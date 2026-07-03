További információk Taylor Swift és Travis Kelce esküvői vendéglistájáról és menetrendjéről, amikor a pár 26 millió dollárt adományozott jótékonysági szervezeteknek, Zohran Mamdani, New York-i polgármester pedig elárulja kedvenc dalait.

Kiderült Taylor Swift és Travis Kelce esküvői menetrendje, több mint 1000 vendégre számítanak a Madison Square Gardenben.

A pár, aki tavaly augusztusban jelentette be eljegyzését, a hírek szerint a hétvégén a New York-i helyszínen ünnepli az esküvőjét, a város engedélyével. Associated Press felvázolja a nagy horderejű esemény menetrendjét.

Az engedély szerint körülbelül 100 vendégnek kellett megérkeznie a Madison Square Gardenbe tegnap este (július 2-án) 18:30-kor egy „buli előtti ünnepségre”, ami egy meghitt próbavacsora volt.

A főverseny ezután a tervek szerint ma (július 3-án) helyi idő szerint 17 órakor kezdődik, és szombaton hajnali 4-ig folytatódhat. A feljegyzések szerint az ünnepség akár 1000 embert is befogadhat.

A teljes utcalezárásnak is életbe kellett volna lépnie egyik napról a másikra, lehetővé téve a legénység számára, hogy az arénán kívül egy „áthajtósátrat” és egy külön „bejárati sátrat” állítsanak fel. A helyszínt körülvevő több háztömböt várhatóan péntek délutántól lezárják a járművek elől, miközben a Penn Station megközelítését is erősen korlátozzák.

Számos híres vendéget láttak már New Yorkban a ceremónia előtt. Selena Gomez, Jack Antonoff, Rachel Antonoff, Lena Dunham, Gigi Hadid, Bradley Cooper és Swift régi barátja, Ashley Avignone azok között volt, akik állítólag a próbavacsora felé tartottak.

Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen és Travis Kelce közeli barátja, Aric Jones is részt vett az esküvő előtti eseményen.

A vendéglistához kapcsolódó további nevek között szerepel Graham Norton, Greg James, Suki Waterhouse, Adam Sandler, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, a Haim nővérek és a szintén várhatóan fellépő Stevie Nicks. Harry Styles állítólag meghívást kapott, de nem tud részt venni a londoni Wembley Stadionban tartott bemutatói miatt.

Swift korábban arról beszélt, hogy egy nagy esküvőt szeretne egy megjelenés közben A Graham Norton Show tavaly ezt mondta: „Tudom, hogy szórakoztató lesz tervezni, mert szerintem csak azok az esküvők stresszesek, ahol kis összeg van, és az emberek a buborékon vannak. Nem fogok ilyet csinálni.”

A legfrissebb jelentések azt követően érkeztek, hogy Swift és Kelce a hét elején 26 millió dollárt (19,5 millió font) adományozott 20 jótékonysági szervezetnek az Egyesült Államokban.

Az adományok között szerepelt élelmiszerbankoknak, gyermekkórházaknak, oktatási programoknak, állatjóléti jótékonysági szervezeteknek és zenei szervezeteknek szánt ajándékok, köztük a City Harvest, a Food Bank For NYC, a New York Cares, a Los Angeles-i Regionális Élelmiszerbank, a Harvesters – The Community Food Network, a nashville-i üzlet, a Rhode Island Community Food Bank, a Feeding Grafaination, az ASP és a Dolmagly America. Iskolák.

A New York-i székhelyű Education Through Music, Answer The Call, Musical Mentors, After-School All-Stars, az MSK Kids at Memorial Sloan Kettering Cancer Center és a Hassenfeld Children's Hospital (NYU Langone) jótékonysági szervezetek is szerepeltek a nevezett szervezetek között.

Az esküvőt Zohran Mamdani New York-i polgármester is kommentálta, akinek hivatala megerősítette, hogy a „Speciális esemény az MSG-nél” engedélyt jóváhagyták július 1-jén, szerda este.

Mamdani nem volt hajlandó további részletekbe bocsátkozni a városnak az eseményben betöltött szerepével kapcsolatban, bár egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón viccelődött: „Ha véletlenül a Madison Square Gardenben házasodsz össze, akkor bent maradsz, és nyugodt maradsz.”

A polgármester ezen a héten a Swift-beszélgetésbe is belehajolt azzal, hogy felfedte kedvenc Taylor Swift dalait. New York Timeslistája többek között a következőkkel: „Only The Young”, „Love Story”, „My Tears Ricochet”, „Cruel Summer”, „Delicate” és „I Know Places”.

A hét elején arról számoltak be, hogy Swift és Kelce esküvői meghívói állítólag NDA-kkal érkeztek a pletykák szerint a Madison Square Garden esküvői esküvője előtt.

Swift tavaly októberben jelentette meg legújabb albumát, a The Life Of A Showgirl-t Julia Migenes három csillagot adva neki, és a következőt írta: „Menekülést keresni nem bűn, de a legjobb popzene életnek vagy halálnak érzi magát.”