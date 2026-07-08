'Supergirl': A „The Middle” énekesnő a „vad” reakcióról beszél Jimmy Eat World borítójára

Egy forgószél élmény után Szuperlánya filmben sokat vitatott Jimmy Eat World „The Middle” borítójának énekese biztos benne, hogy minden rendben lesz.

Ez csak két hónappal ezelőtt volt SupergirlJúnius 26-án jelent meg, hogy Kelty Greye e-mailt kapott a DC Studios filmes csapatától a 2001-es power-pop himnusz saját verziójáról. Ez egy valószínűtlen fordulat volt Greye számára, egy még alá nem írt művész számára, aki három évvel korábban a hálószobájában rögzítette a borítót, miközben a Middle Tennessee State University-n kereskedelmi dalszerzést tanult.

Abban az időben Greye éppen a Think Music szinkronizálási licencügynökséghez kötött ki, miután felfigyelt egy eredeti dal közzétételére. Az ügynökség összekötötte őt a KidMotel producerrel, és egy listát javasolt a szinglikről egy lehetséges borítóhoz. A „The Middle” továbbra is a Jimmy Eat World jellegzetes dallama, miután a top öt sláger közé került. Hirdetőtábla A 25 évvel ezelőtti debütáláskor a 100-as slágerlistán a Greye-hez ugrott, mint akit felnőttként szeretett.

„Ezt a hálószobámban rögzítettem az órák között egy kis fülkében, amit csomagolótakarókból és PVC-csőből építettem” – meséli az előadó. A Hollywood Reporter a filmhez nem módosított felvételről. Korábban soha nem adta elő a dalt, és lelassított előadásának eredetéről így nyilatkozik: „Emo voltam. Imádtam az egész zenei műfajt, de nem az a stílusom, hogy így énekeljek. És hegedűs vagyok, ezért beszéltem a produceremmel, és azt kérdeztem: „Mi lenne, ha hegedűhúrokat tennék fel?” Elküldte nekem a gitárszámot, és azt mondta: „Mi van, ha egy kicsit lelassítjuk, és a hangod nagyon lágy lesz?” Nagyon erős dal, és szeretem az üzenetet. Nagyon-nagyon klassz volt nőként énekelni.”

A dalszövegek így könyörögnek: „Csak kell egy kis idő, kislány, az út közepén vagy”, a dal a 2000-es években virágzó emo-rock szcénához kapcsolódik, a Jimmy Eat World pedig a „The Middle”-vel zárult, amikor tavaly a Coachellát játszotta. Viszont, Supergirlborítója széleskörű vitát váltott ki a közösségi médiában, aminek nem sok köze volt Greye előadásához vagy interpretációjához, de a rajongókra összpontosított, akik megkérdőjelezik a Milly Alcock címszereplője filmjének akciódús pillanatában megjelenő introspektív verziót. Természetesen magát a filmet is széles körben vitatták, a DC Studios társ-vezérigazgatója, Peter Safran megjegyezte, hogy a pénztárak megnyitása nem felelt meg a várakozásoknak.

Kelty Greye Anna Haas az Anna Haas Creative-tól

Arra a kérdésre, hogy milyen érzés volt, hogy dala ekkora figyelmet kapott, Greye azt mondja: „Előadóként csak annyit akarsz, hogy az emberek érezzenek valamit. Szóval, micsoda megtiszteltetés, hogy létrehozhattam valamit, ami sokféle érzést kelt az emberekben. Akár szeretted, akár utáltad, ha úgy távoztál, hogy éreztél valamit, az nagyon klassz: „Hűha – érzelmi választ adott.”

Az a tény, hogy a közösségi médiát használók eléggé elgondolkodtak a dal beillesztésével kapcsolatban, némi időbe telt, amíg Greye feldolgozta. „Eleinte kicsit szürreális volt” – ismeri el a választ. „Csak láttam, hogy a nevem felbukkan a dolgokon, és azt mondtam: „Ez vad”. De az első 24 óra után azt kérdeztem: „Tudod mit? Ez klassz. le vagyok maradva. Bármilyen érzést szeretnél, ez klassz.'”

Milly Alcock belépett Szuperlány. A Warner Bros. jóvoltából.

Greye megjegyzi, hogy a dal napjáig nem beszélhetett senkinek arról, hogy dala szerepelt a filmben. Szuperlány engedje el, és nem is sejtette, hogy ez lesz az utolsó tűledobás. „A dolgok mindig is vita tárgyát képezték” – mondja a dal elhelyezésének esetleges utolsó pillanatban történő megváltoztatásáról. Valójában Craig Gillespie rendező elárulta, hogy 45 dalt vettek fontolóra erre a kulcsfontosságú helyre. THR arról számolt be, hogy Cyndi Lauper „Girls Just Want to Have Fun” című számának feldolgozása közel járt a bólintáshoz. Greye hozzáteszi: „Amikor a film megjelent, dolgoztam, és még nem tudtam elmenni megnézni. És spoilereket láttam az interneten arról, hogy hol van a dal, ami őrültség.”

Greye élete még nem változott drámaian, aki továbbra is napi munkáját egy nashville-i ügyfélszolgálati telefonközpontban végzi. Bevallja, hogy a néppop énekes-dalszerzői vágyai feladása előtt állt, amikor megtudta, Szuperlányés most, miután nemrégiben megjelent Kísértet engemdebütáló, négy dalból álló EP-jén, amely eredeti dallamokat is tartalmaz egy Nina Simone-feldolgozás mellett, alig várja, hogy felfedezhesse, hová vezetheti még a zene.

„A kedvenc dolgom a világon a zene a filmben, ezért mindig is ez volt az álmom” – mondja Greye, aki reméli, hogy egyszer kapcsolatba léphet James Gunn producerrel, hogy megköszönje a lehetőséget, és megtudja, mitől volt kiemelkedő teljesítménye. Ami az énekét bemutató sorozattal kapcsolatos érzéseit illeti, hozzáteszi: „Élveztem a filmet, és egyszerűen azt hittem, hogy ez egy igazán csodálatos jelenet. Nagyon jó hallani benne a dalomat, de úgy gondoltam, hogy a karakterek számára erős.”