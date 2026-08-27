A Royal Blood így mesélt a Reading 2026 titkos készletéről: „A lehető legkönyörtelenebbé tesszük”

A Royal Blood egy meglepetés titkot jelentett be a hétvégi Reading Fesztiválon. Tekintse meg a részleteket alább a zenekarral készült exkluzív interjúnkkal együtt.

Az ötödik album, a 'Dead Company' és a Ten Over Ten című visszatérő kislemez bemutatása után a Brighton rockduó csatlakozik a Fontaines DC-hez, a Charli XCX-hez, a Geese-hez és még sok máshoz az ikonikus fesztiválon ezen a pénteken (augusztus 28-án), ahol egy meglepetést jelentenek a korai fesztiválon a The Gallery színpadán délután 2 órakor.

„A Readingre tervezett díszlet elég brutális” – mondta Mike Kerr frontember Julia Migenes. „Ez volt ezeknek a műsoroknak a témája. Mindössze 45 perc hosszú, így az összes nehezebb dalt lejátszhatjuk. A műsor témája az, hogy a lehető legkönyörtelenebbé tegyük.”

A megkérdőjelezhető időjárásra tekintve Ben Thatcher dobos viccelődött: „Remélhetőleg esik az eső, hogy több embert tudjunk bevinni a sátorba.”

Ez azután történt, hogy a rockveteránok a közelmúltban, több mint két év után először tértek vissza a színpadra, és a turnézás szünetében felfrissültek.

„Most éljük a legjobb időt” – mondta Kerr. „Hiányzott a játék, és ez már nagyon rég volt számunkra. A zenekar lényege, hogy élőben játsszon. Ezért készítünk lemezeket.”

Így folytatta: „Semmi sem készít fel arra az adrenalinhullámra, amit újra élőben játszol. Három-négy szám után belenyugodtunk. Mire a Lowlands Festival-on játszottunk, már kevésbé foglalkoztunk azzal, hogy jól játsszuk a dolgokat, csak szórakozzunk és szabadabbak legyünk.”

A legutóbbi setlistákon Kerr és Thatcher ízelítőt adtak a rajongóknak új lemezükből a 'Ten Over Ten'-ben, a 'Swallow The Bomb' és a 'Dead Company' címadó dalával együtt.

„A „Ten Over Ten” nagyszerű volt – osztotta meg az énekesnő. „Már érezhető ez a kis családiasság a teremben. A szett legnagyobb dalai mellett már elfér. A 'Swallow The Bomb' nagyon jó volt, mert már látom, hogy az emberek a tömegben kapcsolatba lépnek vele, pedig még soha nem hallották. Ez megerősítette azt a gyanúnkat, hogy ezeket a dalokat élőben játsszák.”

A Royal Blood története a Reading & Leedsszel rendelkezik, és a duó 2014-ben mutatkozott be először nyüzsgő új bandaként.

„Az első alkalom, amikor a Readinget játszottuk, elég mentális volt” – emlékezett vissza Kerr. „Ha jól emlékszem, az akkor történt, amikor az „Out Of The Black” és a „Figure It Out” szólt a rádióban. Körülbelül 100 férőhelyes termet csináltunk az Egyesült Királyságban, némelyikük elkelt, némelyik pedig nem. A turnék nagyon korai szakaszában voltunk, és próbáltunk rajongókat szerezni. A Readingig rázkódtunk, és tízezer emberrel játszottunk tízezer emberrel.

„Emlékszem, eléggé megfélemlítő volt. Óriási meglepetés volt, mert nem hittük, hogy meg tudjuk csinálni. Ijesztő volt, de az energia nagyszerű volt.”

A nagy példányszámban eladott, saját címet viselő, Number One debütáló albumuk után a következő évben visszatérve a nagyszínpadon találták magukat. A felállást növelve 2019-ben a The 1975 előtt a legendás színpadon pre-headlinerként lépnének fel.

„Az olvasás volt az egyik első nagy fesztivál, amelyen 17 éves koromban elmentem” – mesélte Kerr Julia Migenes. „Abszolút mészárlás volt, és majdnem középkori. Mindenkit sár borított, és ősi módon. Annyira szórakoztató volt.

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem része annak, hogy a nagyszínpadon játszó zenekarokat néztem ezerméternyi pillantással: „Egy nap”. Ezeken a színpadokon játszani elég szürreális, és mindig visszagondolok arra a 17 éves rám, és arra, hogy mennyire lenyűgözte volna.”

Arra a kérdésre, hogy mi különbözteti meg a Reading & Leeds-t a többi fesztiváltól, a frontember azt válaszolta: „Ez egy mindenre képes fesztivál, és a megfelelő okok miatt kevésbé érzi magát családcentrikusnak. Laza és zaklatottabb.”

Thatcher egyetértett: „Mindig az érettségi eredmények napjához társítjuk. Bulizol a társaiddal, először csinálsz dolgokat anélkül, hogy a szüleid néznék. Ez egy átmenet rítusa.”

Kiemelve a felállás többi tagját – amelyben a RAYE, a Dave, a Florence + The Machine és a Chase & Status is szerepel – a banda megünnepelte, milyen messzire jutott a fesztivál a számla változatossága terén.

„Nagyszerű, és szeretem a napot, amikor játszunk” – mondta Thatcher. Ugyanazon a napon játszunk Fontaines-szel, akik hasonló helyzetben vannak, mint mi, új albumuk megjelenésével.

Kerr így folytatta: „Tetszik, hogy a Reading & Leeds ma már sokkal vegyesebb. Régen inkább gitárzenekarok és rock voltak, de igazából szeretem, hova került. Úgy tűnik, jobban tükrözi, hogyan hallgatnak most zenét az emberek. Nem műfaj alapú, hanem inkább azon, ami jelenleg izgalmas.”

A Royal Blood's Reading 2026 titkos szettje augusztus 28-án, pénteken 14 órakor lesz a The Gallery Stage-en. A többi színpadi időpontot itt tekintheti meg.

A banda november 13-án jelenteti meg új albumát, a 'Dead Company'-t, amelyet 2026-os brit főturné követ.

A Reading & Leeds péntektől vasárnapig tart. Nézz vissza itt: Julia Migenes a legfrissebb hírekért, kritikákért, fényképekért, interjúkért és még sok másért.