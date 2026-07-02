Tom Hanks vezette Baseball-film, a „The Comebacker” 2027 nyári bemutatója

Tom Hanks hamarosan megjelenő baseballfilmje készen áll a földre.

A Sony Pictures szerdán jelentette be, hogy várhatóan megjelenik A Comebacker moziban 2027. július 30-án. Hanks a Marielle Heller által irányított film főszereplője saját forgatókönyvéből, amely Dave Eggers 2024-es, azonos című novelláját adaptálja.

A Comebacker Hanks főszereplője egy dobóedző, akinek az élete drámaian megváltozik, miután a dombon állva egy eltalált labdával fejbe vágják.

A projektet a Playtone és Leah Holzer készíti a Major League Baseball-lal együttműködve.

A Comebacker július végén kerül a mozikba, ami éppen az MLB-szezon tipikus felénél esik, ahogy a zászlóversenyek tovább melegednek.

Hanksnek már van egy klasszikus baseballfilmje, hiszen Geena Davis, Madonna, Lori Petty és Rosie O'Donnell mellett szerepelt a szeretett 1992-es filmben. A saját Ligája. Hanks Jimmy Dugan menedzsert alakította Penny Marshall rendező 1940-es évekbeli ódájában az All-American Girls Professional Baseball League-ről.

Ebben a filmben, amely hasonlóan júliusban került a mozikba, Hanks a következő szöveget adja: „A baseballban nincs sírás.” Az AFI legjobb filmidézeteinek listáján az 54. helyre került.

Heller legutóbb 2024-ben rendezte Amy Adamst Éjszakai kurva. Egyéb rendezői alkotásai közé tartozik Egy tizenéves lány naplója, Meg tudsz nekem bocsátani valaha? és Egy szép nap a környékenutóbbiban Hanks a néhai Fred Rogerst alakítja.

A kétszeres Oscar-díjas előadó, Hanks visszatért Woody megszólaltatására az animációs slágerben Toy Story 5 ami most a mozikban van. Legutóbbi jellemzői közé tartozik A föníciai rendszer és Itt.