Stephen Colbert frissíti a „Gyűrűk Ura” filmet az Emmy-győzelem után

2026.09.15. Stephen Colbert, winner of the Outstanding Variety Series Award for The Late Show With Stephen Colbert, poses in the press room during the 78th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California.

Stephen Colbert gyors frissítéssel szolgál a A Gyűrűk Ura film társszerzője.

Az előbbi Késői műsor műsorvezető és csapata néhány hónappal a sorozat fináléja után megnyerte a varietésorozat kategóriáját a 2026-os Emmy-díjátadón. A kulisszák mögött újságírókkal beszélgetve Colbert arról kérdezték, hogy az íráson kívül mit tervez a következő lépésben, amihez gyorsan ragaszkodott, ami miatt eléggé elfoglalt.

„Ez az, amit én csinálok” – mesélte Colbert egy újságírószobának, hogy mennyire elfoglalt az írással. – Ez sok időt vesz igénybe, ember A Gyűrűk Ura film? Ez egy teljes munkaidős állás.

Colbertet Philippa Boyens és Peter McGee oldalán bízták meg az új film megírásával. A tervek szerint ez lesz a második az ikonikus filmes franchise két soron következő filmje közül. A házigazda posta-Késői műsor márciusban jelentették be a koncertet.

„Szó szerint tegnap Új-Zélandon ébredtem. Az Emmy-díjért repültem ide” – mondta Colbert a színfalak mögött. „Tegnap, [when I was in] Új-Zéland [it was] holnap ott volt. Tegnapról holnapra mentem, szóval nem tudom hány nap van ma. Mit mondtam a beszédemben? Hallucináltam odafent.”

The Late Show Stephen Colberttel számos díjat nyert a szeptember 5-én és 6-án megrendezett Creative Arts Emmy-díjon, valamint a hétfői Primetime Emmy ünnepségen. A varieté-győzelem mellett hazavitte a szobrot a varietéprogramozási szegmens képszerkesztéséért, világítástervezésért/világítási rendezésért, műszaki irányításért és kameramunkáért, varietésorozat rendezéséért és varietésorozat írásáért.

A 2026-os Emmy-díjátadóra szeptember 14-én, hétfőn került sor Los Angeles belvárosában, a Peacock Theatre-ben. Törvény és rend: SVU Hargitay Mariska sztár vezette a ceremóniát, amelyen a legtöbb tévéműsor szereplői sztárok voltak. A Pitt, Pluribus, Widow's Bay, Marhahús és több.

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Nikola G.
Nikola G.
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