Steven Spielberg „Disclosure Day” című filmje első pillantást vet az Alienre új felvételeken

Steven Spielberg pályafutása során először lépett színpadra a CinemaConon, hogy népszerűsítse közelgő Universal megjelenését. A nyilvánosságra hozatal napja.

Colman Domingo sztár bemutatkozása után a filmes elragadtatott tapsot kapott a mozitulajdonosok éves Las Vegas-i kongresszusán szerdán. Spielberg átvette a Motion Picture Association America250-díját a csoport elnökétől, Charles Rivkintől, a rendező munkáját ünnepelve, amely felöleli a nemzet csodáit.

„Még nem készítettem westernt – ez a következő” – mondta a 79 éves rendező. Megjegyezte, hogy az első CinemaCon színpadi fellépése nagyszerű volt: „Ígérem, nem ez lesz az utolsó.”

Így emlékezett vissza az első mozilátogatásra: „Semmi sem versenyezhet azzal, ha egy filmpalota első három sorában ülve nézi a Cecil B. DeMille-eposzt a Technicolor színeivel. Soha semmi sem lesz ugyanolyan.”

Spielberg bevallotta: „Néha úgy érzem, mintha ketrecharc lenne a kis képernyő és a nagy képernyő között.” Megjegyezte, hogy a színházi élményt a COVID „megmocskolta”, de hozzátette: „Van ok a reményre”. A továbbiakban olyan projekteket dicsért, mint Chloé Zhao Hamnetamely Spielberget producernek számított.

Ezután a filmrendező leült a színpadra Domingoval, hogy megvitassák a kiállítási üzletet, Spielberg pedig visszaemlékezett arra, hogy meghívta gyerekkori barátait szülei otthonába, hogy népszerű filmeket vetítsenek. „Pénzt kerestem azzal, hogy 12 centet kértem a pattogatott kukoricáért” – viccelődött.

felé fordulva A nyilvánosságra hozatal napjaa rendező kifejtette, hogy régóta lenyűgözi a földönkívüli élet lehetősége. „Kisgyerekkorom óta kíváncsi vagyok arra, hogy mi történik az éjszakai égbolton, mi történik nappal az égen” – mondta Spielberg. Eszébe jutott, hogy apja olyan „fejlett civilizációkról” mesélt neki, amelyek nem léteztek a Földön.

Spielberg felidézett egy 2017 New York Times történet arról, hogy egy haditengerészeti pilóta kamerán keresztül észlelt valamit, amit nem lehetett megmagyarázni. „2017-ben ismét nagyon kíváncsi lettem” – mondta, rámutatva arra, hogy idegen tulajdonsága Harmadik típusú közeli találkozások 50 éve készült. „Fél évszázaddal később elkészítettem A nyilvánosságra hozatal napja Az biztos, hogy sokkal több igazság van, mint fikció abban, amit június 12-én látni fogsz.”

Azt mondta a A nyilvánosságra hozatal napja„Őszintén hiszem, hogy ez a film válaszolni fog a kérdésekre, és sok kérdést feltesz.” Azt is ugratta: „Ez a film egy élmény, és az elejétől a végéig nem kell más, mint egy biztonsági öv.”

Spielberg új felvételeket mutatott be a filmből, amelynek főszereplője Emily Blunt és Josh O'Connor. A nyilvánosságra hozatal napja Spielberg első új filmje 2022 óta A Fabelmanek a főszerepekben pedig Domingo, Colin Firth, Wyatt Russell és Eve Hewson.

A felvételen Blunt meteorológusként látható, aki nem tud beszélni egy élő adásban. A Blunt időjárás-közvetítéséről készült vírusfelvételek leírásakor O'Connor megjegyzi, hogy megérti a halandzsát, amit a nő mond: „Ez matematika”.

A nézők érzelmes találkozást láthatnak O'Connor és Blunt között. „Ismerlek” – mondja, mire a lány azt válaszolja: „Én is ismerlek. Akciót is bőven tartogattak, hiszen Blunt autóból próbál felugrani egy mozgó vonatra. A felvétel azzal ér véget, hogy a film először megpillantja annak idegen életformáját.

A nyilvánosságra hozatal napja Spielberg visszatérését jelenti az UFO műfajhoz, és a rajongók úgy gondolják, hogy ez az 1977-es film szekrény folytatása lehet. Harmadik típusú közeli találkozások. Blunt nemrég elmondta Birodalom magazin: „Határozottan vannak kérdések, amelyeket feltett Közeli találkozások amelyekre válaszolnak A nyilvánosságra hozatal napja.”

Amikor a múlt hónapban megjelent a South by Southwest Film & TV fesztiválon, Spielberg azt mondta: „Nem tudok többet, mint közületek, de nagyon erős a gyanúm, hogy most nem vagyunk egyedül a Földön – és készítettem egy filmet erről.”

A felvétel egy nappal azután készült, hogy Anna Paulina Luna kongresszusi asszony lejárt, és lejárt a Pentagon számára, hogy feloldja a titkosítást és kiadjon több olyan konkrét videofájlt, amelyeket kért, és amelyek állítólag UAP/UFO-k tevékenységének korábban nem látott eseteit mutatják be.

Kedden Luna a következő frissítést tette közzé az X-en: „Senki sem válaszolt a Pentagonból, amíg meg nem szólítottuk, és úgy tűnik, hogy valaki nem adta át a levelet a megfelelő hatóságoknak. Milyen kényelmes. Ennek ellenére megkapjuk a kért listát. Nem várunk eligazítást egy meg nem határozott jövőbeli időpontban. A hadügyminisztert barátomnak tartom, és aki felhatalmazta az elnököt, hogy szabadon engedje. A Pentagon kirándulhat.”

A Universal csak abban reménykedik, hogy a film nyitóhétvégéjére időben megjelennek az ilyen videók – amelyek kétségtelenül hozzájárulnának a film felhajtásához. A nyilvánosságra hozatal napjaamely június 12-én jelenik meg.