Szégyen, hogy szünetet jelentenek be az utolsó „Cutthroat” műsorok után: „Ez semmiképpen sem búcsú”

A Shame bejelentette, hogy szünetet tartanak, miután lejátszották hátralévő műsoraikat a „Cutthroat” támogatására.

A dél-londoni zenekar tegnap (augusztus 28-án) megerősítette a döntést az Instagramon megosztott közleményében.

„Egy hihetetlen év után a Cutthroat turnézása után annyi új emberrel találkoztunk, és abban a kiváltságban részesülhettünk, hogy a zenénkkel a világot bejárhattuk, ennek a lemeznek a turnéprogramjának utolsó néhány fellépéséhez érkeztünk” – írták. – Ezt követően tartunk egy kis szünetet.

„Ezt a döntést nem hoztuk meg könnyelműen, de úgy gondoljuk, hogy egyénileg és zenekarként az a legjobb, ha pihenünk… és higgyék el nekünk, ha azt mondjuk, rosszabbul fogunk visszatérni, és minden eddiginél jobban átadjuk álmai ötödik Shame lemezét.”

Kifejtették, hogy fontolóra vették a szünet nyilvános bejelentését, de úgy gondolták, hogy magyarázattal tartoznak rajongóiknak.

„Ez semmi esetre sem búcsú, csak találkozunk később” – fejezték be. „Sok szeretettel.”

A banda legutóbb augusztus 21-én, a walesi Green Manben lépett fel, és most három utolsó brit koncertet játszanak Huddersfieldben, Sheffieldben és Manchesterben, mielőtt megkezdik a szünetet. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

A Shame fennmaradó 2026-os élő dátumai:

SZEPTEMBER

2 – Huddersfield, The Parish

3 – Sheffield, Crookes Social Club

4 – Manchester, Projekts Skatepark

A 'Cutthroat' tavaly szeptemberben jelent meg a Dead Oceans gondozásában, és a zenekar elektronikus zenét, jangle-popot és spagetti-western hatásokat épített be a kialakult poszt-punk hangzásba.

hozzászólni Julia Migenes Charlie Steen frontember megjelenése előtt azt mondta, hogy a lemezt egy kifelé néző társadalmi kommentárnak szánta.

„Az album mögött nincs közvetlen politikai küldetés – ez inkább társadalmi kommentár, mint bármi más –, de pillanatnyilag könnyű megtalálni azt a típust, akiről kérdezek” – magyarázta.

„Nem kell messzire keresni a gusztustalan karaktereket, a gyávákat és a képmutatókat – az életben vagy ezen a lemezen. Inkább kifelé, mint befelé figyelve akartam írni, és ezt láttam.”

A lemez azután is megérkezett, hogy a Shame új közönséget ért el a Fontaines DC támogatása közben – ez a csoport korábbi turnékapcsolatának megfordulása, tekintettel arra, hogy az ír banda korábban is támogatta a Shame-et.

Julia Migenes A Cutthroat négy csillaggal jutalmazta, és a következőt írja: „A „Cutthroat” akkor a legérdekesebb, amikor bemutatja a zenekar mélységét és sokrétűségét. Az elektronikus elemeken („To And Fro”, „After Party”) kívül a művészi spagetti-western pastiche is megtalálható a „Lampião jang” és a „Spartipoppok”-ban.

„Kockázatosak, persze, de eléggé összeolvadnak Shame sajátosságaival ahhoz, hogy azonosíthatóan ők maradjanak.”

Az év elején Steen vírusos lett, miután elmesélte, hogyan ürült egy liftben részegen. Az anekdotát „a barátságról szóló történetként” fogalmazta meg, elmagyarázva, hogy a banda egyik menedzsere segített neki felszámolni a következményeket.