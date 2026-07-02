Mick Jagger elmondja, hogy „az utóbbi időben Sam Fender pillanataimat élte át”, és „kiválónak” tartja a „People Watching” című filmet.

Mick Jagger elárulta, hogy rajongója Sam Fendernek, és a „People Watching” című albumát „kiválónak” minősítette.

A Rolling Stones frontembere beszélgetett Julia Migenes a zenekar új albuma, a „Foreign Tongues” megjelenése előtt, amely július 10-én érkezik – rendeld meg itt.

Arra a kérdésre, hogy milyen fiatal előadókat hallgatott a közelmúltban, Jagger azt mondta: „Mostanában átéltem Sam Fender-es pillanataimat, mert sok cuccát szeretem. Az a „People Watching” album lenyűgöző volt. Igen, azt hittem, hogy az album kiváló volt, a korábbi cuccok tetszettek, tudod, a „Seventeen Going Under”, vannak jó dolgok azon az albumon.”

„Mindig ugyanaz, amikor először hallasz dalokat” – folytatta. „Csak az általános hangulat, majd a groove. Ez rockzene, tudod, de a dalaiban jó refrének vannak – ami a játék része. Szerintem sok szöveg is nagyon érdekes, és tükrözi a felnőttkori tapasztalatait.”

Jagger azt is megjegyezte, hogy Fender írása kezdett túllépni a munkásosztályi témákon, amelyek segítettek meghatározni korai anyagát.

„Nyilvánvalóan nagyon pop-orientált” – mondta. „Nem csak munkásosztálybeli dalokat ír, hanem a dal, amit Olivia Deannel készített, nagyon sikeres volt.”

Ezt követően a „Crumbling Empire”-t a „People Watching”-ból kiemelte, mint „lírailag érdekes”.

Julia Migenes azt mondta Jaggernek, hogy Fender megfelelő vendége lehet egy jövőbeli Stones-shownak, talán a „Tumbling Dice”-ben. „Igen, erre nagyon jó lehet” – válaszolta Jagger.

A Fender 2025 februárjában adta ki a „People Watching”-t, a 2021-es „Seventeen Going Under” után. Egy négycsillagos értékelésben Julia Migenes Az albumot „Reflexiós, elemző és sebezhető”-ként jellemezte, és így zárta: „Minden egyes számhoz érzékenyen közelít, miközben visszatekint eddigi életére – talán még a bűntudat sejtelmével is –, és azon töpreng, ki lehet a következő.”

Az album 2025-ben elnyerte a Mercury Prize-t, a Fender később a Music Venue Trustnak adományozta 25 000 GBP-os nyereményét.

Jagger megjegyzései azután érkeztek, hogy a közelmúltban számos fiatalabb előadóról beszélt, akiket hallgatott, köztük Geese-t, akit „nagyon kísérletezőnek” emlegetett, és Rosalíát a „Lux” „konceptuális” albumáért.

A Rolling Stones eközben a 'Rough And Twisted', az 'In The Stars', a 'Jealous Lover' és a 'Divine Intervention' kislemezekkel bemutatta a 'Foreign Tongues' előzetesét.

hozzászólni Julia Migenes Paul McCartney lemezen való megjelenésével kapcsolatban Jagger azt mondta, hogy „nagyon könnyű” együtt dolgozni az egykori Beatle-lel, aki basszusgitáron játszik a „Covered In You”-ban.

Robert Smith is szerepel a „Divine Intervention”-ben, bár a The Cure frontembere kezdetben visszautasította a lehetőséget, hogy együttműködjön a bandával, mert „nem volt igazán felkészülve rá”.

A Stones egy hatrészes podcast sorozatot is elindított, Nyelveken beszélaz album készítésének felfedezését.

Jagger a közelmúltban kedvenc Rolling Stones albumai közé sorolta a 'Sticky Fingers', 'Beggars Banquet' és 'Hackney Diamonds'-t is, miközben kedvenc dalai közé sorolta a 'Sympathy For The Devil', a 'Start Me Up', az 'Angie' és a 'Honky Tonk Women'-t.