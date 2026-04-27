Ma a Netflixen: a mozitörténelem korszakalkotó mesterműve – minden idők egyik legnagyobb filmje végre megérkezik!

2026.04.27.

Kép forrása: Bande-annonce "L’Arnaque" Paul Newman és Robert Redford

A Netflix ma újabb filmtörténeti kincset tett elérhetővé: megérkezett a George Roy Hill által rendezett A nagy balhé (The Sting), francia címén „L’Arnaque”. Ez a kultikus krimivígjáték nemcsak korszakos szórakozás, hanem iskolapéldája annak, hogyan lehet egy átverés történetét elegánsan, feszesen és maradandóan elmesélni. A filmben két ikon, Paul Newman és Robert Redford, újra együtt tündököl, az eredmény pedig ma is ellenállhatatlan.

A történet 1936 Chicagojában játszódik, ahol egy ifjú szélhámos és tapasztalt társa véletlenül rossz embert rabol ki. A tét pillanatok alatt életveszélyessé válik, és a bosszúból gondosan felépített, több lépcsős átverés születik. A fogás kifinomultsága, a tét emelkedése és a karakterek közti kémia együtt teszi halhatatlanná ezt a filmet.

Miről szól a történet?

Johnny Hooker és Henry Gondorff a bűn világának mesterei, akik egy New York-i gengsztert, Doyle Lonnegan-t próbálnak padlóra küldeni. A terv lényege, hogy a nagy menőnek elhitessék: a lóversenyek eredményei idő előtt hozzájuk kerülnek. Ebből a kis „előnyből” grandiózus, több szereplős, kifogástalanul megszervezett csalás bontakozik ki.

A film minden lépésnél újabb csavarokkal fokozza az izgalmat, miközben a humor és a feszült dráma tökéletes arányban van jelen. Newman és Redford között vibrál a partneri dinamika, amit Hill biztos kezű rendezése észrevétlenül emel emlékezetessé.

Idézet, ami mindent elmond

„Pendant deux heures et neuf minutes, on jubile.” — Télérama

Ez az ítélet ma is áll, hiszen a film 129 perce tiszta, örömteli moziélmény.

Miért érdemes megnézni ma?

A két főszereplő közti kémia egyszerűen elektromos , a duó minden jelenetet beragyog .

, a duó minden jelenetet . George Roy Hill elegáns tempója és okos szerkesztése mesteri ritmust diktál.

és okos szerkesztése mesteri diktál. A ragtime dallamai — különösen Scott Joplin The Entertainer-je Marvin Hamlisch adaptációjában — azonnal fülbe másznak .

— azonnal fülbe . A díszletek és jelmezek a 30-as évek Amerikáját tapinthatóan életre keltik.

tapinthatóan keltik. A csavarok végig fair szabályok szerint működnek, mégis folyton meglepnek.

Kritikai fogadtatás és díjak

A nagy balhé a bemutatásakor hatalmas szakmai és közönségsikert aratott, és hamar a filmtörténet panteonjába került. 1974-ben a film az Oscar-gálán tarolt, több nagy kategóriában diadalmaskodott, köztük a Legjobb film és a Legjobb rendezés díjával. A siker nem pusztán szobrokban mérhető: a közönség rajongása, a kritikusok hosszan tartó elismerése, valamint a kulturális hatás máig tart.

A korabeli sajtó „a műfaj remekművének” nevezte, és ez az ítélet azóta sem kopott. A film úgy képes könnyed maradni, hogy közben pengeéles drámai ívet tart, és a karakterek kicsi, emberi rezdüléseit is hagyja felragyogni.

Hogyan hat ma?

Az átverés-történetek aranykora sokak szerint ezzel a filmmel kezdődött, és a modern heist-filmek döntő része ennek eszköztárából merít. A precíz előkészítés, a tét emelése, a morális szürkezónák és a végső csavar mind olyan elemek, amelyekhez a műfaj azóta is hű maradt. A nagy balhé külön erőssége, hogy sosem válik cinikussá: a játék örömét és a ravaszság eleganciáját ünnepli, miközben finoman beszél barátságról, lojalitásról és esélyekről.

A digitális korban, a streaming kényelmét élvezve még inkább szembeötlik, mennyire időtálló a film kézművessége. A valódi díszletek, a pontos kameramunka, a visszafogott, de hatásos vágás olyan textúrát adnak, amely ritka a mai, CGI-vezérelt látványvilágban.

Néznivaló részletek

A történet két óra kilenc percen át lélegzik, és minden percben van tét, humor, illetve finom karakterépítés. Newman karizmája és Redford játékos intelligenciája egymást erősítik, Hill pedig hibátlanul tartja kézben a bonyolult dramaturgiát. Ha szereted a csavaros krimiket, a nagybetűs filmtörténetet, vagy csak egy stílusos, intelligens szórakozásra vágysz, ez a premier most neked szól.

A nagy balhé egyike azoknak a ritka filmeknek, amelyeket bármikor újra lehet nézni, és minden alkalommal találsz bennük egy újabb apró jelzést. A Netflixre érkezése kiváló alkalom, hogy először fedezd fel, vagy éppen újra átadd magad annak a különös, ragtime-ritmusú varázsnak, amely immár több generációt is meghódított.

