28 éve mutatták be ezt a sci-fit és mostanra a műfaj megkerülhetetlen klasszikusa lett

2026.07.18.

Az a furcsa, amikor egy film csendben, évek alatt kinyílik, és egyszer csak megkerülhetetlenné válik. Akkor értjük meg, hogy nem divat volt, hanem irányváltás. Hogy nem zajos siker, hanem mélyen beépülő hatás. Vannak művek, amelyek nem kérnek helyet a kánonban, hanem felépítik azt.

Ilyen az Alex Proyas által rendezett, 1998-as Dark City, a magyar forgalmazásban Sötét város. Egy sötét, szürreális vízió, amely a film-noir nyelvét házasítja a metafizikus sci-fivel. Akkoriban félreértették, ma pedig sokan úgy tartják: „ez a film nem öregszik, csak mélyül”.

Egy sötét város, ami fényt gyújtott

A történet egy emlékeitől megfosztott férfi ébredésével indul. A város örök éjszakában lélegzik, utcák és terek hajnalban szó szerint átrendeződnek. Láthatatlan erők „hangolják” a valóságot, miközben a szereplők az identitásuk darabjait próbálják visszaszerezni.

A film egyszerre krimi és filozófiai rejtvény. Nem ad könnyű válaszokat, viszont kérdései kitartóak. „Ki vagyok, ha az emlékeim nem az enyéim?” – ez a csendes, kísértő kérdés húzza végig a cselekményt.

Miért lett megkerülhetetlen?

Mert a vizuális világát nem a CGI bűvészkedése, hanem a tudatos, szoborszerű díszlet- és fénykezelés teszi időtlenné.

díszlet- és fénykezelés teszi időtlenné. Mert témái – emlékezet, identitás, szabad akarat – ma még élesebben rezonálnak.

rezonálnak. Mert ritka a film, amely ennyire merészen elegyíti a noir-misztériumot és a nagy ívű, kozmikus tétet.

elegyíti a noir-misztériumot és a nagy ívű, tétet. Mert a későbbi alkotásokkal folyamatos párbeszédben áll, inspirál és árnyal.

Vizuális nyelv, ami beléd költözik

A képek nem pusztán szépek, hanem koncepciósak. A város olyan, mint egy mozgó labirintus. Az árnyékok és fények mintha saját szándékkal bírnának. A díszletek mélyen expresszionisták, de a ritmus modern és elektromos.

Minden beállítás arról beszél, hogy a valóság törékeny. Hogy a terek átírhatók, és amit igaznak érzünk, talán csak rend illúziója. „A város nem díszlet, hanem ellenfél” – mondják sokan, és ebben van valami rettegően igaz.

Identitás: amikor a memória a csatatér

A film központi témája a személyiség összeállása. Mi marad belőlünk, ha a múltunk kicserélhető? Ha a kötődések programozhatók, hol kezdődik a szabadság?

A karakterek útja nem a klasszikus hős felemelkedése, hanem a valóság lefejtése. Egyik réteg alól a másik bukkan elő, és minden új igazság újabb kérdést szül. „Az emlék nem bizonyíték, csak történet” – suttogja a film minden képével.

Rendezői változat: amikor a csend mesél

A később megjelent rendezői változat sokak szerint a film végleges formája. Kevesebb magyarázat, több sejtetés. A néző nem előre rágott információt kap, hanem teret a felfedezéshez. Így válik a történet valóban hipnotikussá.

Kritikusok évek múltán újraértékelték, és a filmet a korszak egyik csúcspontjának nevezték. Egy ismert kritikus így fogalmazott: „ritka, hogy egy ennyire merész film ennyire következetes legyen”.

Visszhang és hatás

A hatása nem csak a moziban, hanem a popkultúra széles mezején is érződik. Videojátékok városaiban, sorozatok fejezetstruktúrájában, és a modern sci-fik ambíciójában. Nem arról van szó, hogy mindenki másolta; inkább arról, hogy bátrabban kísérletezett.

A film megmutatta, hogy a nagyléptékű sci-fi lehet intim, hogy a kozmikus kérdések lehetnek személyesek. És azt is, hogy a világépítés nem csupán technológia, hanem ritmus, arány, és nagyon tudatos hallgatás.

Miért működik ma még jobban?

Mert a világunkban a memória már nem biztos. Algoritmusok ajánlanak múltat, képek cserélnek arcot, és a történeteinket mások írják. A film kérdései emiatt nem muzeálisak, hanem élesek. „Mi marad, ha kihúzzák alólunk a valóságot?” – ez ma már mindennapi érzés.

A Sötét város nem kütyükről szól, hanem a miértekről. Nem eszközöket fetisizál, hanem a szabad akaratot és a felelősséget. Ezért tud a huszonegyedik század közepén is provoszív lenni, miközben a tempója költői marad.

Hogyan nézd újra, hogy többet adjon?

Először engedd, hogy a képek elnyeljenek. Ne kapcsold be a magyarázat-üzemmódot. Figyeld, hogyan mozognak a terek, hogyan beszélnek a árnyékok. Aztán vedd észre, hol törik meg a város logikája. Mit titkol a csend, és mit mondanak a túl hangos pillanatok.

Végül tedd fel magadnak az egyszerű, de kellemetlen kérdést: ha valaki átírná az emlékeidet, te még mindig te lennél?

Maradandó, mert nem kényelmes

A film nem hízeleg, hanem kihív. Nem csupán történetet mesél, hanem helyzetbe hoz. Nézőként egyszerre vagyunk nyomozók, rabok és – talán – alkotók is. Ettől lesz ez a mű nem csupán kedvenc, hanem mérce.

„Az igazi klasszikus nem arra kér, hogy higgy neki, hanem arra, hogy nézz” – tartja a bölcsesség. És ez a sötét, mégis reményt szövő sci-fi pontosan ezt kéri. Megállni, figyelni, és lassan rádöbbenni: a legnagyobb csata mindig a fejünkben zajlik.