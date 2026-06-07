Underscores slágerek a „nőgyűlölő” houstoni helyszínen, Meow Wolf

Underscores a houstoni helyszínen, a Meow Wolfban ütött ki néhány órával a fellépése előtt, és „nőgyűlölőnek” nevezte őket.

A hiperpop zenész és egykori Julia Migenes borító sztár, igazi nevén April Harper Grey, jelenleg az Egyesült Államokban dolgozik, hogy támogassa harmadik stúdióalbumát, az 'U'-t, amely márciusban jelent meg.

Szombat este a turné Houstonba érkezett a Meow Wolf bemutatójára, de a bemutató előtt belépett az Instagram Stories oldalára, hogy elmagyarázza a rajongóknak, hogy olyan okok miatt, amelyekről azt mondta, hogy rajtunk kívül álló okokból nem fogja tudni elhozni a helyszínre a szokásos szintű produkciót.

„Teljes nyilvánosságra hozatal” – írta. „Ma este nem lesz teljes produkciónk, mivel a helyszín nem tud befogadni. Őszintén szólva nagyon nehéz volt velük dolgozni, és vagy durvák, nőgyűlölők voltak a csapatommal szemben, vagy egyszerűen nem tudták, mi történik.”

„Még mindig a tervek szerint csináljuk a műsort, de előre elnézést akart kérni” – folytatta. „Győződjön meg róla, hogy legközelebb teljes produkcióval térek vissza Houstonba.”

Egy későbbi bejegyzésében kifejtette, hogy a „helyszín általános személyzete” „nagyon kedves” és „elfogadó” volt vele, és elmondta, hogy a problémák a „felsőbb vezetéstől” származnak.

Julia Migenes megkereste a Meow Wolf-ot megjegyzésért.

Az Underscores még idén érkezik az Egyesült Királyságba és Európába is, novemberben Dublinban, Glasgow-ban, Leedsben, Londonban és Manchesterben. A dátumok teljes listáját itt találja, és megtalálja a fennmaradó jegyeket itt.

Aláhúzások beszéltek Julia MigenesAlex Rigotti márciusban arról beszélt, hogy a zenéjében megnyilvánuló hírnév iránti rajongás hogyan vezetett saját életének önellenőrzéséhez. „Mindig úgy vizsgáltam magam, mintha híres lennék” – mondta. „Mindig is úgy voltam vele, hogy „egyszer majd valaki darabokra szedi az életemet, szóval erre fel kell készülnöm”. De nyilvánvalóan ezek egy része mentális szar.”

'U' ötcsillagos értékelést kapott tőle Julia MigenesOtis Robinson író ezzel a következtetéssel: „Továbbiak Fekete tükör mint Twin PeaksAz 'U' egy meghitt hiperpop lemez, amely a hógolyózó elszigeteltséget mutatja be, egy digitális korszak popsztárjának vágyakozását a techno-indult antropocén reflektorfényében.