Stephen Colbert frissíti a „Gyűrűk Ura” filmet az Emmy-győzelem után

Stephen Colbert gyors frissítéssel szolgál a A Gyűrűk Ura film társszerzője.

Az előbbi Késői műsor műsorvezető és csapata néhány hónappal a sorozat fináléja után megnyerte a varietésorozat kategóriáját a 2026-os Emmy-díjátadón. A kulisszák mögött újságírókkal beszélgetve Colbert arról kérdezték, hogy az íráson kívül mit tervez a következő lépésben, amihez gyorsan ragaszkodott, ami miatt eléggé elfoglalt.

„Ez az, amit én csinálok” – mesélte Colbert egy újságírószobának, hogy mennyire elfoglalt az írással. – Ez sok időt vesz igénybe, ember A Gyűrűk Ura film? Ez egy teljes munkaidős állás.

Colbertet Philippa Boyens és Peter McGee oldalán bízták meg az új film megírásával. A tervek szerint ez lesz a második az ikonikus filmes franchise két soron következő filmje közül. A házigazda posta-Késői műsor márciusban jelentették be a koncertet.

„Szó szerint tegnap Új-Zélandon ébredtem. Az Emmy-díjért repültem ide” – mondta Colbert a színfalak mögött. „Tegnap, [when I was in] Új-Zéland [it was] holnap ott volt. Tegnapról holnapra mentem, szóval nem tudom hány nap van ma. Mit mondtam a beszédemben? Hallucináltam odafent.”

The Late Show Stephen Colberttel számos díjat nyert a szeptember 5-én és 6-án megrendezett Creative Arts Emmy-díjon, valamint a hétfői Primetime Emmy ünnepségen. A varieté-győzelem mellett hazavitte a szobrot a varietéprogramozási szegmens képszerkesztéséért, világítástervezésért/világítási rendezésért, műszaki irányításért és kameramunkáért, varietésorozat rendezéséért és varietésorozat írásáért.

A 2026-os Emmy-díjátadóra szeptember 14-én, hétfőn került sor Los Angeles belvárosában, a Peacock Theatre-ben. Törvény és rend: SVU Hargitay Mariska sztár vezette a ceremóniát, amelyen a legtöbb tévéműsor szereplői sztárok voltak. A Pitt, Pluribus, Widow's Bay, Marhahús és több.

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