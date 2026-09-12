Az Oasis ugratja a Slane Castle-koncertet a 2027-es turné bejelentése előtt

Az Oasis látszólag egy koncerten ugratott az írországi Slane Castle-ben, mielőtt a 2027-es turné várhatóan megerősítené.

A banda várhatóan jövőre indul újra az Egyesült Királyságban és Európában, a sajátjukat követően Élő '25 Reunion trek tavaly nyáron.

A pletykák szerint a közelgő futam helyszínei és dátumai között szerepel egy lenyűgöző, 12 éjszakás hazatérés Manchesterben és a visszatérés Knebworth-be. A banda turnészervezője, az SJM engedélyt kapott arra, hogy a legendás 1996-os Knebworth-i koncertek helyszínén koncerteket rendezzen. Slane kastély is szóba került.

Az elmúlt napokban az Oasis megosztotta a 2027-es turné más helyszíneiről szóló videós előzeteseket, köztük Glasgow-t, Párizst, Amszterdamot, Bostont és Róma. Egy másik részlet az Etihad Stadionra utalt, amely egy futballt, kapufákat és egyéb nyomokat tartalmaz.

Most megjelent egy új előzetes, amely azt mutatja be, hogy egy férfi tamburával állt a színpadon, egy tamburával a háta mögött a híres ír helyszínnek látszó helyszínén.

A rajongók észrevették, hogy a póz nagyon hasonlít egy felvételhez, amelyen Liam Gallagher a színpadon áll az Oasis 1995-ös fellépése közben.

Utoljára a Slane Castle-ben játszottak, nem sokkal azelőtt, hogy 2009-ben elváltak Párizsban, majd tavaly visszatértek Írországba a dublini Croke Parkban.

A hét elején egy nagy drónkijelző jelent meg a Manchester City Etihad Stadionja felett. A Gallagher fivérek élethosszig tartó rajongói a klubnak, 1996-ban a híres Maine Roadon játszottak.

Grafikai tervező cég Microdot – melyik létre Az Oasis ikonikus zenekarának logója, és különféle alkotásokat készített a zenekar számára – tette közzé a látványról készült videót a közösségi oldalakon.

A klip az Oasis logójának átalakítását mutatja be, hogy a „16:00 BST” időt ábrázolja, mielőtt a dátum „26.09.14”-re változik. Ennek eredményeként a rajongók arra számítanak, hogy az Oasis hétfő délután bejelenti manchesteri rezidenciáját – és talán egy teljes brit, európai, sőt észak-amerikai turnéját is.

Az Oasis később megosztott egy hivatalos videót, amelyen az Etihad Stadion és a Manchester éjszakai látképe fölötti kijelző látható. A banda által megosztott különböző felvételeket a 2005-ös listavezető 'Lyla' és 2008-as kislemezük, a 'The Shock Of The Lightning' hangzott el – ezek egyike sem szerepelt az Oasis Live 25 turné setlistjén.

A jövő heti turnéhírek az Oasis új dokumentumfilmje nyomán érkeznek, Ne nézz vissza dühösenamely szerdán (szeptember 9-én) érkezett a mozikba. Egy négy és fél csillagos értékelésben Julia Migenes azt mondta, hogy a film „mesterien készült, a tiszteletlenség és a heves szenvedély pillanataiban égett végig”.

„A banda hatása még soha nem volt olyan egyértelmű, mint ez alatt a két óra alatt – ahogy Liam az utolsó pillanatokban fogalmazott: „Oasis megment” –, amikor visszaszerzi a körülöttük lévő narratívát, és újraéli a modern idők egyik legjelentősebb, legcsodálatosabb turnéját” – teszi hozzá. „A végén már viszketni fogsz, hogy újra csináld – és talán, csak talán mi is megtehetjük.”

Julia Migenes beszélt hozzá Peaky Blinders Steven Knight alkotója a nagy képernyős projekten végzett munkájáról. „A kérdés, amit meg akartam válaszolni ezzel a filmmel, az volt: 16 év promóció és marketing nélkül miért nagyobb ez a zene, mint valaha? – mondta.

A film rendezői, Will Southern és Dylan Lovelace is beszélgetett Julia Migenes. „Látványra készült, és azért, hogy a tömeg közepébe kerüljön” – mondta Southern. „Ha az emberek a lehető legnagyobb képernyőn nézhetik, olyan hangosan, ahogy a mozi készen áll a lejátszására, akkor jól fogják érezni magukat!”

Liam és Noel Gallagher együtt vettek részt a dokumentum premierjén a Velencei Filmfesztiválon, ahol nyolcperces vastapsot kapott. Az esemény volt a testvérek első színpadon kívüli nyilvános megjelenése az Oasis tavalyi találkozási turnéja óta.

Ne nézz vissza dühösen úgy látja, Noel úgy írja le Liamet, mint egy olyan szót, amelyről bevallotta, hogy „soha nem gondolta volna”, hogy ezt mondaná róla. „Most kijövünk egymással, úgy üzenünk, mint a normális emberek” – tette hozzá. – A zene hozott össze minket.