reevesnek befejezni a fő fotózás utolsó szakaszát.

A Batman II. rész jelenleg a tervek szerint 2028. február 18-án kerül a mozikba.