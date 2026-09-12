Toronto: A bennszülött rendezők rugalmasabbá teszik a művészetet nagyobb költségvetésű filmekkel

A kanadai kormány és az ipar finanszírozóinak évek óta tartó kezdeményezése az őslakos filmesek történelmi közeli felvételéhez vezetett az idei Torontói Filmfesztiválon.

„Amit látunk, az a folyamatos lendület, amely valós, és csak növekszik a filmkészítés sokszínűségében és maguknak a (bennszülött) filmesek sikerében” – mondja Kerri Swanson, az Indigenous Film Office (ISO) vezérigazgatója. A Hollywood Reporter miután szervezete nyolc First Nations filmkészítőt segített finanszírozni az idén a TIFF-en bemutatott filmekkel.

Ezek közé tartozik Cody Lightning jégkorongdrámája Bekenni a pengéket, Marie Clements Los Angelesben játszódó drámája Hogy állunk, Alexandra Lazarowiché Turtle Island RAP és Nyla Innuksuké Dél szívében.

A kanadai szövetségi kormány finanszírozása kulcsfontosságú volt az Első Nemzetek filmkészítőinek finanszírozására irányuló folyamatos erőfeszítések támogatásában, beleértve a korábbi évtizedeknél magasabb filmköltségvetést, valamint az őslakos és nem őslakos kanadaiak közötti megbékélést a történelmi rasszizmus és igazságtalanságok után. „Arról van szó, hogy a bennszülött népek a te hangoddal és gyakran a te nyelveden mondják el a történeteidet, és ez nélkülözhetetlen az őslakos kultúra szépségének bemutatásához” – mondta Marc Miller, a kanadai identitás- és kulturális miniszter szombat délelőtt egy TIFF-eseményen, amelynek az ISO házigazdája volt.

Gail Maurice, aki tavaly a TIFF-en volt második nagyjátékának világpremierjén, Vérvonalak, egy Métis azonos nemű románcról, amelyet Dana Solomon színész vezetett, kitart amellett, hogy az ISO-támogatás kulcsfontosságú volt rendezőként való elindításához és fenntartásához, beleértve a debütáló filmjét is. Rosie. „Az ISO már pályafutásom kezdete óta támogatott. Nélkülük nem hiszem, hogy elkészítettem volna az első játékfilmem” – mondja Maurice THR.

Hozzáteszi, hogy a bennszülött filmesek legendák által vezérelt történetmesélése megkívánja a kanadai ipar finanszírozóitól és forgalmazóitól, hogy ismerjék az Első Nemzetek különböző kulturális hátterét és közösségeit Kanada-szerte, partoktól partig. „Megvannak a saját meggyőződéseink, és a világ nagy része azzal köt össze bennünket, hogy mire emlékeznek a westernfilmekből. Sokkal többen vagyunk ennél, és ezt a reprezentációt látjuk a TIFF filmjeiben” – tette hozzá Maurice.

A kanadai bennszülött filmesek éves finanszírozása számos területen kínál támogatást, a forgatókönyv-fejlesztéstől a nagy filmfesztiválok támogatásáig, például Torontó, Cannes és Berlin. Az ISO Swanson rámutat az amerikai partnerekkel való fokozott együttműködésre, mint pl Foglalási kutyák, a Taika Waititi és Sterlin Harjo által készített ifjúkorú sorozat, amelyben egy teljesen bennszülött főszereplő és kanadaiakból álló kreatív csapat szerepelt.

„Közös kapcsolataik vannak, közös történelmük van, és az (amerikai-kanadai) határ önkényes a Teknős-sziget őslakosai számára” – érvel Swanson. „Természetes a közös munka iránti vágy, és a határokon átnyúló együttműködés olyan dolog, amit az ISO a kezdetektől fogva szorgalmazott, és egy olyan rugalmasságért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ne csak Kanadában dolgozzunk együtt a határon túl.”

A Torontói Filmfesztivál szeptember 20-ig tart.