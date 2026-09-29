Nézze meg a The Strokes-os Nick Valensi-t, aki csatlakozik Jack White-hoz a Hollywood Palladium különleges vendég gitárosaként

A The Strokes gitárosa, Nick Valensi tegnap este (szeptember 28-án) csatlakozott Jack White-hoz, mint „különleges vendég” gitáros a Hollywood Palladiumban – nézze meg az alábbi felvételeket.

White a 2026-os észak-amerikai turné részeként az első két egymást követő éjszakát játszotta Los Angelesben, amikor Valensi meglepetésszerűen fellépett.

A show felvételein a Strokes gitárosa White és turnébandája mellett játszik, White később megosztott klipeket az együttműködésről, és Valensit „különleges vendég” gitárosként számláztatja.

Tekintse meg az alábbi felvételeket:

Rengeteg történelem van White és a The Strokes között. White még 2002-ben csatlakozott a New York-i bandához, hogy gitárszólót játsszon a 'New York City Cops'-ban a Reading Fesztiválon bemutatott főcímeik során, miután korábban ugyanilyen vendégszerepelt velük New Yorkban.

Abban az évben White azt is felfedte Julia Migenes hogy a The White Stripes és a The Strokes megbeszélték egy osztott, hét hüvelykes kislemez kiadását, bár a tervezett kiadás soha nem valósult meg.

Valensi White-val való megjelenése különösen figyelemre méltó, mivel jelenleg elveszi az idejét a The Strokes élőben való fellépésétől.

Májusban a banda indoklás nélkül bejelentette, hogy a gitáros „átmeneti szünetet” tart 2026-os világkörüli turnéjáról.

„Nick átmeneti szünetet fog tartani a tervezett turnén, de alig várjuk, hogy visszatérjen” – mondták akkor.

Valensi távollétében a Longwave gitárosa, Steve Schiltz, aki a banda régi barátja volt New York-i koraik óta, tölti be.

A következő hónapban Julian Casablancas megnyugtatta a rajongókat, hogy Valensi „hamarosan visszatér”, bár visszatérésének dátumát még nem jelentették be.

Valensi hiányzott a The Strokes legutóbbi észak-amerikai koncertjeiről, beleértve a hetedik, „Reality Awaits” albumot támogató fellépéseiket. A rekord júliusban érkezett meg és négy csillagot kapott tőle Julia Migenesamely dicsérte a zenekart, hogy „élőbben és bezártabban szólalnak meg, mint az elmúlt években”.

A The Strokes a jövő héten elhozza a „Reality Awaits” turnéját az Egyesült Királyságba és Európába, ahol több mint 20 év után először mutatkozik be az Egyesült Királyságban és Írországban. A Fat White Family és Alex Cameron támogatást kap a futam során. Keresse meg a fennmaradó jegyeket itt.

White eközben júliusban kiadta hetedik szólóalbumát, a „Frozen Charlotte”-t, és számos vendég csatlakozott hozzá legutóbbi élő randevúi során.

A nyár elején a The Black Crowes-tag Chris Robinson csatlakozott hozzá Chicagóban Free I'm A Mover című számának feldolgozásához, míg White lánya, Scarlett három dalban csatlakozott hozzá a basszusgitáron Brooklynban.