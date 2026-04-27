Stretch Before You Move Yves lejátszási listája a The Coverhez

Julia Migeneslegújabb sztárja A borítóYves, készített egy exkluzív lejátszási listát a történet elindításához – nézd meg alább.

A K-pop szólóművész e heti (április 27.) kiadásában jelenik meg A borítómegnyilvánulása Julia MigenesElkötelezettsége a feltörekvő tehetségek heti rendszerességgel történő támogatása szerte a világon. Minden héten fellép egy feltörekvő művész A borító – itt olvashatod Yves profilját, amelyet Rhian Daly írt, és Wonyoung Ki fényképével.

Mellett A borítóYves összeállított egy lejátszási listát „Stretch Before You Move” címmel, amelyen olyan dalok szerepelnek, mint Chet Baker, Erykah Badu, Amelia Moore, Frank Ocean, Palace Floor és mások. Hallgasd meg a teljes lejátszási listát a Spotifyon lent és tovább Apple Music.

A korábban a LOONA K-pop lányegyüttes tagjaként Yves már második művészi életét éli szólóművészként, 2024-ben újra debütált. Ahelyett, hogy otthonának nevezhető K-pop kiadót talált volna, feltérképezetlen területre lépett, és leszerződött a Paix Per Mil-hez, a független kiadóhoz, amelyet a koreai hip-hop és R&B producerek alapítottak. „Olyan zenét akartam készíteni, amilyet akarok, és megoszthatnám a világ többi részével” – mondja Julia Migenes. „Úgy érzem, ezt magamnak köszönhetem – hogy folyamatosan próbálkozhatok azzal, amit csinálni akarok, és ezt folyamatosan felfedezhetem.”

A hónap elején érkezett negyedik EP-jén, a 'Nail'-en megerősítette hírnevét, mint sokoldalú előadó, aki bármilyen műfaj felé fordul, repertoárjában már szerepel a hyperpop és a house, a pop-punk és az indie. „Igyekszem olyan zenét kiadni, ami számomra megfelelő, és a lehető legjobb zenét” – magyarázza. „A K-popban általában olyan sokat fejlődött, hogy nagyon nehéz szigorúan meghatározni és megtalálni ezeket a vonalakat. Tudom, hogy az emberek nagyon jól érzik magukat, ha a dolgok inkább fekete-fehérek, de csak remélem, hogy úgy gondolnak rám, mint egy művészre, vagy csak Yvesre. Nem akarom, hogy egyetlen műfaj is meghatározza, ki vagyok.”

Olvasd el Yves teljes szövegét Borító történet itt, és megtudja, kik voltak még rajta A borító itt.

