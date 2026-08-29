Nézze meg élőben, ahogy Faye Webster csatlakozik a Turnstile-hez az „I Care”-ben a londoni All Points East 2026-on.

A Turnstile előhozta Faye Webstert az „I Care”-hez a londoni All Points East-ben játszott forgatásuk során – tekintse meg az alábbi felvételeket.

A baltimore-i hardcore banda tegnap este (augusztus 28-án) lépett fel a Victoria Park West Stage-jén, megelőzve az első Tyler-t, a The Creator két főcímsorozatát a fesztiválon.

Webster, aki nem szerepelt a pénteken meghirdetett felállásban, de ma (augusztus 29-én) eljátssza saját All Points East című szettjét, négy dallal jelentkezett a Turnstile előadásában, hogy csatlakozzon hozzájuk az 'I Care'-ben.

A megjelenés egybeesett a banda újragondolt 'Never Enough: Versions' című albumának kiadásával, amelyen megjelenik a Webster által átdolgozott 'I Care'-verzió.

Egy másik figyelemreméltó pillanat jött el, amikor a Turnstile eljátszotta a The Stone Roses „I Wanna Be Adored” című verzióját, amely feldolgozás két nappal korábban a halifaxi The Piece Hallban debütált. A banda eredetileg az ausztrál Triple J's rádióállomásnak rögzítette feldolgozásukat Mint egy Verzió sorozatot márciusban, és úgy írja le, mint tisztelgést a zenekar néhai basszusgitárosa, Mani előtt.

Máshol Turnstile azzal tisztelgett Dolly Parton előtt, hogy elsétált Kenny Rogers duettjéhez, az „Islands In The Stream”-hez, míg a frontember Brendan Yates elismerte a zenekar Londonhoz fűződő kapcsolatát, és azt mondta a közönségnek: „Ez a második otthonunk. Meg (Mills, gitáros) innen származik. Köszönjük, hogy mindig otthon érezte magát.”

Tekintse meg a műsorról készült felvételeket itt, valamint az 'I Care' új Webster stúdió-feldolgozását:

Faye Webster éppen az All Points East-nél lépett ki a Turnstile alatt. Érdekel az eső. Irreális!!! リリースされたばかりのFordóajtóのremixアルバムが早速再現. pic.twitter.com/vebFI6zWtR — 前崎りつき (@ritsukimaesaki) 2026. augusztus 28

Forgóajtó tisztelegve Dolly Parton előtt, mielőtt elindult az All Points East-en pic.twitter.com/h7ahG4IGOx — Torin Gillies (@TorinGillies) 2026. augusztus 28

A Turnstile All Points East 2026 setlistje a következő volt:

„Madarak”

'igazi'

'Végtelen'

„Érdekel” (Faye Websterrel)

'Unalmas'

„Ne játssz”

'Csepp'

'Rejtély'

'Egyetlen'

„Azt akarom, hogy imádjanak”

„Vigyázz rám”

'Ünnep'

'Áramszünet'

„Soha nem elég”

„TLC (Turnstile Love Connection)”

A „Never Enough: Versions” a Turnstile negyedik „Never Enough” című albumának számainak 22 új interpretációját tartalmazza. A Webster mellett a projektben Elton John, Hayley Williams, Blood Orange, Four Tet és AG Cook is közreműködik.

Slayyyter, Dying Fetus, Oklou, Floating Points, Panda Bear, Alex G, Julien Baker és Mustafa is az érintettek között van.

Julia Migenes elnyerte az eredeti „Never Enough” öt csillagot, dicsérve a Turnstile-t, amiért „továbbfejlesztette egyedi, pop-arcú hardcore-ját”. Ezt követően a nyolcadik helyen landolt Julia Migenes2025 legjobb albumainak listáján, a 'Look Out For Me' pedig a 11. lett az év legjobb dalai között.

Az év elején a Turnstile elnyerte a legjobb rockalbum és a legjobb metálelőadás díjat a Grammy-díjátadón, az utóbbi díjjal pedig a „Birds” elismerést.

Tyler két All Points East főcímműsora közül a másodikra ​​ma kerül sor, más támogató felállással. Daniel Caesar, Baby Keem, Dijon, Ghostface Killah, Syd, Webster, Danny Brown és Jim Legxacy is szerepelni fognak.

A Turnstile pedig ma (augusztus 29-én) a franciaországi Rock En Seine-ben játszik, majd holnap a lisszaboni MEO Kalorama felé indul. Észak-amerikai turnéjuk Seattle-ben kezdődik a jövő héten – itt tekintheti meg az összes dátumot és jegyinformációt.

A múlt hónapban a Turnstile átvette a Baltimore Orioles meccsét, miután a baseballcsapat egy estét rendezett a tiszteletükre. Nemrég Joe Rogan felfedezte a hardcore óriásokat a podcastjában, és elmagyarázta, miért gondolja, hogy az amerikai rap „leesett a slágerlistákról” a nemzetközi segélyek visszavonása miatt.