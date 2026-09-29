Tokiói Filmfesztivál Mohammad Rasoulofot és Mipo O-t Kurosawa Akira-díjjal tüntette ki

A Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál Mohammad Rasoulof és Mipo O filmeseket tünteti ki Kurosawa Akira-díjával a jövő hónapban, 39. alkalommal megrendezett eseményen.

A japán mesterről elnevezett díjjal azokat a rendezőket ismerik el, akiknek munkája hatással volt a filmművészetre, és akiktől azt várják, hogy segítsenek a film jövőjének alakításában. 2022-ben 14 év kihagyás után újjáélesztették a Capcom támogatásával. A tavalyi címzett Chloé Zhao és Lee Sang-il volt.

Az idei kitüntetetteket Yoji Yamada és Lee Sang-il filmesekből, Akiko Ashizawa operatőrből és Shozo Ichiyama TIFF programigazgatóból álló bizottság választotta ki.

Rasoulof, Irán egyik vezető disszidens rendezője, jelenleg Európában száműzetésben él, megkapta a berlini Arany Medvét. Nincs Gonosz (2020), míg A szent magva Fig (2024) különdíjat kapott Cannes-ban, mielőtt Németország beadványaként nemzetközi film Oscar-jelölést kapott.

A bizottság a két filmet „humanista perspektívájuk miatt” emelte ki, amely még az elnyomást elkövetőket is hétköznapi állampolgárként ábrázolja. Emellett dicsérte Rasoulof „rendíthetetlen elkötelezettségét a kreatív kifejezés iránt a könyörtelen nyomás ellenére”.

„A Kurosawa-díj átvétele nagy megtiszteltetés számomra. Filmjei az emberi állapot és a válságos pillanatokban meghozott erkölcsi döntéseink mélyreható feltárása. Kurosawa dinamikus és érdeklődő vizuális történetmesélő volt, akinek az emberiségről, a természetről és a világról alkotott egyedi perspektívája tette munkáját tartós inspirációforrássá a moziban” – mondta Rasoulof.

O, egy japán származású, koreai származású filmes, debütált vele Sakais boldogsága 2006-ban. Kreditjei közé tartozik A Fény csak ott ragyog (2014), Japán abban az évben benyújtotta az Oscar-díját, és Jónak lenni (2015) egy együttes dráma, amely a gyermekbántalmazást, zaklatást és az emberi kapcsolatokon keresztül e körök megszakításának lehetőségét vizsgálja.

Kilenc évnyi játékfilmes szünet után visszatért Két világban élni (2024), egy családi dráma, Ryo Yoshizawa főszereplésével a siket szülők halló fia, akinek a függetlenség iránti vágya megnehezíti kapcsolatát anyjával. A legújabb, Hogy merészelsz? (2025) komikusabban közelíti meg a gyermekkort, követve három általános iskolás diákot, akiknek bimbózó környezeti aktivizmusa – keverve az osztálytermi rajongással – nem kívánt következményekhez vezet.

A kiválasztási bizottság méltatta „sokoldalú perspektíváját a társadalom peremén élő egyénekről”, és azt, hogy kerüli a „jó és a rossz egyszerű lencséjét”, ugyanakkor kiemelte a gyermekelőadókkal végzett munkáját.

„Hatalmas hálával és mély alázattal tölt el, hogy ilyen rendkívüli megtiszteltetésben részesültem rendezői debütálásom 20. évfordulóján” – mondta O. „A Shindo Kaneto-díj 2010-es elnyerése létfontosságú támogatást nyújtott ahhoz, hogy továbbra is filmeket készíthessek. Habár lassan haladtam, a Kurosawa Akira-díj elérése olyan szerencsés csapás, amitől igazán átélhetem, milyen boldog filmes utazáson mentem keresztül. Ez az elismerés egyáltalán nem az enyém. Szívből jövő köszönetemet fejezem ki az összes szereplőnek és tagnak, akikkel a színházba léptem kiválasztási bizottság – Yamada Yoji rendező vezetésével –, aki felfedezte a filmjeimet.”

Tokióban a Kurosawa 4K restaurációit is levetítik Sanshiro Sugata (1943) és Ikiru (1952), Charles Chaplin mellett A Cirkusz (1928) és Abbas Kiarostamié Hol van a Barát háza? (1987).

Külön a fesztivál neve Alice határvidéken Hayato Isomura színész, az Etikai Filmdíj zsűrijének elnöke. A 2023-ban a Sumitomo Corporationnel közösen indított díjat olyan filmek elismeréseként ismerik el, amelyek olyan társadalmi problémákkal foglalkoznak, mint a környezetvédelem, a szegénység és a diszkrimináció. A TIFF Student PR csapatának három tagja csatlakozik Isomurához a zsűriben.

A jelöltek brazilok Amadeo és a hipotetikus új világa német-ukrán jellemző Ritkán ébredek fel álmosan és Ausztráliáét Idő és dagály. A díjátadó ünnepséget és az Isomurával való beszélgetést november 2-án tartják.

„Ma hatalmas mennyiségű információt szívunk fel másodpercek alatt egy kis képernyőn keresztül. Gyakran úgy érzem, beleesünk abba a csapdába, hogy azt hisszük, hogy valamit azonnal megértünk, és folyamatosan gyors válaszokat keresünk. Ha azonban tudatosságunk és a társadalmi problémák megértésének elmélyítéséről van szó, akkor ezeknek a válaszoknak a megszerzésének folyamata az, ami igazán számít” – mondta Isomura. „A mozi egyedülálló erővel rendelkezik, hogy megállítsa rohanó tempónkat, lehetővé téve, hogy mások életén és érzelmein keresztül átéljük ezt a folyamatot. Elkötelezett vagyok amellett, hogy az egyes filmesek filmjébe szőtt gondolatokat, reményeket és kívánságokat mélyen a szívembe veszem, és mindenkivel együtt elmélkedjek róluk.”

A 39. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál október 26. és november 26. között zajlik. 4, a TIFFCOM piac október 28-30.