Tim Curryre emlékeztek Susan Sarandon, Carol Burnett, Rob Schneider, Luke Evans és mások: „A Bright Fierce Flame”

Hollywood gyászolja Tim Curry elvesztését.

A Rocky Horror Picture Show sztár 80 éves korában halt meg Los Angelesben – jelentette be szerdán régi menedzsere és barátja, Marcia Hurwitz. A halál okát nem közölték azonnal, de korábban 2012-ben súlyos agyvérzésen esett át.

Carol Burnett, aki Curry mellett szerepelt a filmben Annie mint Miss Hannigan (ő alakította a képernyőn látható testvérét), megosztott egy klipet az 1982-es filmből az Instagramon. Ezt írta: „Csodálatos időt töltöttünk együtt az „Annie”-n. Senki sem játszhatna jobban szerethető gonosztevőket, mint ő. Kedves barát volt. Boldog voltam, hogy megismerhettem őt.”

Luke Evans, a legutóbbi színész, aki Dr. Frank-N-Furtert alakította a Broadway-n, Curry szerepét a színpadon és az 1975-ös filmben alakította, tisztelgést adott az Instagramon. „Csak egy Tim Curry lesz” – írta Evans. „Erő volt, ragyogó, heves láng, kitűnő báj és gazdag énekhang, inspiráció volt számomra és sok ember számára az általa eljátszott szerepekben és a sokunkra gyakorolt ​​hatásban.”

Evans azt is elárulta, hogy a közelmúltban levelet írt Currynek a Broadway-show végén, ami augusztus 23-án ért véget. „Csak három hét volt hátra, mielőtt végleg leakasztottam volna a hálót és a sarkú cipőt, szerettem volna küldeni neked egy üzenetet. Bár soha nem találkoztunk, a kezdetektől részese voltál ennek az utazásnak. Minden színész, aki minden egyes beszélgetésbe belekezd Frankkel, azt érezte. éjszaka” – olvasható a levélben részben.

Susan Sarandon, a színésztársa a filmben Rocky Horror Picture Show filmben közzétett egy visszaemlékező képet kettejükről, a következő felirattal: „Milyen vicces, szexi, eredeti volt. De amit a legjobban szerettem benne, az a szívét szerette. Még kerekesszékhez kötötte is, továbbra is olyan édes és nagylelkű volt rajongóival. Köszönöm Timnek, hogy oly sokat jelentett sok embernek. Szeretlek, S.”

Curry Egyedül otthon 2: Elveszett New Yorkban Társszereplő, Rob Schneider, aki Cedricet, a szállodai csengőt alakította, míg Curry Mr. Hectort, a gyanús szállodai portást alakította, hosszasan tisztelgett. „A nagyszerű és csodálatos Tim Curry utolsó meghajlását tette meg” – írta az Instagramon. „Soha nem ismertem még egy színészt, aki többet tudott volna elmondani egy mindentudó vigyorral vagy felvont szemöldökkel, mint a csodálatos Tim Curry!”

Hozzátette: „A legtöbb színész ugyanúgy csinál egy jelenetet, és megpróbálja tökéletesíteni. Fiatal színészként megdöbbentett, hogy szemtanúja voltam, hogy Tim egy jelenetet 7 teljesen különböző módon csinál, és MINDEN FANTASZTIKUS! Megkérdeztem tőle, és nagyszerű ajándékot adott. Tim azt mondta: „Különböző választási lehetőségeket akarok adni a rendezőnek! Nem az én dolgom”, hogy melyiket választja! Akkor és ott ez mindent megváltoztatott számomra! Tim kedves és nagylelkű volt, hogy részt vegyen egy jelenetben. Izgatott voltam, hogy egy keretbe kerültem vele.”

Schneider a színész legemlékezetesebb szerepeit méltatta, és így fejezte be méltatását: „Tim, igazán megtiszteltetés volt ismerni téged!”

Az övé Nyom a népszerű társasjátékon alapuló 1985-ös film társszereplői is tisztelegtek. Michael McKean ezt írta az X-en: „A legutóbbi beszélgetésem Tim Curryvel az életről, a szerelemről és a nevetésről szólt. Az a zord fizikai állapot, amelyben találta magát, most véget ért, áldás. Áldásunk az volt, hogy Tim Curry volt az életünkben. RIP, barátom.”

Lesley Ann Warren két fotót osztott meg Curryvel az Instagramon, a képaláírásban pedig ezt írta: „Kedves bűntársam, a művészi mesterség zseniális, vidám, hisztérikusan vicces varázslója elhagyott minket. Hihetetlen öröm, hogy megoszthattam vele a hangszínteret, és egy ilyen mesteri tehetséggel foglalkozhattam. Imádtam őt. Áldd meg a vadságát, és szeretlek Timben.”

Josh Gad ezt írta az Instagram Story-jában: „Másik nap, egy másik legenda. Viszlát Tim. Köszönöm a hatalmas ajándékokat. Ugh.”

Csökkentse lelkesedését Jillian Bell színésznő megosztott néhány fotót Curryről az Instagramon, és ezt írta: „Le vagyok döbbenve. Ez az a személy, aki miatt szerettem volna színész lenni.”

„Az utolsó tíz perc Nyomcsak rajta múlott a befejezés, és minden képkockát felemésztett. Ez lett minden idők kedvenc filmem, és még mindig ebben a pozícióban marad” – tette hozzá. „Sokat adott nekünk a karrierje során. Megrémített minket benne, megnevettetett bennünket Nyom és Egyedül otthon 2beénekeltetett minket Annie és Rocky Horror Picture Show. A karrierje során vállalt kockázatok pedig egyedülállóak voltak. Egyszerre volt gyönyörű és furcsa, sötét és világos. És szerettem őt. Egyszer találkoztam vele, és pont olyan édes és pimasz volt, mint reméltem. El kell mondanom neki, mit jelentett nekem. Nem ismertem a férfit, de úgy érzem, hogy minden egyes fellépés adott belőle egy darabot, amit örökké dédelgetni fogok.”

Jennifer Tilly, aki Curryvel együtt szerepelt a 2005-ös vígjátékban Bailey milliárdja, több elismerését is közzétette X-en arról, hogy szeretett vele együtt dolgozni. „Ő egy komikus zseni volt és egy zseniális ember. Túl hamar elment” – írta részben.

Curry halálát egy nappal azután is bejelentették, hogy a country zene ikonja, Dolly Parton 80 éves korában meghalt. O'Shea Jackson Jr. tisztelgett mindkét sztár előtt, és ezt írta az X-re: „Rip Dolly Parton. Rip Tim Curry”.

Brooke Shields ugyanezt a megközelítést követte, és közzétett Curryről egy visszavágó videót Saturday Night Live, viccesen elmondta Eddie Murphynek, hogy felajánlották neki Shields szerepét A Kék Lagúna. „És micsoda megtiszteltetés lett volna Tim Currynek, hogy eljátssza a szerepemet Kék Lagúna. Egy másik legenda túl hamar elveszett” – írta a képaláírásként. „A Broadway & Film (mint a countryzene) soha nem lesz a régi.”

Olvassa el a további elismeréseket alább.