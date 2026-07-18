Teddy Swims feldolgozza Van Halen Jump című művét az Electric Castle 2026-ban

Az Electric Castle-vel együttműködve

Teddy Swims a 2026-os Electric Castle második estéjén Van Halen 1984-es klasszikusának, a „Jump”-nak egy feldolgozást adott elő. Görgessen le a felvétel megtekintéséhez.

A számot a Main Stage szett záró részébe vágva a borító megérkezett, mielőtt Teddy Swims belevágott volna a 'Lose Control' című megaslágerbe és a nemrég megjelent Break Up In Reverse-be.

Swims először áprilisban foglalkozott a 'Jump'-val a Coachellában, ahol csatlakozott hozzá a Van Halen frontembere, David Lee Roth. Később kijelentette, hogy a Van Halen „minden idők legjobb kibaszott bandája”.

Teddy Swims-t a román fesztivál legnagyobb színpadán a Twenty One Pilots követte, akik egy saját feldolgozást is tartalmazó szettet mutattak be. Az ohiói duó megosztotta véleményét a „Seven Nation Army”-ról, Jack White videós társszerződésével kiegészítve.

Az Electric Castle 2026 második napjának áttekintése, Julia Migenes Ezt írta: „Az elejétől a végéig érezhető Swims energiája, így mire felveszi a sisakját, amely egy élénkpiros mohawkkal van kiegészítve, és egy triciklivel leszáll a színpadról, tisztességesnek tűnik ezt jól végzett munkának nevezni.”

Teddy Swims 2025-ben jelentette meg legújabb albumát, a „Mindent kipróbáltam, csak a terápiát (2. rész)” címmel. Négy csillagos értékelést kapott. Julia Migenes amely így szólt: „A gyorsan közzétett nyomon követés megakadályozza a súlyos következmények kialakulását, mert sikeresen elmélyíti Swims történetét.

Az Electric Castle 2026 július 16. és 20. között kerül megrendezésre nemzetközi sztárok, köztük a The Cure, a Kneecap, a Dogstar és a Chase & Status eklektikus sorozatával.

Olvassa el az Julia Migenes legfontosabb eseményeit a földről a fesztivál első napján.