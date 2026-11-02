Turnstile visszautasította a lehetőséget, hogy a Metallicával turnézzon

James Hetfield frontember szerint a turnstile visszautasította a meghívást, hogy turnézzon a Metallicával.

A metal legenda elárulta, hogy bandája megkereste a baltimore-i hardcore csapatot, hogy útközben csatlakozzanak hozzájuk, de ők elutasították a lehetőséget.

A SiriusXM rádióműsorának legutóbbi epizódjáról beszél Riff életHetfield azt mondta: „Szerettük volna őket turnéra vinni, és nemet mondtak. Már egyedül is jól csinálják.”

Az elutasítás ellenére tele volt dicsérettel a Turnstile-ért és az élő fellépéseikért.

„De ember, micsoda hangulatot hoznak. Annyira szórakoztatóak. Menj el, nézd meg őket játszani, ha tudsz” – folytatta. „Mint sok-sok banda, ők is remekül szólnak a lemezeiken és a felvételeiken, de ember, ha élőben látja őket, teljesen megérti.”

Hetfield hozzátette: „Egy kicsit lógtunk velük. Szuper jó srácok, szuper szórakozás. Van egy lány a bandában, aki most játszik, ami jó móka.”

Ez utóbbi megjegyzés Meg Mills brit gitárosra utalt, aki 2023-ban csatlakozott a Turnstile turnésorához.

A Metallica frontemberének a Turnstile iránti rajongása nem újdonság. Még 2024-ben figyelték fellépésüket a norvég Tons Of Rock fesztiválon a Judas Priest Rob Halfordja mellett.

Az elutasított felkérés a Turnstile figyelemreméltó sikeres időszaka közepette érkezett, akik 2025 júniusában kiadták negyedik stúdióalbumukat, a „Never Enough”-t.

Julia Migenes öt csillaggal jutalmazta a lemezt, dicsérve a „ragyogó, különc” hangzást és a zenekar hajlandóságát a hardcore határainak feszegetésére.

A csapat ezt az év elején követte a „Never Enough: Versions” című albummal, amely az album újragondolása Elton John, Hayley Williams, Blood Orange, AG Cook és mások közreműködésével.

A múlt hétvégén a banda egy hatalmas ingyenes koncertet adott a washingtoni National Mall bevásárlóközpontban, és a becslések szerint 60 000 rajongót vonzott a Washington Monumenthez.

Az észak-amerikai turnéjukat lezáró show több mint 220 000 dollárt (165 000 GBP) gyűjtött össze humanitárius erőfeszítésekre Palesztinában, Szudánban és Libanonban.

A zenekar a mainstream elismerésben is részesült, a 2026-os Grammy-díjátadón elnyerte a legjobb rockalbum díjat a „Never Enough” és a „Birds” legjobb metal előadásáért.

Mindeközben a Metallica dátumokat játszott az 'M72' világkörüli turnéján, amely 2023-ban kezdődött a '72 Seasons' című albumuk támogatására.

Az év elején útra hozták a Knocked Loose-t az egyesült királyságbeli és európai stadionbemutatóikra, többek között Dublinban, Glasgow-ban, Cardiffban és Londonban.

Jelenleg a „Life Burns Faster” rezidenciájukat adják a Las Vegas-i Sphere-ben, és már bejelentették további észak-amerikai stadiondátumokat 2027-re.

A Metallicához csatlakozik a Limp Bizkit és az Avatar, május 8-án Vancouverben, majd az Egyesült Államokban és Kanadában júniusig.